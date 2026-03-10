Mercato, Rennes fonce sur un crack sénégalais

Le Stade Rennais a récemment officialisé un partenariat technique avec le club sénégalais Guelwaars FC, basé à Fatick. Cet accord, conclu pour une durée de trois saisons, vise à renforcer les passerelles entre les deux structures afin de faciliter la détection et la formation de jeunes talents africains.

À travers cette collaboration, la direction rennaise souhaite élargir son réseau de recrutement dans une région réputée pour la qualité de ses jeunes joueurs. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la politique de formation du club breton, déjà reconnu pour sa capacité à accompagner de jeunes profils vers le haut niveau dans un environnement structuré.