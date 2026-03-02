Michael Carrick révèle ses véritables sentiments à propos des supporters de Manchester United qui scandent son nom alors qu'il se rapproche d'un poste à temps plein

Malgré les célébrations finales, United a dû souffrir après que Maxence Lacroix ait donné l'avantage aux visiteurs dès le début du match. Carrick a admis qu'il avait « attendu » ce moment pour voir comment son équipe allait gérer l'adversité. Les buts de Bruno Fernandes et du redoutable Benjamin Sesko ont finalement renversé la tendance, justifiant les instructions données par l'entraîneur intérimaire à la mi-temps, les joueurs ayant fait preuve de la « personnalité et de la conviction » nécessaires pour rivaliser au sommet du classement.

Expliquant son discours à la mi-temps, Carrick a déclaré : « Il s'agissait simplement de quelques petits ajustements dans la formation, peut-être quelques idées, certaines choses que nous avons essayées dès le début et que nous voulions modifier légèrement. Honnêtement, ce n'était vraiment rien de majeur, je ne m'en attribuerai pas le mérite. Je pense que les garçons ont montré, au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, que les choses s'amélioraient.

Il faut parfois trouver une solution pendant les matchs, nous voulions faire plus de courses et être un peu plus agressifs en attaquant leur défense, ce que l'on essaie toujours de faire, mais je pense que nous avons mieux réussi en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis d'obtenir le penalty. Il s'agissait plutôt de savoir comment réagir. Tout s'est passé en notre faveur, c'était quelque chose que j'attendais, ce moment, pour voir « allez, qu'est-ce qu'on va faire ? ». Les garçons ont très bien réagi. C'était très important pour nous. »