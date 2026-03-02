Getty Images
Michael Carrick révèle ses véritables sentiments à propos des supporters de Manchester United qui scandent son nom alors qu'il se rapproche d'un poste à temps plein
Carrick salue son « lien très fort » avec les supporters de Manchester United
Le lien entre le banc de touche et les tribunes est sans doute plus fort que jamais depuis l'ère Sir Alex Ferguson, et Carrick a été visiblement ému par cet accueil. S'adressant au site officiel duclub après la victoire 2-1 contre Crystal Palace, lors de laquelle les supporters ont scandé le nom de Carrick, l'ancien milieu de terrain a déclaré : « C'est agréable, évidemment cet endroit signifie beaucoup pour moi. Avoir autant de positivité et voir tout le monde apprécier de venir aux matchs et de les regarder, avoir une influence là-dessus, je ne vais pas mentir, bien sûr que ça fait plaisir. Les joueurs méritent beaucoup de crédit pour ce qu'ils ont accompli sur le terrain. Ce n'est certainement pas uniquement grâce à moi. Le lien avec les supporters est très fort, le ressentir et les voir rester avec nous, même après un début de saison un peu difficile, pour finir le match et terminer comme ça, ça signifie beaucoup. »
Des ajustements tactiques inspirent le revirement à Old Trafford
Malgré les célébrations finales, United a dû souffrir après que Maxence Lacroix ait donné l'avantage aux visiteurs dès le début du match. Carrick a admis qu'il avait « attendu » ce moment pour voir comment son équipe allait gérer l'adversité. Les buts de Bruno Fernandes et du redoutable Benjamin Sesko ont finalement renversé la tendance, justifiant les instructions données par l'entraîneur intérimaire à la mi-temps, les joueurs ayant fait preuve de la « personnalité et de la conviction » nécessaires pour rivaliser au sommet du classement.
Expliquant son discours à la mi-temps, Carrick a déclaré : « Il s'agissait simplement de quelques petits ajustements dans la formation, peut-être quelques idées, certaines choses que nous avons essayées dès le début et que nous voulions modifier légèrement. Honnêtement, ce n'était vraiment rien de majeur, je ne m'en attribuerai pas le mérite. Je pense que les garçons ont montré, au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, que les choses s'amélioraient.
Il faut parfois trouver une solution pendant les matchs, nous voulions faire plus de courses et être un peu plus agressifs en attaquant leur défense, ce que l'on essaie toujours de faire, mais je pense que nous avons mieux réussi en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis d'obtenir le penalty. Il s'agissait plutôt de savoir comment réagir. Tout s'est passé en notre faveur, c'était quelque chose que j'attendais, ce moment, pour voir « allez, qu'est-ce qu'on va faire ? ». Les garçons ont très bien réagi. C'était très important pour nous. »
Sesko brille à nouveau
La star du match était une fois de plus Sesko, qui a inscrit le but de la victoire et poursuit ainsi sa forme sensationnelle en 2026. L'attaquant slovène a désormais marqué sept fois lors de ses huit dernières apparitions, se montrant à la hauteur des attentes de Manchester United, qui avait dépensé 74 millions de livres sterling pour le recruter cet été. Après le match, Sesko s'est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer sa victoire, allant même jusqu'à réciter un célèbre chant du club en écrivant : « Nous sommes Man United, et nous ne nous arrêterons jamais ! » Cette passion a clairement trouvé un écho chez son entraîneur, Carrick, qui n'a pas tardé à souligner l'attitude terre-à-terre et le rythme de travail incessant de l'attaquant.
« Je suis absolument ravi pour Ben. Il n'a certainement pas été un casse-tête, il n'y a pas eu de drame. Il a eu un impact énorme et il fait de grands progrès. Il s'habitue peu à peu à ce que c'est que d'être ici, aux sentiments et à ce que cela signifie de jouer. Des choses que nous pouvons parfois considérer comme acquises. Il est désespéré de bien faire, il travaille très dur, c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Aujourd'hui, il a débuté et a marqué un but absolument fantastique », a ajouté Carrick.
Les stars seniors soutiennent Carrick pour un poste permanent
Alors que la direction d'Old Trafford continue d'évaluer les successeurs potentiels à long terme de Ruben Amorim, le vestiaire aurait déjà pris sa décision. Selon certaines informations, des figures importantes telles que Bruno Fernandes et Harry Maguire soutiennent pleinement Carrick, préférant son approche tactique équilibrée aux systèmes rigides utilisés auparavant. En permettant aux joueurs de s'exprimer tout en conservant ses connaissances techniques de haut niveau, Carrick a transformé United, qui était une équipe jouant aux échecs, en une machine à gagner qui semble actuellement assurée de se qualifier pour la Ligue des champions.
