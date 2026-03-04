Michael Carrick « ne peut exclure » une course au titre tardive pour Manchester United après un début de saison de rêve en tant qu'entraîneur

« On ne peut rien exclure dans le football, mais nous devons être réalistes et savoir où nous en sommes », a déclaré Carrick lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que son équipe pouvait remporter le titre. « Je pense que nous devons simplement essayer de continuer à gagner des matchs et voir ce qui se passe. Au-dessus de nous, il y a deux équipes fantastiques. Il y a de très bonnes équipes autour de nous. Nous avons fait une bonne série, mais nous ne nous emballons certainement pas. Bien sûr, je reste réaliste. Nous devons gagner beaucoup de matchs de football pour que cela se produise. »

Les statistiques confirment certainement l'optimisme qui règne au Theatre of Dreams. Depuis la nomination de Carrick, United a remporté six victoires en sept matchs, affichant le meilleur bilan de la division sur cette période. Malgré l'engouement croissant, le manager est déterminé à garder les pieds sur terre. « Le football est un sport où il est difficile d'obtenir des résultats », a-t-il ajouté. « Il ne s'agit pas tant de se prémunir contre [une baisse de forme] que de vivre l'instant présent, de rester dans le moment, de garder les pieds sur terre et de comprendre ce qu'il faut pour gagner des matchs. Nous ne nous laisserons pas emporter, il faut nourrir la confiance et comprendre que les séries de victoires sont difficiles à obtenir. Nous en voulons plus et nous devons essayer de faire durer cela aussi longtemps que possible et rester constants. »