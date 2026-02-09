Michael Carrick a révélé quels deux grands entraîneurs l'empêcheraient d'obtenir le poste de manager permanent à Manchester United, alors que l'ancienne star des Red Devils exhorte le club à « surfer sur la vague » avec l'entraîneur intérimaire.

Selon Gary Neville, Manchester United a déjà entamé le processus de recrutement d'un entraîneur permanent et attendra la fin de la saison pour prendre une décision. Oliver Glasner et Andoni Iraola seront libres de tout contrat, tandis que l'entraîneur anglais Thomas Tuchel pourrait être libre après la Coupe du monde. Mais chaque victoire de Manchester United renforce l'argument en faveur de la nomination définitive de Carrick au poste d'entraîneur permanent.

Carrick a réalisé le meilleur début de saison de tous les entraîneurs de United depuis Ole Gunnar Solskjaer, qui avait également été nommé à titre intérimaire jusqu'à la fin de la saison 2018-19, avant de se voir offrir un contrat plus long après une série de 14 victoires lors de ses 19 premiers matchs après avoir succédé à José Mourinho. Carrick a déclaré que le club ne prendrait pas de décision « précipitée » comme il l'avait fait à l'époque.

L'ancien milieu de terrain de United Owen Hargreaves estime que son ancien coéquipier Carrick devrait être le favori, à moins que le club ne parvienne à convaincre Tuchel ou le patron du Paris Saint-Germain Luis Enrique d'accepter le poste.