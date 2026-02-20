Getty Images Sport
Michael Carrick explique pourquoi il n'a pas dit à Kobbie Mainoo de travailler sur ses défauts après son exclusion de Manchester United sous Ruben Amorim
Mainoo revient du froid
Le milieu de terrain de 20 ans a connu un revirement de situation spectaculaire depuis que Carrick a pris les rênes par intérim à Old Trafford. Sous le régime précédent d'Amorim, Mainoo avait été écarté de l'équipe première, ce qui avait conduit à des rumeurs selon lesquelles le jeune diplômé de l'académie aurait même informé les dirigeants du club de son désir de partir à la recherche d'un club où il pourrait jouer régulièrement.
Cependant, le changement de direction a permis à l'international anglais de revenir dans le giron du club. Depuis son retour, Mainoo est devenu un pilier de l'équipe, qui reste actuellement sur une série de cinq matchs sans défaite en Premier League, avec deux passes décisives à son actif. Il a immédiatement apporté la sécurité technique et le sang-froid qui faisaient cruellement défaut au cours des dernières semaines de l'ère Amorim, et United est déjà impatient de lui offrir un nouveau contrat.
Carrick, qui entretient une relation de longue date avec le joueur, insiste sur le fait que le retour du milieu de terrain dans l'équipe n'a pas été une « décision difficile ». Il a donné la priorité au rétablissement psychologique du joueur, choisissant de laisser le diplômé de Carrington jouer librement plutôt que de le surcharger de critiques tactiques après une période de stagnation professionnelle.
Une relation fondée sur la confiance
Le lien entre l'entraîneur intérimaire et la jeune star remonte à près d'une décennie, ce qui donne à Carrick une perspective unique sur le développement de Mainoo. Cette familiarité profondément enracinée lui a permis de ne pas hésiter lors de la reconstruction du milieu de terrain de United, Carrick ayant choisi de s'appuyer sur sa connaissance historique du tempérament sous pression du joueur plutôt que sur ses récentes mises à l'écart.
En s'appuyant sur des joueurs en qui il avait une confiance profonde, l'ancien capitaine de United a réussi à stabiliser un vestiaire auparavant divisé par une rigidité tactique et l'exclusion de joueurs clés. Les résultats ont été immédiatement visibles sur le terrain, le sang-froid de Mainoo contribuant à redresser la forme et le classement du club.
Bien que le milieu de terrain ne soit pas encore au sommet de son art, Carrick s'abstient délibérément de faire la leçon au jeune joueur. Le manager estime qu'après une période mentale aussi éprouvante, la meilleure intervention d'un entraîneur est souvent de ne pas intervenir du tout, laissant à un « immense talent » l'espace nécessaire pour respirer et trouver son rythme naturel sans craindre d'être immédiatement remplacé.
L'ascension « incroyable » de Carrick sur Mainoo
« Je connais Kobbie depuis longtemps. J'ai commencé à travailler avec lui quand il avait 13 ou 14 ans, je crois, alors que je commençais à passer mes diplômes d'entraîneur, il y a déjà quelques années », a-t-il déclaré à BBC Sport. « Juste un peu. Et puis, évidemment, quand je suis arrivé ici la première fois, il était un peu dans les parages.
Je pense donc que le fait de le connaître, d'avoir travaillé avec lui et de l'avoir vu jouer à un tel niveau lors d'événements aussi importants... J'ai dit tout à l'heure que les entraîneurs devaient être capables de gérer la pression et d'être à la hauteur. Ce que Kobbie a accompli à un si jeune âge est vraiment incroyable.
Nous oublions à quel point il est encore jeune. J'étais juste un grand fan, j'aimais le voir jouer et je savais de quoi il était capable. Ce n'était donc pas vraiment une décision difficile de le faire jouer. Et, pour être honnête, ce n'est pas facile de trouver son rythme et sa forme quand on n'a pas joué. Il y a des choses qu'il peut améliorer, mais nous n'avons pas encore vraiment commencé à travailler là-dessus, car nous le laissons simplement trouver son rythme. »
« J'ai vraiment fait attention à ne pas lui en donner trop : quelques petits conseils, quelques indications sur le placement et quelques petites choses ici et là, mais je lui fais confiance. C'est un footballeur fantastique et il a un talent énorme. »
Le cœur du milieu de terrain reste central
Mainoo devrait rester un élément essentiel du moteur de Manchester United, alors que le club cherche à maintenir son élan ascendant. Ses performances ont efficacement mis fin aux rumeurs persistantes d'un départ cet été, le joueur étant désormais considéré comme un pilier central de la stratégie à moyen terme du club, quel que soit le nom de celui qui occupera le poste d'entraîneur permanent.
Mainoo cherchera à faire la différence lorsque les Red Devils affronteront Everton au Hill Dickinson Park en Premier League lundi.
