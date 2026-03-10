Le Stade Rennais poursuit sa stratégie de détection de jeunes talents à l’international. Toujours attentif aux nouvelles pépites capables d’émerger dans les prochaines années, le club breton a récemment renforcé sa présence en Afrique de l’Ouest grâce à un partenariat structurant avec une académie sénégalaise. Ce réseau commence déjà à produire ses premiers effets sur le marché des jeunes joueurs. Un profil offensif particulièrement prometteur, considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération au Sénégal, serait en effet tout proche de rejoindre la Bretagne pour entamer un nouveau chapitre de sa jeune carrière.
Mercato, Rennes fonce sur un crack sénégalais
- AFP
Rennes s’offre un partenariat stratégique en Afrique
Le Stade Rennais a récemment officialisé un partenariat technique avec le club sénégalais Guelwaars FC, basé à Fatick. Cet accord, conclu pour une durée de trois saisons, vise à renforcer les passerelles entre les deux structures afin de faciliter la détection et la formation de jeunes talents africains.
À travers cette collaboration, la direction rennaise souhaite élargir son réseau de recrutement dans une région réputée pour la qualité de ses jeunes joueurs. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la politique de formation du club breton, déjà reconnu pour sa capacité à accompagner de jeunes profils vers le haut niveau dans un environnement structuré.
- AFP
Rennes séduit par Magueye Niang
Dans ce contexte, le Stade Rennais serait sur le point de finaliser la venue de Magueye Niang, un ailier sénégalais né en 2009 et considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au Sénégal. Le jeune talent s’est notamment distingué lors du championnat de la zone UFOA avec la sélection U17 sénégalaise, attirant l’attention de plusieurs recruteurs européens.
Selon les informations du Parisien, cité par Jeunes Footeux, Magueye Niang devrait dans un premier temps intégrer les équipes de jeunes du club breton afin de poursuivre son développement. Rapide, percutant et à l’aise dans les duels, le jeune gaucher possède un profil offensif qui correspond parfaitement aux critères de recrutement privilégiés par la cellule sportive rennaise.
- AFP
Magueye Niang, le pari audacieux du Stade Rennais
Pour les dirigeants du club sénégalais, ce transfert potentiel représente bien plus qu’une simple opportunité individuelle. Le président de Guelwaars FC, Mahamadou Ngom Niang, a ainsi évoqué une « étape majeure » pour la progression de ses jeunes joueurs et pour la visibilité de la structure sur la scène internationale.
Du côté breton, l’objectif est clair : accompagner progressivement Magueye Niang afin de lui permettre de s’adapter au football européen et à son nouvel environnement. Si son intégration se déroule comme espéré, le jeune ailier pourrait rapidement franchir les étapes au sein du club. Certains observateurs n’hésitent déjà pas à voir en Magueye Niang un profil capable de suivre la trajectoire d’anciens talents sénégalais révélés sur la scène européenne.