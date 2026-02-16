Michael Carrick, entraîneur intérimaire de Manchester United, s'est vu confier une tâche difficile qu'il doit accomplir pour pouvoir prétendre au poste permanent, selon son ancien coéquipier des Red Devils

Carrick a connu un début incroyable à Old Trafford depuis qu'il a remplacé Amorim à titre intérimaire. Il a mené United à quatre victoires et un match nul depuis son arrivée sur le banc, le club occupant actuellement la quatrième place, avec un point d'avance sur Chelsea, cinquième. United n'est également qu'à cinq points d'Aston Villa, troisième, et à 12 points du leader Arsenal. Aujourd'hui, l'ancien défenseur de United Mikaël Silvestre a expliqué à son ancien coéquipier ce qu'il doit faire pour obtenir le poste de manière permanente.

Mikaël Silvestre s'est confié à Sky Bet: « Michael Carrick sera pris en considération pour le poste s'il parvient à maintenir le club en Ligue des champions et si les joueurs croient en son travail. Il est actuellement dans la meilleure position possible, car le processus de sélection pour le poste permanent est long.

Chaque séance d'entraînement et chaque match sont pour lui l'occasion de montrer sa valeur. Il n'a rien à perdre, car il est arrivé en tant qu'entraîneur intérimaire. Il connaît le vestiaire, les joueurs et le club, ce qui lui donne un avantage sur quelqu'un venant de l'extérieur.

Si l'on parle d'un projet à long terme, c'est un jeune entraîneur et on peut s'attendre à ce qu'il continue à évoluer et à se développer. Il s'est mis en bonne position grâce à ses résultats, mais il doit rester concentré et continuer à travailler. »