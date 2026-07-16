Messi en finale… 8 minutes qui ont tout changé

83^e minute : Alors que l’Argentine pousse pour égaliser, Messi récupère le ballon sur le côté droit, le ramène sur son gauche et cherche à centrer, mais sa frappe fuit le cadre et passe loin du poteau droit de Jordan Pickford.

La star de 39 ans lève les yeux au ciel, consciente que le temps s’écoule dans ce qui semble alors être sa dernière apparition sous le maillot de l’Argentine en Coupe du monde… ou du moins, c’est ce que tout le monde pense.

84^e minute : après un tir lointain d’Enzo Fernández brillamment repoussé en corner par Pickford, Messi s’est chargé de le tirer.

Bien que l’Argentine ait déjà gagné plusieurs duels aériens, notamment sur les têtes de Nico González et d’Alexis Mac Allister, le capitaine décide de ne pas centrer et glisse une passe courte à Rodrigo De Paul, juste à l’entrée de la surface.

Le joueur de l’Inter Miami lui a immédiatement renvoyé le ballon. Messi a alors pris de vitesse Ged Spence, contraignant le défenseur anglais à reculer jusqu’à l’intérieur de la surface.

Les onze Anglais, tous massés dans la surface pour contenir Messi, laissaient ainsi Di María et Fernández libres au bord de la surface. Le capitaine en profitait pour servir Fernández.

Malgré la tentative de retour de Jude Bellingham, le joueur de Chelsea a eu l’espace et le temps nécessaires pour déclencher une frappe puissante des vingt mètres ; cette fois, Pickford n’a pas pu repousser le danger, et l’Argentine a égalisé.

87^e minute : Revigorée par l’égalisation, l’Argentine sent la victoire à portée de main.

De nouveau sur la droite, Messi a éliminé Nico O’Reilly et adressé un centre du droit, son pied le moins fort, que John Stones a repoussé de la tête.

Les Anglais ont sans doute cru que l’utilisation du droit par Messi était une simple entorse à ses habitudes, lui qui perfore d’ordinaire du gauche ou en dribble, mais ils se sont trompés.

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