Michael Carrick donne des nouvelles de la blessure de Lisandro Martinez après que le défenseur de Manchester United ait manqué le match contre Crystal Palace

Le vainqueur de la Coupe du monde avait été un pilier de la stabilité au début de l'ère Carrick, disputant cinq matches consécutifs dans une défense à quatre inchangée. En fait, United n'a perdu que deux fois lors de ses 15 apparitions cette saison, dont une seule fois alors qu'il était titulaire.

Son absence au Hill Dickinson Stadium s'est fait sentir, même si les Red Devils ont réussi à arracher une victoire 1-0 pour devancer leurs rivaux Chelsea et Liverpool au classement de la Premier League. Alors que Leny Yoro a pris la relève aux côtés de Harry Maguire et a permis à l'équipe de remporter une rare victoire à l'extérieur sans encaisser de but, les fidèles d'Old Trafford restent impatients de voir « The Butcher » revenir au cœur de la défense dès que possible.