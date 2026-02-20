Michael Carrick explique pourquoi il n'a pas dit à Kobbie Mainoo de travailler sur ses défauts après son exclusion de Manchester United sous Ruben Amorim

Le milieu de terrain de 20 ans a connu un revirement de situation spectaculaire depuis que Carrick a pris les rênes par intérim à Old Trafford. Sous le régime précédent d'Amorim, Mainoo avait été écarté de l'équipe première, ce qui avait conduit à des rumeurs selon lesquelles le jeune diplômé de l'académie aurait même informé les dirigeants du club de son désir de partir à la recherche d'un club où il pourrait jouer régulièrement.

Cependant, le changement de direction a permis à l'international anglais de revenir dans le giron du club. Depuis son retour, Mainoo est devenu un pilier de l'équipe, qui reste actuellement sur une série de cinq matchs sans défaite en Premier League, avec deux passes décisives à son actif. Il a immédiatement apporté la sécurité technique et le sang-froid qui faisaient cruellement défaut au cours des dernières semaines de l'ère Amorim, et United est déjà impatient de lui offrir un nouveau contrat.

Carrick, qui entretient une relation de longue date avec le joueur, insiste sur le fait que le retour du milieu de terrain dans l'équipe n'a pas été une « décision difficile ». Il a donné la priorité au rétablissement psychologique du joueur, choisissant de laisser le diplômé de Carrington jouer librement plutôt que de le surcharger de critiques tactiques après une période de stagnation professionnelle.