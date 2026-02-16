Getty Images Sport
Traduit par
Michael Carrick, entraîneur intérimaire de Manchester United, s'est vu confier une tâche difficile qu'il doit accomplir pour pouvoir prétendre au poste permanent, selon son ancien coéquipier des Red Devils
Carrick connaît un début prometteur à Manchester United
Carrick a connu un début incroyable à Old Trafford depuis qu'il a remplacé Amorim à titre intérimaire. Il a mené United à quatre victoires et un match nul depuis son arrivée sur le banc, le club occupant actuellement la quatrième place, avec un point d'avance sur Chelsea, cinquième. United n'est également qu'à cinq points d'Aston Villa, troisième, et à 12 points du leader Arsenal. Aujourd'hui, l'ancien défenseur de United Mikaël Silvestre a expliqué à son ancien coéquipier ce qu'il doit faire pour obtenir le poste de manière permanente.
Mikaël Silvestre s'est confié à Sky Bet: « Michael Carrick sera pris en considération pour le poste s'il parvient à maintenir le club en Ligue des champions et si les joueurs croient en son travail. Il est actuellement dans la meilleure position possible, car le processus de sélection pour le poste permanent est long.
Chaque séance d'entraînement et chaque match sont pour lui l'occasion de montrer sa valeur. Il n'a rien à perdre, car il est arrivé en tant qu'entraîneur intérimaire. Il connaît le vestiaire, les joueurs et le club, ce qui lui donne un avantage sur quelqu'un venant de l'extérieur.
Si l'on parle d'un projet à long terme, c'est un jeune entraîneur et on peut s'attendre à ce qu'il continue à évoluer et à se développer. Il s'est mis en bonne position grâce à ses résultats, mais il doit rester concentré et continuer à travailler. »
- Getty Images Sport
Crédits United ace pour le revirement
Carrick a fait de Kobbie Mainoo un élément majeur de la reconstruction de Manchester United, le sortant de l'oubli dans lequel l'avait relégué Amorim.
Il a débuté tous les matchs disputés par Carrick jusqu'à présent, et Silvestre a rendu hommage à l'international anglais pour son retour, ajoutant : « Il était évident que Ruben Amorim préférait aligner Casemiro et Bruno Fernandes, et qu'il considérait Kobbie Mainoo davantage comme un remplaçant de Bruno. Cela signifiait qu'il n'y avait pas vraiment de place pour lui dans l'équipe.
Mais il faut rendre hommage à Kobbie, car son niveau n'a jamais baissé. C'est simplement le choix des titulaires qui lui a rendu la tâche difficile. Aujourd'hui, la situation a changé, et ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais cessé de travailler. Lorsqu'il a eu sa chance, il a montré qu'il pouvait jouer 90 minutes et avoir un impact sur les matchs comme s'il n'avait jamais quitté l'équipe. Il faut lui rendre hommage pour être resté positif et ne pas avoir abandonné. »
Les ambitions de Carrick
Carrick a remporté le titre de Manager du mois de janvier et a pris le temps de remercier son équipe d'entraîneurs et ses joueurs pour avoir permis à United de retrouver sa forme.
Il a ajouté : « Je pense que tout le monde y est pour quelque chose : le personnel, le staff technique, le personnel administratif et, bien sûr, les joueurs. Cela montre que nous avons pris un bon départ, ce qui est très réjouissant.
« Les garçons ont été bons », a poursuivi Carrick. « Ce n'est pas facile de s'adapter au changement, de se mettre en route et de performer comme ils l'ont fait dans différents types de matchs, ce qui est probablement aussi réjouissant que tout le reste.
« Évidemment, les deux premiers matchs, d'une certaine manière, se sont déroulés tout seuls grâce à l'émotion et à l'enthousiasme général, mais les matchs suivants ont été, pour moi, tout aussi intéressants à voir en raison de la réaction des garçons et de la qualité du jeu.
« Aborder ces matchs était un défi, puis, trois jours avant le match contre City, [moi et le staff] sommes arrivés... Encore une fois, c'est pourquoi je félicite les joueurs de s'être vraiment mis en avant et d'avoir réagi au changement.
Mais ces deux matchs vous donnent certainement un énorme élan émotionnel pour aller de l'avant, ce qui était essentiel.
Une fois ces matchs terminés, c'est ce qui se passe ensuite qui compte, et c'est ce qui m'a vraiment réjoui, la réaction après cela. »
- (C)Getty Images
Et ensuite ?
Manchester United affrontera Everton à l'extérieur lundi prochain. S'ils veulent rester dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, ils doivent gagner.
Publicité