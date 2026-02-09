(C)Getty Images
Michael Carrick a révélé quels deux grands entraîneurs l'empêcheraient d'obtenir le poste de manager permanent à Manchester United, alors que l'ancienne star des Red Devils exhorte le club à « surfer sur la vague » avec l'entraîneur intérimaire.
Le Carrick's United sur une bonne lancée
Selon Gary Neville, Manchester United a déjà entamé le processus de recrutement d'un entraîneur permanent et attendra la fin de la saison pour prendre une décision. Oliver Glasner et Andoni Iraola seront libres de tout contrat, tandis que l'entraîneur anglais Thomas Tuchel pourrait être libre après la Coupe du monde. Mais chaque victoire de Manchester United renforce l'argument en faveur de la nomination définitive de Carrick au poste d'entraîneur permanent.
Carrick a réalisé le meilleur début de saison de tous les entraîneurs de United depuis Ole Gunnar Solskjaer, qui avait également été nommé à titre intérimaire jusqu'à la fin de la saison 2018-19, avant de se voir offrir un contrat plus long après une série de 14 victoires lors de ses 19 premiers matchs après avoir succédé à José Mourinho. Carrick a déclaré que le club ne prendrait pas de décision « précipitée » comme il l'avait fait à l'époque.
L'ancien milieu de terrain de United Owen Hargreaves estime que son ancien coéquipier Carrick devrait être le favori, à moins que le club ne parvienne à convaincre Tuchel ou le patron du Paris Saint-Germain Luis Enrique d'accepter le poste.
« Comment as-tu pu ne pas le lui donner ? »
Hargreaves, commentateur et expert pour TNT Sports, a déclaré à GOAL: « Je ne vois pas comment on pourrait ne pas lui donner ce titre. Je sais qu'ils ont eu l'expérience avec Ole, mais il a terminé deuxième et a fait un excellent travail jusqu'à un certain point. Au final, dans le football, il y a des hauts et des bas. Quand tout va bien, il faut en profiter. En ce moment, Manchester United est en bonne posture. Donc, s'il [Carrick] termine troisième ou quatrième, compte tenu de la situation et de tout le bruit autour, comment pourrait-on ne pas le lui donner ?
La seule chose que l'on pourrait lui reprocher, c'est son manque d'expérience, et si l'on pouvait recruter un Luis Enrique ou un Tuchel, peut-être. Mais pour l'instant, le plus important n'est pas l'entraîneur ou les joueurs, c'est que le club gagne, et le club gagne, et Carras en est l'architecte. Alors pourquoi changer cela ? »
« Les grands noms suscitent davantage d'attentes »
Hargreaves, qui a formé un duo productif au milieu de terrain avec Carrick lorsque Manchester United a remporté le titre de Premier League et la Ligue des champions lors de la saison 2007-2008, a averti que les entraîneurs de renom ne réussissent pas toujours à Old Trafford, citant les mandats finalement décevants de Louis van Gaal et Mourinho. Il estime que la meilleure option pour United est de construire un projet à long terme sous la houlette de Carrick, qui a su tisser des liens solides avec les joueurs en moins d'un mois à la tête de l'équipe.
Hargreaves a expliqué : « Ils ont déjà eu deux des plus grands entraîneurs de la dernière décennie, vous savez, à part Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp et Pep Guardiola, en la personne de Van Gaal et Mourinho. Les noms ne garantissent pas le succès. Au contraire, les noms suscitent davantage d'attentes, et les gens diront : « Je veux ceci » et « Je veux cela ». Ils peuvent donc vraiment construire avec quelqu'un comme Carras. Et évidemment, ils doivent cesser de penser à court terme. Il faut profiter de la vague tant que tout va bien, que le football est bon. Les fans sont heureux, tous les joueurs sont heureux. »
Carrick « se connecte » avec les joueurs
Hargreaves a rencontré Carrick pour la première fois lorsqu'il jouait pour l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans en 2001. « Je dirais qu'il a toujours été le même », a-t-il ajouté. « Je pense simplement que c'est un grand compliment pour lui, car il n'est jamais trop euphorique ni trop déprimé. Il reste lui-même. Il est très difficile de rester soi-même dans un milieu où tout le monde essaie de vous transformer en quelqu'un d'autre. Il est très à l'aise dans sa peau.
»Il se comporte avec classe. Il traite tout le monde avec respect. Et c'est un gars intelligent. Il n'a pas besoin de crier ou de hurler. Il observe toujours. Les gens pensent : « Oh, je dois crier en tant qu'entraîneur », mais vous êtes là pour aider les gens à s'améliorer. L'une des choses que les gens oublient, c'est qu'il s'agit des gens. Il ne s'agit pas de vous. Vous savez, beaucoup de ces gars essaient de faire en sorte que tout tourne autour d'eux.
»Oui, vous devez être aux commandes, vous devez prendre des décisions dans les moments importants. Mais en fin de compte, vous avez des gens qui essaient de vous suivre, et vous devez les inspirer pour qu'ils vous aident, pour aider l'équipe à bien jouer. Et je pense que plus vous touchez et connectez de personnes, mieux elles joueront pour vous. Il doit sentir ce dont United a besoin et il trouve des solutions, et tout le monde joue bien. »
United vise une cinquième victoire consécutive à West Ham
Carrick a déjà supervisé une série de victoires plus longue en moins d'un mois à la tête de Manchester United qu'Amorim en 14 mois. L'entraîneur pourrait égaler la plus longue série de victoires du club en deux ans lorsque son équipe se rendra mardi chez son ancien club, West Ham, dans un match retransmis en direct sur TNT Sports.
