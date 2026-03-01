Getty Images Sport
Traduit par
Michael Carrick donne des nouvelles de la blessure de Lisandro Martinez après que le défenseur de Manchester United ait manqué le match contre Crystal Palace
Martinez, un joueur crucial pour Manchester United
Le vainqueur de la Coupe du monde avait été un pilier de la stabilité au début de l'ère Carrick, disputant cinq matches consécutifs dans une défense à quatre inchangée. En fait, United n'a perdu que deux fois lors de ses 15 apparitions cette saison, dont une seule fois alors qu'il était titulaire.
Son absence au Hill Dickinson Stadium s'est fait sentir, même si les Red Devils ont réussi à arracher une victoire 1-0 pour devancer leurs rivaux Chelsea et Liverpool au classement de la Premier League. Alors que Leny Yoro a pris la relève aux côtés de Harry Maguire et a permis à l'équipe de remporter une rare victoire à l'extérieur sans encaisser de but, les fidèles d'Old Trafford restent impatients de voir « The Butcher » revenir au cœur de la défense dès que possible.
- Getty Images Sport
Carrick fournit les dernières nouveautés
Carrick a expliqué que la décision de laisser Martinez hors du match contre Everton était une mesure de précaution suite à un contretemps survenu tardivement à l'entraînement. L'ancien milieu de terrain de United devenu entraîneur semble convaincu que le problème est mineur. Abordant la situation actuelle du défenseur, Carrick a confirmé que l'ancien joueur de l'Ajax avait été victime d'un nouveau problème physique pendant la semaine d'entraînement et qu'il était officiellement forfait pour le match à domicile de dimanche contre Crystal Palace.
Malgré son absence confirmée pour le match du week-end, le manager de United a donné des informations relativement positives quant à son retour potentiel. S'adressant à MUTV avant le match, Carrick a déclaré : « Licha est beaucoup plus proche du retour que Patrick [Dorgu]. Ce ne sera qu'une question de jours, espérons-le, cela ne devrait pas prendre trop de temps. Nous allons l'évaluer au cours des prochains jours et voir où il en est. »
La salle de soins Carrington
Si les nouvelles concernant Martinez sont encourageantes, United continue de faire face à une salle de soins bondée qui met à rude épreuve la profondeur de l'effectif de Carrick. Outre l'Argentin, plusieurs stars de renom restent indisponibles alors que la course à la Ligue des champions s'intensifie. Carrick a donné un aperçu plus large de ses blessés, déclarant : « Mason [Mount] se rapproche, Matthijs [de Ligt] est un peu en retard sur Mason, mais si nous pouvons récupérer les garçons, nous les récupérerons dès que possible. »
Dorgu, absent depuis son superbe but contre Arsenal en janvier, semble être le plus éloigné d'un retour parmi les joueurs actuellement blessés. « Patrick est un peu plus loin, en termes de semaines, mais il progresse bien », a conclu Carrick.
- Getty Images Sport
Profondeur défensive et chemin à parcourir
Malgré l'absence de joueurs clés, United a maintenu une bonne forme, récoltant 16 points sur un maximum de 18 depuis le changement d'entraîneur. L'émergence de Yoro en tant que remplaçant fiable a donné un peu de répit au staff technique, qui n'a pas eu à précipiter le retour de Martinez. L'histoire suggère qu'il faut rester prudent, compte tenu de la fracture au pied dont le défenseur a déjà souffert et des divers problèmes musculaires qui ont perturbé sa carrière depuis son arrivée en provenance de l'Eredivisie. Le staff médical de Carrington sera probablement prudent afin de ne pas aggraver le problème actuel au mollet avant le sprint final de la saison.
Après le match contre Crystal Palace à Old Trafford, United devra rapidement se remettre en selle avec un déplacement difficile à St James' Park pour affronter Newcastle United mercredi. Avec une pause de 11 jours prévue mi-mars après leur élimination précoce de la FA Cup, le club espère disposer d'un effectif presque au complet pour la fin de la saison. Pour l'instant, l'objectif reste de passer le test de Palace et de réintégrer Martinez dans l'équipe alors que sa convalescence touche à sa fin dans les prochaines 48 heures.
Publicité