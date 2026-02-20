Michael Carrick réprimande Sir Jim Ratcliffe ?! L'entraîneur affirme que les joueurs et le staff de Manchester United « comprennent leurs responsabilités » après les commentaires controversés du copropriétaire sur l'immigration

Malgré la longue pause entre les matchs, Manchester United ne devrait pas bénéficier du retour de joueurs blessés. Carrick a déclaré que Mason Mount était sur le point de faire son retour, mais qu'il ne serait pas disponible pour le premier match de Manchester United au Hill Dickinson Stadium. Matthijs de Ligt, absent depuis novembre en raison d'une blessure, est également toujours indisponible.

Carrick faisait partie de l'équipe de United qui a connu des difficultés lors de la seule saison de David Moyes à la tête du club après avoir succédé à Sir Alex Ferguson en 2013, mais il a déclaré avoir un immense respect pour l'entraîneur d'Everton.

Il a ajouté : « Les équipes de David sont difficiles à affronter. C'est un très bon entraîneur. Grâce à son expérience, il sait ce qu'il faut pour réussir dans ce championnat. C'est un nouveau défi pour nous, et nous sommes impatients de le relever. Nous avons eu beaucoup de temps pour nous y préparer. Cela va demander beaucoup d'efforts. Je sais que c'est un nouveau stade, mais historiquement, il a toujours été difficile de jouer à Everton. L'ambiance créée par leurs supporters est l'une des plus difficiles que j'ai connues, nous en sommes conscients. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons des choses à améliorer, mais nous avons une bonne base et de solides fondations pour aller de l'avant. Nous avons un bon esprit d'équipe et nous allons nous appuyer sur tout cela lundi soir. »