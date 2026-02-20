Getty
Michael Carrick réprimande Sir Jim Ratcliffe ?! L'entraîneur affirme que les joueurs et le staff de Manchester United « comprennent leurs responsabilités » après les commentaires controversés du copropriétaire sur l'immigration
Carrick répond à l'interview de Ratcliffe sur la « colonisation »
Divers groupes de supporters de Manchester United ont condamné la suggestion de Ratcliffe selon laquelle la Grande-Bretagne avait été « colonisée » par les immigrants dans une interview accordée la semaine dernière à Sky News, tandis que le club a également publié une déclaration soulignant son soutien à la diversité, ce qui contrastait avec le sentiment nationaliste du milliardaire.
Carrick n'avait pas encore répondu aux propos incendiaires du copropriétaire de Manchester United, car l'équipe n'avait disputé aucun match au cours des dix derniers jours, mais il a finalement été interrogé à ce sujet vendredi lors de sa conférence de presse avant le prochain match de Premier League de Manchester United à Everton. Il a souligné la nécessité pour les joueurs, les entraîneurs et les personnalités de se rappeler qu'ils doivent assumer la responsabilité de leurs propos, car ceux-ci ont une grande portée.
Le patron de Manchester United fier de la culture du club
Carrick a déclaré : « Sir Jim a fait une déclaration, puis le club a fait une déclaration. Je n'ai pas à ajouter quoi que ce soit. Ce que je peux dire, c'est que je suis dans ce club depuis de nombreuses années et que nous avons un impact considérable à l'échelle mondiale, d'une manière ou d'une autre, et que nous en sommes responsables. En tant que joueur, membre du personnel et supporter, je pense que nous sommes vraiment fiers de l'environnement et de la culture qui règnent au sein du club. L'égalité, la diversité et le respect mutuel sont des valeurs que nous essayons de mettre en pratique chaque jour. J'ai voyagé à travers le monde et je sais ce que ce club représente pour énormément de gens. Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité et nous essayons de l'assumer chaque jour. »
Carrick ne s'inquiète pas de l'impact sur les joueurs
La grande majorité des joueurs de Manchester United étant originaires de l'étranger, les commentaires de Ratcliffe ont forcément fait des vagues dans les vestiaires. Mais Carrick a souligné que ses joueurs étaient résilients et qu'il ne pensait pas que le bruit autour du club causé par Ratcliffe aurait un impact sur leurs performances alors qu'ils affrontent Everton après avoir vu leur série de quatre victoires consécutives sous la houlette de leur entraîneur prendre fin à West Ham.
Carrick a déclaré : « Nous avons un groupe très solide. Les joueurs, le staff, à l'intérieur et à l'extérieur du club. Nous communiquons constamment entre nous. Les garçons sont de très bonne humeur. Nous avons pris une grande respiration, nous sommes revenus et nous nous concentrons sur la suite. Nous sommes là pour nous entraider. Faire partie de ce club, c'est aussi comprendre ce que cela signifie à l'échelle mondiale. Je ne peux parler que de mon expérience personnelle, mais je suis vraiment fier de toutes les origines et de la diversité qui caractérisent ce club. »
Carrick impatient de retrouver Moyes
Malgré la longue pause entre les matchs, Manchester United ne devrait pas bénéficier du retour de joueurs blessés. Carrick a déclaré que Mason Mount était sur le point de faire son retour, mais qu'il ne serait pas disponible pour le premier match de Manchester United au Hill Dickinson Stadium. Matthijs de Ligt, absent depuis novembre en raison d'une blessure, est également toujours indisponible.
Carrick faisait partie de l'équipe de United qui a connu des difficultés lors de la seule saison de David Moyes à la tête du club après avoir succédé à Sir Alex Ferguson en 2013, mais il a déclaré avoir un immense respect pour l'entraîneur d'Everton.
Il a ajouté : « Les équipes de David sont difficiles à affronter. C'est un très bon entraîneur. Grâce à son expérience, il sait ce qu'il faut pour réussir dans ce championnat. C'est un nouveau défi pour nous, et nous sommes impatients de le relever. Nous avons eu beaucoup de temps pour nous y préparer. Cela va demander beaucoup d'efforts. Je sais que c'est un nouveau stade, mais historiquement, il a toujours été difficile de jouer à Everton. L'ambiance créée par leurs supporters est l'une des plus difficiles que j'ai connues, nous en sommes conscients. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons des choses à améliorer, mais nous avons une bonne base et de solides fondations pour aller de l'avant. Nous avons un bon esprit d'équipe et nous allons nous appuyer sur tout cela lundi soir. »
