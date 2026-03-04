Getty Images Sport
Michael Carrick « ne peut exclure » une course au titre tardive pour Manchester United après un début de saison de rêve en tant qu'entraîneur
La renaissance se poursuit sous Carrick
La victoire 2-1 âprement disputée contre Crystal Palace dimanche dernier est la dernière preuve en date du renouveau de Manchester United, qui se hisse désormais à la troisième place au classement, devant Aston Villa grâce à une meilleure différence de buts. Même si l'écart avec l'Arsenal de Mikel Arteta reste impressionnant (13 points) avant le match de mercredi contre Newcastle United, Carrick garde la porte ouverte à un miracle. Le manager par intérim estime que malgré le désavantage mathématique, la forme exceptionnelle de son équipe signifie que tout est possible dans les derniers mois de la saison.
Carrick refuse d'abandonner
« On ne peut rien exclure dans le football, mais nous devons être réalistes et savoir où nous en sommes », a déclaré Carrick lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que son équipe pouvait remporter le titre. « Je pense que nous devons simplement essayer de continuer à gagner des matchs et voir ce qui se passe. Au-dessus de nous, il y a deux équipes fantastiques. Il y a de très bonnes équipes autour de nous. Nous avons fait une bonne série, mais nous ne nous emballons certainement pas. Bien sûr, je reste réaliste. Nous devons gagner beaucoup de matchs de football pour que cela se produise. »
Les statistiques confirment certainement l'optimisme qui règne au Theatre of Dreams. Depuis la nomination de Carrick, United a remporté six victoires en sept matchs, affichant le meilleur bilan de la division sur cette période. Malgré l'engouement croissant, le manager est déterminé à garder les pieds sur terre. « Le football est un sport où il est difficile d'obtenir des résultats », a-t-il ajouté. « Il ne s'agit pas tant de se prémunir contre [une baisse de forme] que de vivre l'instant présent, de rester dans le moment, de garder les pieds sur terre et de comprendre ce qu'il faut pour gagner des matchs. Nous ne nous laisserons pas emporter, il faut nourrir la confiance et comprendre que les séries de victoires sont difficiles à obtenir. Nous en voulons plus et nous devons essayer de faire durer cela aussi longtemps que possible et rester constants. »
Audition pour le poste permanent à Old Trafford
Le talent de Carrick a inévitablement déclenché une vague de spéculations concernant son avenir à long terme. Initialement recruté pour stabiliser l'équipe, son sens tactique et ses compétences en matière de gestion du personnel ont conduit beaucoup de gens à suggérer qu'il devrait se voir confier ce poste de manière permanente, un sentiment qui serait partagé au sein du vestiaire. Alors que la hiérarchie réfléchit à la suite à donner, Carrick continue de se concentrer sur le terrain, même s'il admet en riant que les questions concernant son statut professionnel sont devenues un rituel hebdomadaire.
Il a ajouté à propos du poste d'entraîneur de Manchester United : « Ça va être comme ça toutes les semaines, n'est-ce pas ? Il n'y a bien sûr aucun moyen d'échapper à cette situation. Pour être honnête, je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. J'adore être ici. J'adore ce que je fais. Je l'ai dit dès le début, je ne prends aucune décision à court terme ou pour trouver des solutions rapides. Gagner des matchs aide et les garçons font du bon travail dans ce domaine. Nous verrons bien où cela nous mènera. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus pour le moment. »
Rester dans la course au top 4
Avec des matchs importants contre Liverpool et Aston Villa à venir à Old Trafford, et un déplacement crucial à Chelsea à l'horizon, la marge d'erreur est mince. Carrick est bien conscient que la qualification pour la Ligue des champions reste la priorité, même si les discussions autour du titre offrent une toile de fond romantique à leur parcours actuel. Il a salué l'esprit d'une équipe qui semblait brisée il y a seulement deux mois, mais qui a désormais trouvé son identité sous sa direction.
« Je n'utiliserais pas le mot surprise. Je pense qu'on s'efforce toujours de gagner les matchs. Il faut comprendre que c'est difficile, mais ne pas trop se projeter dans l'avenir. Chaque match est gagnable », a-t-il déclaré. « Je ne me suis pas trop projeté dans l'avenir en termes de ce qui était possible [au début]. Nous devions nous mettre rapidement au travail et mettre les choses en pratique, essayer d'être justes envers les joueurs, leur donner les bonnes informations et le bon équilibre pour aborder le match suivant, c'était la première chose. Je connais certains joueurs, j'en connais certains mieux que d'autres, mais maintenant je connais tout le monde et c'est vraiment un bon groupe. En termes de talent et de capacités, les garçons ont montré ce dont ils sont capables. Et puis, il y a cet équilibre entre les bonnes habitudes, les bons comportements et le fait de veiller les uns sur les autres. Il y a des moments où nous devons vraiment nous accrocher et montrer ce bon esprit et cet esprit d'équipe. Je ne peux pas dire assez de bien des joueurs en ce moment. »
