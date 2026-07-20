Messi, Rodri et six stars arabes… Comment ont-ils retrouvé leur éclat lors de la Coupe du monde 2026 ?

La saison de Rodri sous les couleurs de Manchester City figure parmi les plus éprouvantes de sa carrière ; Une rupture des ligaments croisés en septembre 2024 a mis un coup d’arrêt à sa série historique d’invincibilité avec le club, tout en suscitant des interrogations sur sa capacité à retrouver le niveau du Ballon d’Or 2024, notamment face à une concurrence acharnée au milieu de terrain.

Lors de la Coupe du monde, Rodri a semble-t-il saisi le tournoi comme une tribune pour rappeler qu’il est le meilleur milieu défensif du monde : il a disputé sept matchs entiers avec l’Espagne, soit 627 minutes au cours desquelles les filets adverses n’ont tremblé qu’une fois, affichant une domination statistique flagrante avec 794 touches de balle, le plus grand nombre de passes réussies (655) et le plus grand nombre de passes décisives pour déjouer le pressing.

En demi-finale contre la France, il a livré une performance quasi parfaite ; Il a remporté deux fois plus de duels que les milieux français, formé un triangle défensif avec Laporte et Cubarsi qui a étouffé les incursions de Mbappé et Dembélé, et coupé les lignes de passe avant qu’elles ne se transforment en occasions franches, permettant au gardien espagnol de passer une soirée tranquille.

Le sacre de l’Espagne face à l’Argentine en finale s’est accompagné de l’attribution du Ballon d’or (meilleur joueur du tournoi) à Rodri, une consécration qui lui a permis de retrouver le prestige dont il avait été privé en raison de sa blessure.