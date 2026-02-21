Arrivé sans faire grand bruit, Pavel Sulc s’est rapidement imposé comme l’une des grandes révélations de la saison à l’Olympique Lyonnais. Ses performances impressionnantes et sa régularité ont transformé son statut en quelques mois. Désormais, l’international tchèque attire l’attention des plus grandes écuries européennes. La Premier League, toujours en quête de profils offensifs performants, suit de près son évolution. Une situation qui pourrait rapidement placer le club lyonnais face à une décision stratégique majeure dans ce dossier brûlant.
Mercato OL, la Premier League s'arrache Pavel Sulc
L’ascension fulgurante de Pavel Sulc à Lyon
Recruté durant l’été en provenance du Viktoria Plzen pour 7,5 millions d’euros, Pavel Sulc n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui. Dès ses premières apparitions sous les couleurs de l’OL, le milieu offensif s’est distingué par son efficacité et sa capacité à peser dans les moments clés. Avec déjà 13 buts et 7 passes décisives, le joueur de 25 ans s’est imposé comme le meilleur buteur de son équipe, confirmant son importance croissante dans le dispositif rhodanien.
Cette progression rapide n’est pas passée inaperçue, notamment en raison de sa maturité et de sa constance. Dans un entretien accordé à L'Équipe récemment, Pavel Sulc avait lui-même évoqué ses ambitions internationales : « Je rêvais d’aller à l’étranger, parce que la Tchéquie est un petit pays de football (…) Aujourd’hui je suis à Lyon, où je suis très heureux et engagé à 100 % dans le projet. Alors mon rêve a toujours été la Premier League mais je sais que j’ai encore besoin de prendre un peu de muscle. » Des déclarations qui prennent désormais une résonance particulière au vu de l’intérêt grandissant autour de lui.
Plusieurs clubs de Premier League à l’affût pour Pavel Sulc
Les performances de Pavel Sulc ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs anglais. Selon les informations du Daily Mail, quatre formations de Premier League suivent de très près la situation du joueur. Parmi elles, Tottenham et Aston Villa figurent en bonne position, séduits par son profil polyvalent et sa capacité à évoluer dans un championnat exigeant. Le club de Birmingham surveillait déjà le joueur l’été dernier, préférant attendre sa confirmation au plus haut niveau avant de passer à l’action.
D’autres formations anglaises comme Leeds United et Nottingham Forest ont également manifesté leur intérêt. Ces clubs, connus pour leur stratégie de recrutement tournée vers la Ligue 1, voient en Pavel Sulc une opportunité de renforcer leur secteur offensif. Cette concurrence accrue témoigne de la montée en valeur du joueur sur le marché européen.
L’OL a déjà fixé un prix pour Pavel Sulc
Au-delà de l’Angleterre, Pavel Sulc suscite également l’attention d’autres grandes formations européennes. D’après le média anglais, cité par Foot Mercato, l’Atlético de Madrid suit attentivement l’évolution du dossier. Le club espagnol, réputé pour sa capacité à développer des profils offensifs complets, pourrait représenter une alternative sérieuse aux prétendants britanniques dans ce dossier très disputé.
Face à cet engouement, la direction lyonnaise a déjà pris les devants. Toujours selon le Daily Mail, Pavel Sulc, sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, est estimé à 50 millions d’euros. Ce montant reflète la progression spectaculaire du joueur et la volonté de l’OL de sécuriser son actif. Désormais, Pavel Sulc se retrouve au cœur des convoitises européennes, et les prochains mois s’annoncent décisifs pour déterminer si le milieu tchèque poursuivra son ascension à Lyon ou cédera aux sirènes de la Premier League.