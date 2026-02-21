Mercato OL, la Premier League s'arrache Pavel Sulc

Recruté durant l’été en provenance du Viktoria Plzen pour 7,5 millions d’euros, Pavel Sulc n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui. Dès ses premières apparitions sous les couleurs de l’OL, le milieu offensif s’est distingué par son efficacité et sa capacité à peser dans les moments clés. Avec déjà 13 buts et 7 passes décisives, le joueur de 25 ans s’est imposé comme le meilleur buteur de son équipe, confirmant son importance croissante dans le dispositif rhodanien.

Cette progression rapide n’est pas passée inaperçue, notamment en raison de sa maturité et de sa constance. Dans un entretien accordé à L'Équipe récemment, Pavel Sulc avait lui-même évoqué ses ambitions internationales : « Je rêvais d’aller à l’étranger, parce que la Tchéquie est un petit pays de football (…) Aujourd’hui je suis à Lyon, où je suis très heureux et engagé à 100 % dans le projet. Alors mon rêve a toujours été la Premier League mais je sais que j’ai encore besoin de prendre un peu de muscle. » Des déclarations qui prennent désormais une résonance particulière au vu de l’intérêt grandissant autour de lui.