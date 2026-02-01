Mercato, Liverpool sur une ancienne piste de l'OM

Après un début de saison délicat, Liverpool a retrouvé des couleurs. Qualifiés directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et relancés dans la course au top 4 en Premier League, les hommes d’Arne Slot restent néanmoins confrontés à une réalité préoccupante : la fragilité de leur arrière-garde. Les blessures simultanées de Conor Bradley et Jeremie Frimpong sur le côté droit ont considérablement réduit les options disponibles.

À cela s’ajoutent les absences de Joe Gomez et de Giovanni Leoni, révélant une profondeur de banc insuffisante dans un calendrier toujours plus exigeant. Conscient de ces limites, Arne Slot n’a pas cherché à masquer ses intentions. « Ces dernières 48 à 72 heures ont été marquées par de nombreuses spéculations. Nous cherchons à renforcer l’effectif. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en ce moment, mais nous préférons consolider l’équipe plutôt que l’affaiblir. On verra ce que nous réservent les prochaines 48 heures ! », a-t-il confié, laissant clairement entendre que Liverpool restait actif.