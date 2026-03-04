Michael Carrick identifie la priorité du mercato estival pour Manchester United après le départ de Ruben Amorim

Le manager de Manchester United est parfaitement conscient du manque criant dans son effectif et a laissé entendre que trouver une solution permanente était une priorité pour le prochain mercato.

« Je pense qu'il faut toujours veiller à l'équilibre de l'équipe et de l'effectif afin de bénéficier d'une flexibilité maximale. C'est donc certainement un aspect à prendre en compte », a expliqué Carrick lorsqu'on lui a demandé son avis sur le manque de profondeur du côté gauche. Lorsqu'on lui a demandé si ce poste spécifique serait renforcé lors du mercato estival, il a ajouté : « C'est tout à fait possible. » Cela marque un changement de stratégie important, suggérant que « l'ère des ailiers » est définitivement révolue, le club cherchant à retrouver l'identité qui caractérisait autrefois des grands joueurs comme Ryan Giggs et Cristiano Ronaldo.

Bien qu'il ait un œil sur les futurs recrutements, le manager insiste sur le fait que ses options actuelles sont tout à fait capables de produire des résultats d'ici la fin de la saison, ajoutant : « Je pense que nous pouvons encore être dangereux et que nous pouvons encore combler ce poste. Je pense que nous avons les joueurs pour y parvenir. Ce n'est pas une préoccupation majeure pour le moment. Nous voulons toujours nous améliorer et nous pensons toujours au scénario idéal, qui consiste à mélanger les joueurs, à créer des liens et à trouver la bonne combinaison sur le terrain, mais Matheus a joué ce rôle et a causé des problèmes, de gros problèmes, et a connu de grands moments en jouant sur les ailes ou à l'intérieur, donc il s'en sort bien aussi. »