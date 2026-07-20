Messi, Rodri et six stars arabes… Comment ont-ils retrouvé leur éclat lors de la Coupe du monde 2026 ?

Marc Cucurella a essuyé des critiques incessantes à Chelsea, tandis que Pedro Porro n'a pas été l'une des figures de proue de la saison de Tottenham, qui a échappé de justesse à la relégation, mais les deux joueurs ont réalisé un parcours exceptionnel avec l'Espagne.
Le latéral, fraîchement transféré au Real Madrid, a disputé 717 minutes en sept matchs, réalisé 98 actions de pressing réussies et récupéré le ballon à 18 reprises, affichant un taux de réussite de 92 % dans ses passes, lors d’un tournoi où sa sélection n’a encaissé qu’un seul but.
Ses prestations au Mondial l’ont rétabli comme un arrière fiable pour les années à venir, notamment grâce à sa capacité à relancer depuis l’arrière et à son équilibre entre travail défensif et apport offensif par ses centres.
Quant à Boro, il a transformé une concurrence initiale avec Marcos Llorente en un véritable succès personnel, s’imposant progressivement grâce à des performances toujours plus convaincantes.
Boro a inscrit son premier but international en seizièmes de finale contre l’Autriche, avant de récidiver en demi-finale contre la France d’une frappe puissante des vingt mètres, à la suite d’un jeu combiné avec Dani Olmo, scellant la victoire 2-0 et lui valant le titre d’homme du match, tout en affichant un solide bilan défensif, avec de nombreuses interventions réussies et des ballons interceptés.