Michael Carrick identifie la priorité du mercato estival pour Manchester United après le départ de Ruben Amorim
Le fantôme des ailiers d'antan
La situation difficile dans laquelle se trouve actuellement Manchester United est le résultat de ses propres décisions. Sous la direction d'Amorim, le club a systématiquement démantelé ses options offensives pour s'adapter à un système qui n'utilisait pas d'ailiers traditionnels. Antony a rejoint le Real Betis pour 21,65 millions de livres sterling (29 millions de dollars), tandis qu'Alejandro Garnacho a été vendu à Chelsea pour 40 millions de livres sterling (53 millions de dollars). Pendant ce temps, Sancho reste prêté à Aston Villa, son contrat arrivant à expiration, et les dirigeants de Manchester United ont exprimé leurs regrets concernant l'option d'achat de 26 millions de livres sterling (34,6 millions de dollars) incluse dans le prêt de Marcus Rashford au FC Barcelone, d'autant plus que la valeur de l'attaquant a grimpé en flèche après son retour en forme en Espagne.
Carrick a été contraint de faire preuve de créativité dans l'intervalle, s'appuyant souvent sur Patrick Dorgu ou déplaçant Matheus Cunha vers les ailes. Cependant, Man Utd a souffert d'un manque de largeur lors des derniers matchs, lorsque ces solutions provisoires n'étaient pas disponibles.
Carrick fait allusion à une solution pour les transferts estivaux
Le manager de Manchester United est parfaitement conscient du manque criant dans son effectif et a laissé entendre que trouver une solution permanente était une priorité pour le prochain mercato.
« Je pense qu'il faut toujours veiller à l'équilibre de l'équipe et de l'effectif afin de bénéficier d'une flexibilité maximale. C'est donc certainement un aspect à prendre en compte », a expliqué Carrick lorsqu'on lui a demandé son avis sur le manque de profondeur du côté gauche. Lorsqu'on lui a demandé si ce poste spécifique serait renforcé lors du mercato estival, il a ajouté : « C'est tout à fait possible. » Cela marque un changement de stratégie important, suggérant que « l'ère des ailiers » est définitivement révolue, le club cherchant à retrouver l'identité qui caractérisait autrefois des grands joueurs comme Ryan Giggs et Cristiano Ronaldo.
Bien qu'il ait un œil sur les futurs recrutements, le manager insiste sur le fait que ses options actuelles sont tout à fait capables de produire des résultats d'ici la fin de la saison, ajoutant : « Je pense que nous pouvons encore être dangereux et que nous pouvons encore combler ce poste. Je pense que nous avons les joueurs pour y parvenir. Ce n'est pas une préoccupation majeure pour le moment. Nous voulons toujours nous améliorer et nous pensons toujours au scénario idéal, qui consiste à mélanger les joueurs, à créer des liens et à trouver la bonne combinaison sur le terrain, mais Matheus a joué ce rôle et a causé des problèmes, de gros problèmes, et a connu de grands moments en jouant sur les ailes ou à l'intérieur, donc il s'en sort bien aussi. »
À la recherche du prochain ailier superstar
À l'approche du mercato estival, Manchester United serait déjà à la recherche de renforts de haut niveau pour combler son vide sur le flanc gauche. Yan Diomande, le sensationnel joueur de 19 ans du RB Leipzig, serait la cible principale, même si l'international ivoirien devrait coûter environ 70 millions de livres sterling. Anthony Gordon, de Newcastle United, a également été mentionné dans les cercles de recrutement à Carrington, le club cherchant à redonner de la vitesse et de l'expérience en Premier League à ses transitions offensives après que le nettoyage mené par Amorim l'ait privé d'options orthodoxes.
Malgré le besoin évident de renforts, Carrick est déterminé à maintenir un niveau élevé avec son groupe actuel, louant en particulier l'attitude d'Amad Diallo. « C'est un rêve de travailler avec lui », s'est récemment exclamé le manager. « Son attitude est tellement positive, il veut apprendre et il veut continuer à progresser, et il en demande toujours plus : que puis-je faire de plus, comment puis-je m'améliorer ? Il veut absolument réussir, il a joué un rôle important dans l'équipe et continuera à le faire. Parfois, ce sont les aspects spectaculaires et ceux dont nous savons qu'il est capable, et d'autres fois, c'est son travail sans le ballon et en défense. C'est énorme de pouvoir faire cela pour ce type de joueur. »
En attendant le marché estival
Les priorités du club sont également divisées par un besoin urgent de renforts au milieu de terrain, Casemiro étant sur le point de partir et Manuel Ugarte peinant à trouver du temps de jeu sous le nouveau régime. Cependant, Carrick reste concentré sur le « scénario idéal » d'une attaque équilibrée. « Nous pensons toujours à ce scénario idéal qui consiste à mélanger les joueurs et les connexions et à voir comment cela fonctionne sur le terrain », a-t-il noté. « Il existe différentes façons de procéder et nous avons de très bonnes options sur toute la ligne d'attaque. » Pour l'instant, United doit attendre l'ouverture du marché pour corriger véritablement le cap fixé lors du nettoyage amorcé par Amorim, mais les intentions de la nouvelle direction deviennent de plus en plus claires.
