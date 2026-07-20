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Messi, Rodri et six stars arabes… Comment ont-ils retrouvé leur éclat lors de la Coupe du monde 2026 ?

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France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Australie vs Égypte
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Argentine vs Égypte
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Espagne vs Argentine
Espagne
France vs Angleterre
Angleterre
Rodri
L. Messi
M. Salah
M. Salah
A. Ounahi
E. Ashour
H. Hassan
Y. Bounou
M. Al Owais
P. Porro
J. Bellingham
U. Simon
M. Cucurella
France
Maroc
É.-U.
Australie
Égypte
Argentine
Espagne
Angleterre
Arabie saoudite

Plusieurs noms font leur retour sur le devant de la scène

La Coupe du monde a toujours été bien plus qu’une simple compétition destinée à couronner un champion : c’est une tribune qui offre aux stars l’occasion de réécrire leur histoire et de renverser la vapeur après des saisons décevantes.

Lors de l’édition 2026, plusieurs joueurs sont arrivés sous le coup des critiques, des blessures ou d’une baisse de forme, puis ont saisi la compétition pour retrouver leur éclat et se réaffirmer aux yeux du monde entier.

  • Lionel Messi… Une légende intemporelle

    Sous le maillot de l’Inter Miami en Major League Soccer, Messi a traversé une saison 2023-2024 perturbée par les blessures, manquant plusieurs rencontres. Son équipe n’a pas réussi à se qualifier pour les phases éliminatoires du championnat, ce qui a suscité des interrogations sur sa capacité à rester décisif au plus haut niveau, comme il l’avait été à Barcelone puis à Paris.

    Mais avec l’Albiceleste lors de la Coupe du monde 2026, ces interrogations se sont dissipées : il a porté son total à 21 buts en Coupe du monde, dépassant le record de Miroslav Klose, et consolidé son record de passes décisives, devenant le joueur ayant le plus contribué à l’attaque dans l’histoire de la compétition.

    Lors de cette édition, il a inscrit huit buts durant le parcours argentin jusqu’en finale, dont un triplé historique face à l’Algérie qui l’a consacré plus vieux joueur à réaliser un hat-trick en Coupe du monde. À cela s’ajoute une série sans précédent de distinctions « homme du match », consolidant son statut d’icône toujours au sommet malgré son âge.

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  • Rodri… De la blessure au sommet du monde

    La saison de Rodri sous les couleurs de Manchester City figure parmi les plus éprouvantes de sa carrière ; Une rupture des ligaments croisés en septembre 2024 a mis un coup d’arrêt à sa série historique d’invincibilité avec le club, tout en suscitant des interrogations sur sa capacité à retrouver le niveau du Ballon d’Or 2024, notamment face à une concurrence acharnée au milieu de terrain.

    Lors de la Coupe du monde, Rodri a semble-t-il saisi le tournoi comme une tribune pour rappeler qu’il est le meilleur milieu défensif du monde : il a disputé sept matchs entiers avec l’Espagne, soit 627 minutes au cours desquelles les filets adverses n’ont tremblé qu’une fois, affichant une domination statistique flagrante avec 794 touches de balle, le plus grand nombre de passes réussies (655) et le plus grand nombre de passes décisives pour déjouer le pressing.

    En demi-finale contre la France, il a livré une performance quasi parfaite ; Il a remporté deux fois plus de duels que les milieux français, formé un triangle défensif avec Laporte et Cubarsi qui a étouffé les incursions de Mbappé et Dembélé, et coupé les lignes de passe avant qu’elles ne se transforment en occasions franches, permettant au gardien espagnol de passer une soirée tranquille.

    Le sacre de l’Espagne face à l’Argentine en finale s’est accompagné de l’attribution du Ballon d’or (meilleur joueur du tournoi) à Rodri, une consécration qui lui a permis de retrouver le prestige dont il avait été privé en raison de sa blessure.

  • Mohamed Salah… Le retour au sommet du « roi »

    Cette saison 2025-2026, les statistiques de Mohamed Salah avec Liverpool sont nettement inférieures à ses standards. Selon les analyses de données et la presse anglaise, il s’agit de son plus faible exercice à Anfield en nombre de buts, du nombre de tirs et de sa présence dans la surface de réparation, ce qui lui a valu de vives critiques de la part d’anciennes stars et de journalistes concernant son déclin physique et son rôle défensif.

    Mais avec la sélection égyptienne, Salah a écrit un nouveau chapitre de l’histoire des Pharaons ; il a mené les Pharaons vers leur première victoire en Coupe du monde après 92 ans d’attente, renversant la vapeur face à la Nouvelle-Zélande pour s’imposer 3-1 : une réalisation somptueuse et un coup franc parfaitement botté, que Mahmoud Trezeguet a converti de la tête pour le troisième but, scellant ainsi la victoire.

    Il a ensuite guidé les Pharaons vers une victoire en huitièmes de finale contre l’Australie, avant une élimination discutée face à l’Argentine. Cette Coupe du monde a constitué une réponse concrète à ceux qui annonçaient sa carrière finie.

    Il a ainsi prouvé qu’il pouvait toujours porter une équipe entière sur la scène internationale, et que son léger recul en club n’altérait en rien son influence de leader dans les moments décisifs.

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  • Jude Bellingham… La Coupe du monde dissipe les doutes à Madrid

    Après une première saison exceptionnelle sous les couleurs du Real Madrid, Jude Bellingham a connu un léger passage à vide lors de l’exercice 2025-2026, ses performances ayant été perturbées par des blessures, ses statistiques se sont dégradées par rapport à ses débuts fulgurants, ce qui a valu au milieu de terrain les critiques de la presse espagnole, s’interrogeant sur sa capacité à retrouver le niveau qui avait fait sensation lors de sa première saison sous le maillot des « Merengues ».

    Mais le milieu de terrain a choisi de répondre sur la plus grande scène du football : lors de la Coupe du monde 2026, il s’est imposé comme le véritable leader de la sélection anglaise et a inscrit 7 buts, remportant ainsi le Soulier de bronze.

    Son influence n’a pas été que statistique : associé à Harry Kane, il a constitué l’un des moteurs essentiels des Three Lions, grâce à ses déplacements entre les lignes et à sa capacité à accélérer les transitions offensives, s’imposant comme l’un des joueurs les plus influents du tournoi.

    Cette Coupe du monde a donc remis Bellingham sous les feux des projecteurs, prouvant que ses difficultés au Real Madrid n’étaient qu’un passage à vide temporaire causé par les blessures, et confirmant qu’il reste l’un des tout meilleurs joueurs mondiaux, capable de assumer la responsabilité de mener une équipe prétendant aux plus grands titres.

  • Imam Ashour… Le trouble-fête est de retour et brille à nouveau

    Blessé à la clavicule, sanctionné par Al-Ahly pour des problèmes disciplinaires et frappé d’amendes record, Imam Ashour a connu une saison chaotique. Pourtant, le milieu de terrain égyptien a brillé lors de la Coupe du monde. 

    Il a inscrit un but magnifique contre la Belgique et livré des performances de haut niveau, s’imposant comme l’un des joueurs clés de la sélection égyptienne et se remettant ainsi sous les feux des projecteurs après des mois difficiles.

  • Yassine Bono… un gardien hors pair

    Lors de la Coupe du monde, Bono a fait un retour fracassant sur la scène internationale ; en seizièmes de finale, il a permis au Maroc d’éliminer les Pays-Bas aux tirs au but, en arrêtant un tir décisif de Crescencio Summerville et en donnant l’avantage à son équipe dans une série qui s’est soldée par la qualification des Lions de l’Atlas.

    En quarts de finale contre la France, malgré une défaite finale par deux buts d’écart, le gardien s’est illustré en arrêtant un penalty de Kylian Mbappé et en repoussant six autres tentatives, maintenant ainsi son équipe dans le match jusqu’aux dernières minutes.

    Des performances qui lui permettent d’effacer les critiques reçues lors d’une saison décevante avec Al-Hilal, conclue sans titre national ni continental.

  • Unai Simón répond en remportant le Gant d'or

    Le gardien de l’Athletic Bilbao n’a pas brillé avant la Coupe du monde ; des médias espagnols ont évoqué des menaces sur sa place en sélection, pointant l’émergence de David Raya et Juan García, et soulignant des statistiques individuelles défavorables en championnat, ce qui a poussé une partie du public à douter de sa titularisation.

    Lors de la Coupe du monde, Simón a dissipé tous les doutes par des performances quasi parfaites ; Il a disputé sept matchs complets avec l’Espagne, n’encaissant qu’un seul but et terminant le tournoi avec six clean sheets à son actif. Il a finalement été sacré « Gant d’or » en tant que meilleur gardien du tournoi, un exploit qui consacre son rôle de pilier du projet de Luis de la Fuente.

    Son apport, tant dans l’équilibre défensif que dans la construction du jeu depuis l’arrière, l’a installé au cœur de la success story espagnole et a redoré son image auprès des supporters de Bilbao, qui ont constaté que les critiques formulées à son égard en club ne reflétaient pas sa véritable valeur lorsqu’il évolue au sein d’une défense solide et organisée.

  • Kokoria et Pedro Boro… De la critique à l'éloge

    Marc Cucurella a essuyé des critiques incessantes à Chelsea, tandis que Pedro Porro n'a pas été l'une des figures de proue de la saison de Tottenham, qui a échappé de justesse à la relégation, mais les deux joueurs ont réalisé un parcours exceptionnel avec l'Espagne.

    Le latéral, fraîchement transféré au Real Madrid, a disputé 717 minutes en sept matchs, réalisé 98 actions de pressing réussies et récupéré le ballon à 18 reprises, affichant un taux de réussite de 92 % dans ses passes, lors d’un tournoi où sa sélection n’a encaissé qu’un seul but.

    Ses prestations au Mondial l’ont rétabli comme un arrière fiable pour les années à venir, notamment grâce à sa capacité à relancer depuis l’arrière et à son équilibre entre travail défensif et apport offensif par ses centres.

    Quant à Boro, il a transformé une concurrence initiale avec Marcos Llorente en un véritable succès personnel, s’imposant progressivement grâce à des performances toujours plus convaincantes.

    Boro a inscrit son premier but international en seizièmes de finale contre l’Autriche, avant de récidiver en demi-finale contre la France d’une frappe puissante des vingt mètres, à la suite d’un jeu combiné avec Dani Olmo, scellant la victoire 2-0 et lui valant le titre d’homme du match, tout en affichant un solide bilan défensif, avec de nombreuses interventions réussies et des ballons interceptés.

  • Ounahi, le bourreau des Canadiens

    Sous les couleurs de Gérone, Ezzedine Ounahi n’a pas fait partie des noms ronflants du football européen, mais il a conclu l’exercice avec des statistiques honorables (sept buts et quatre passes décisives en 35 matchs). Son bilan le positionne comme un milieu de terrain travailleur au sein d’une équipe de milieu de tableau, loin des projecteurs des grands clubs.

    C’est lors de la Coupe du monde qu’il a retrouvé son éclat. Comme au Qatar, Ezzedine a d’abord assumé un rôle tactique clé contre le Brésil, l’Écosse et Haïti, faisant preuve d’une grande capacité à résister à la pression et à créer des occasions, avant la soirée décisive contre le Canada en huitièmes de finale, où il a inscrit deux buts qui ont offert au Maroc une victoire 2-0, grâce à une prestation complète marquée par des dribbles réussis, des passes précises et des récupérations au milieu de terrain.

    Une performance qui le remet sur les radars des clubs à la recherche d’un milieu capable d’allier travail défensif et finesse technique. Selon la presse, il devrait décider de son avenir après la Coupe du monde, transformant ainsi le tournoi en tremplin vers un club plus prestigieux ou un championnat plus compétitif.

  • Haitham Hassan se révèle au monde entier

    Entré dans la Coupe du monde dans l’ombre, Haitham Hassan a profité de sa chance avec l’équipe d’Égypte. Après une saison discrète avec le Real Oviedo, relégué de Liga, le joueur de 24 ans s’est distingué par sa vitesse et sa capacité à gagner ses duels, s’imposant comme l’une des révélations des Pharaons.

    Après sa performance époustouflante lors de la défaite 2-3 face à l’Argentine en huitièmes de finale, plusieurs médias ont évoqué l’intérêt de clubs européens, notamment le Celtic Glasgow. Un éventuel transfert marquerait un tournant majeur dans la carrière de cette étoile égyptienne de 24 ans.

  • La Coupe du monde ramène Al-Owais à Al-Hilal

    La saison de Mohammed Al-Owais a manqué de stabilité. Après avoir perdu sa place chez Al-Hilal, le gardien international a été prêté à Al-Ula pour retrouver du temps de jeu et du rythme.

    Le gardien international semblait avoir perdu la place qu’il s’était forgée au fil des années, notamment en raison de la forte concurrence au poste de gardien de but.

    La Coupe du monde 2026 a toutefois tout bouleversé : Al-Owais a retrouvé son meilleur niveau et aligné des performances solides sous le maillot saoudien, rappelant son expérience des grands rendez-vous et ses arrêts décisifs de 2022.

    L’impact du tournoi ne s’est pas limité à l’aspect technique, puisque ses performances exceptionnelles ont rapidement eu des répercussions sur son avenir : Al-Hilal a décidé de le récupérer à l’issue de son prêt, la Coupe du monde lui offrant ainsi une nouvelle chance de relancer sa carrière et de revenir sous les feux de la rampe.

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