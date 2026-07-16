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Messi en finale… 8 minutes qui ont tout changé

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L. Messi
Espagne vs Argentine
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É.-U.
Angleterre

Une idée reçue sur les Anglais et des erreurs défensives

Certains joueurs peuvent inverser le cours d’une rencontre en quelques minutes, même lorsque le scénario semble déjà écrit. C’est précisément ce que Lionel Messi a accompli lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre.

Pour sa toute première sélection contre les Three Lions, la star du PSG a livré une prestation décisive, permettant à l’Albiceleste de renverser le score pour s’imposer 2-1 et de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive.

L’Albiceleste a ainsi infligé une nouvelle déception aux Three Lions en Coupe du monde, renversant un score initialement défavorable après l’ouverture du score d’Anthony Gordon, fraîchement transféré au FC Barcelone, avant de l’emporter grâce à des réalisations d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez.

Après avoir pris l’avantage sous la houlette de l’entraîneur Thomas Tuchel, l’équipe d’Angleterre s’est repliée en défense, convaincue de pouvoir conserver son avance grâce à sa solidité défensive, mais elle a commis l’erreur fatale de sous-estimer ce que Messi était capable de faire face à une défense qui se repliait de cette manière.

  • « Je n'ai jamais douté »

    Malgré son âge avancé, le capitaine argentin a joué un rôle décisif dans cette fin de match inoubliable, menant son équipe à la victoire et à une qualification pour la finale contre l'Espagne.

    Il a été à l’origine des deux buts de l’Albiceleste, portant son total à quatre passes décisives dans le tournoi ; seul le Français Michel Olisi, auteur de cinq offrandes, le devance.

    Avec désormais douze contributions offensives (buts et passes décisives) dans une même édition, il égale le deuxième meilleur total de l’histoire, derrière le record établi depuis la Coupe du monde 1966, d’après les données « Opta ».

    Il porte ainsi son total à 12 passes décisives en Coupe du monde, un record absolu dans l’épreuve.

    «Je n’ai jamais douté», a-t-il déclaré après la rencontre. Je savais qu’au minimum nous serions parmi les quatre meilleurs, et que ce groupe, quand il se rassemble, fait jaillir quelque chose d’exceptionnel de son for intérieur, trouve la force là où il n’en semble pas y en avoir, fait disparaître la douleur, amène les joueurs à leur meilleur niveau physique et joue comme ils l’ont fait aujourd’hui, sans jamais cesser d’essayer. »

    Lire aussi : Une crise majeure sur le point d’éclater : le président argentin défend les joueurs… et s’attend à une sanction de la FIFA

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  • Huit minutes qui ont tout changé

    La tâche n'était pas facile : alors que l'Angleterre continuait de mener et que le coup de sifflet final approchait, l'Argentine savait qu'il lui fallait un coup de génie. C'est ainsi que les dernières minutes ont été décisives pour Messi, qui avait beaucoup souffert tout au long d'un match marqué par la prudence et l'équilibre.

    La chaîne britannique TNT a retracé ces dix minutes au cours desquelles Messi a fait preuve de son génie pour renverser la situation et mener les danseurs de tango en finale.

    76^e minute : Messi lance le premier véritable avertissement à l’Angleterre en s’infiltrant dans le dos de la défense et en glissant une passe décisive vers Nico González, dont la tête frôle le but de Jordan Pickford.

    78^e minute : Messi perd le ballon sous la pression de Morgan Rogers, qui lance une des rares incursions anglaises, sans succès.

    79^e minute : sous la pression de Harry Kane, il rate sa passe au bord de la surface anglaise, étouffant une offensive prometteuse.

    Lire aussi : Sa situation se complique… La star du Real Madrid à la croisée des chemins

  • Sa dernière apparition ?... Une surprise totale

    83^e minute : Alors que l’Argentine pousse pour égaliser, Messi récupère le ballon sur le côté droit, le ramène sur son gauche et cherche à centrer, mais sa frappe fuit le cadre et passe loin du poteau droit de Jordan Pickford.

    La star de 39 ans lève les yeux au ciel, consciente que le temps s’écoule dans ce qui semble alors être sa dernière apparition sous le maillot de l’Argentine en Coupe du monde… ou du moins, c’est ce que tout le monde pense.

    84^e minute : après un tir lointain d’Enzo Fernández brillamment repoussé en corner par Pickford, Messi s’est chargé de le tirer.

    Bien que l’Argentine ait déjà gagné plusieurs duels aériens, notamment sur les têtes de Nico González et d’Alexis Mac Allister, le capitaine décide de ne pas centrer et glisse une passe courte à Rodrigo De Paul, juste à l’entrée de la surface.

    Le joueur de l’Inter Miami lui a immédiatement renvoyé le ballon. Messi a alors pris de vitesse Ged Spence, contraignant le défenseur anglais à reculer jusqu’à l’intérieur de la surface.

    Les onze Anglais, tous massés dans la surface pour contenir Messi, laissaient ainsi Di María et Fernández libres au bord de la surface. Le capitaine en profitait pour servir Fernández.

    Malgré la tentative de retour de Jude Bellingham, le joueur de Chelsea a eu l’espace et le temps nécessaires pour déclencher une frappe puissante des vingt mètres ; cette fois, Pickford n’a pas pu repousser le danger, et l’Argentine a égalisé.

    87^e minute : Revigorée par l’égalisation, l’Argentine sent la victoire à portée de main.

    De nouveau sur la droite, Messi a éliminé Nico O’Reilly et adressé un centre du droit, son pied le moins fort, que John Stones a repoussé de la tête.

    Les Anglais ont sans doute cru que l’utilisation du droit par Messi était une simple entorse à ses habitudes, lui qui perfore d’ordinaire du gauche ou en dribble, mais ils se sont trompés.

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  • Un soulèvement spectaculaire

    La chaîne a poursuivi son reportage. 91^e minute : alors que la plupart des joueurs anglais étaient regroupés dans leur propre tiers défensif, Alexis McAllister s’est retrouvé seul à la limite de la surface de réparation et a déclenché une frappe, mais le ballon a heurté le poteau.

    Messi s’est aussitôt rué sur le ballon, mais Jed Spence a réussi à le repousser devant lui avant de perdre l’équilibre, laissant le cuir filer vers la ligne de touche.

    Messi récupère aussitôt le cuir et redémarre vers la surface, alors que Spence et Nico O’Reilly tentent de le contenir.

    Les deux défenseurs choisissent de l’orienter vers son pied droit, mais Messi en profite pour adresser un centre tendu entre John Stones et Ezri Konsa, que Lautaro Martínez convertit de la tête, battant Jordan Pickford et offrant l’avantage 2-1 à l’Argentine.

    98^e minute : Alors que l’Angleterre se ruait à la recherche de l’égalisation, Messi est revenu au milieu de terrain, a porté le ballon sur une longue distance avant de provoquer une faute, permettant à son équipe de gagner du temps et d’accroître la frustration adverse.

    101^e minute : L’arbitre siffle la fin du match, qualifiant l’Argentine pour la finale au terme d’une remontée menée de main de maître par Messi dans le temps additionnel.

    Le capitaine argentin a été désigné homme du match après avoir touché le ballon 96 fois, réussi 43 passes et créé 4 occasions pour ses coéquipiers.

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