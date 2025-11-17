Mercato, un talent inattendu séduit les cadors de Ligue 1

La Nouvelle-Calédonie a vécu une campagne délicate lors de la Coupe du monde U17 au Qatar, marquée notamment par deux lourdes défaites face au Portugal (6-1) et surtout au Maroc (16-0). Dans ce contexte éprouvant, Nicolas Kutran, gardien de 17 ans, s’est retrouvé en première ligne. Malgré les 22 buts concédés en phase de groupes, il a multiplié les interventions décisives, totalisant 31 arrêts en trois rencontres. Ses 14 parades contre le Maroc, réalisées alors que son équipe était réduite à neuf, ont particulièrement retenu l’attention.

Loin d’y voir un simple naufrage collectif, plusieurs recruteurs y ont au contraire discerné un potentiel brut. Dans l’adversité, Nicolas Kutran a démontré une capacité rare à maintenir un niveau de concentration élevé, un critère scruté de près par les spécialistes du poste. Son exposition mondiale, bien que douloureuse sportivement, a servi d’accélérateur inattendu à sa réputation.