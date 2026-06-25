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Messi ou Ronaldo ? Mourinho identifie six sélections capables de soulever la Coupe du monde

Coupe du monde
Real Madrid
Portugal
France
Brésil
Angleterre
Espagne
Argentine

Ancelotti peut faire la différence, et le Portugal possède un effectif de grande qualité.

L’entraîneur du Real Madrid, le Portugais José Mourinho, place la sélection de son pays parmi les principaux prétendants au titre de la Coupe du monde 2026.

Lors dune interview exclusive accordée à Adebayou Akinfinwa pour le podcast « Beast Mode On », le technicien portugais a prédit que la Seleção irait loin dans cette Coupe du monde.

Le média international Goal a relayé ses déclarations : « Ils peuvent certainement aller au bout et remporter la Coupe du monde, mais ils ne sont pas seuls ; d’autres équipes sont aussi favorites. »

Il ajoute : « Je répète souvent que l’Angleterre sera candidate au titre. Regardez son effectif : c’est la génération Lampard et Beckham. Depuis, je martèle que l’Angleterre est favorite sans que cela se confirme. Je le redis : l’Angleterre reste favorite. »

Pour étayer son propos, il rappelle : « Arsenal a perdu la finale de la Ligue des champions, Crystal Palace a remporté la Ligue Europa Conférence et Aston Villa a gagné la Ligue Europa. »

Il a souligné : « À l’exception de Barcelone, du Bayern Munich, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, les meilleurs joueurs se trouvent en Angleterre. »

Il conclut : « Quand on perd aux tirs au but, ce sont de petits détails qui font la différence. Ils ont perdu aux tirs au but une fois lors de l’Euro 2004 au Portugal, et le Portugal lui-même les a également battus aux tirs au but. Les tirs au but ne sont que des détails mineurs. »

Il a conclu : « Je suis convaincu que la pression médiatique exercée sur l’équipe d’Angleterre est plus forte que sur n’importe quelle autre sélection. Cette exposition influence considérablement les supporters, fait monter les attentes et, jusqu’ici, le groupe n’a pas su gérer cela de manière optimale. Les Three Lions ont toujours pu compter sur des entraîneurs de qualité, et c’est encore le cas aujourd’hui. Je reste donc persuadé qu’ils ont le potentiel pour remporter la Coupe du monde. »

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    La France est en mesure d’aligner trois équipes différentes.

    José Mourinho a salué la profondeur du groupe tricolore, qui aligne des stars comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Mickaël Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué et bien d’autres.

    « Si l’on regarde la France, on constate qu’elle pourrait aligner trois équipes différentes, qui seraient toutes capables de se battre pour le titre », a-t-il déclaré.

    Il ajoute : « Et puis il y a l’Espagne, l’Argentine et le Brésil. Certains diront peut-être que ces équipes ne sont plus aussi talentueuses qu’elles l’étaient lors des tournois qu’elles ont remportés, mais je dis toujours que la présence d’un entraîneur comme Carlo Ancelotti fait toute la différence. »

    Et après le match nul contre le Maroc, une rencontre médiocre, on aurait dit qu’un tsunami s’était abattu sur l’équipe, mais pas pour Carlo. J’ai toujours été convaincu qu’Ancelotti peut faire la différence. Le Portugal, enfin, est également une équipe impressionnante, dotée d’un effectif formidable. »

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