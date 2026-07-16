Messi en finale… 8 minutes qui ont tout changé

Certains joueurs peuvent inverser le cours d’une rencontre en quelques minutes, même lorsque le scénario semble déjà écrit. C’est précisément ce que Lionel Messi a accompli lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre.
Pour sa toute première sélection contre les Three Lions, la star du PSG a livré une prestation décisive, permettant à l’Albiceleste de renverser le score pour s’imposer 2-1 et de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive.
L’Albiceleste a ainsi infligé une nouvelle déception aux Three Lions en Coupe du monde, renversant un score initialement défavorable après l’ouverture du score d’Anthony Gordon, fraîchement transféré au FC Barcelone, avant de l’emporter grâce à des réalisations d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez.
Après avoir pris l’avantage sous la houlette de l’entraîneur Thomas Tuchel, l’équipe d’Angleterre s’est repliée en défense, convaincue de pouvoir conserver son avance grâce à sa solidité défensive, mais elle a commis l’erreur fatale de sous-estimer ce que Messi était capable de faire face à une défense qui se repliait de cette manière.