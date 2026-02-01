Liverpool avance masqué, mais le temps presse. Fragilisé par une cascade de blessures en défense, le club anglais sait que les prochaines heures pourraient peser lourd sur la fin de saison. Malgré un net redressement sportif et une dynamique redevenue positive, la direction des Reds estime qu’un ajustement est indispensable avant la clôture du mercato. Dans ce contexte tendu, une piste déjà connue en Ligue 1 refait surface, réveillant de vieux souvenirs du côté de Marseille.
Mercato, Liverpool sur une ancienne piste de l'OM
Liverpool contraint d’agir en défense
Après un début de saison délicat, Liverpool a retrouvé des couleurs. Qualifiés directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et relancés dans la course au top 4 en Premier League, les hommes d’Arne Slot restent néanmoins confrontés à une réalité préoccupante : la fragilité de leur arrière-garde. Les blessures simultanées de Conor Bradley et Jeremie Frimpong sur le côté droit ont considérablement réduit les options disponibles.
À cela s’ajoutent les absences de Joe Gomez et de Giovanni Leoni, révélant une profondeur de banc insuffisante dans un calendrier toujours plus exigeant. Conscient de ces limites, Arne Slot n’a pas cherché à masquer ses intentions. « Ces dernières 48 à 72 heures ont été marquées par de nombreuses spéculations. Nous cherchons à renforcer l’effectif. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en ce moment, mais nous préférons consolider l’équipe plutôt que l’affaiblir. On verra ce que nous réservent les prochaines 48 heures ! », a-t-il confié, laissant clairement entendre que Liverpool restait actif.
Une piste complexe mais stratégique
Dans un premier temps, Liverpool a exploré une option prestigieuse menant à Denzel Dumfries. Un scénario incluant un échange avec Curtis Jones a été envisagé, sans jamais réellement convaincre toutes les parties. Jugée trop compliquée à concrétiser, cette piste a progressivement perdu de sa crédibilité à mesure que le mercato avançait.
C’est alors qu’Arne Slot s’est tourné vers un profil qu’il connaît parfaitement, capable d’apporter immédiatement de la polyvalence. Un joueur suivi de longue date, déjà identifié par l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, et dont le nom circule à nouveau avec insistance dans les couloirs d’Anfield.
Lutsharel Geertruida dans le viseur de Liverpool
À partir de là, le dossier Lutsharel Geertruida s’est imposé comme une alternative crédible. Apprécié pour sa capacité à évoluer à plusieurs postes, Lutsharel Geertruida coche de nombreuses cases aux yeux du staff de Liverpool. Arrière droit de formation, Lutsharel Geertruida peut également dépanner dans l’axe ou occuper un rôle plus hybride au milieu défensif, un atout précieux dans un effectif diminué.
Cette saison, Lutsharel Geertruida a déjà cumulé 18 apparitions sous les couleurs de Sunderland, où il est actuellement prêté. Sa régularité et son adaptabilité ont renforcé son attractivité, notamment auprès d’Arne Slot, qui l’a déjà côtoyé par le passé et connaît parfaitement ses qualités humaines et tactiques.
Un montage financier délicat pour Lutsharel Geertruida
Le principal obstacle reste toutefois contractuel. Selon The Athletic, pour que Liverpool puisse accueillir Lutsharel Geertruida, le RB Leipzig doit d’abord rompre le prêt en cours avec Sunderland. Une manœuvre qui nécessite l’accord de trois parties, chacune cherchant à défendre ses intérêts dans un timing extrêmement serré.
Sunderland, de son côté, n’entend pas se séparer de Lutsharel Geertruida sans garanties. Le club anglais réclame à la fois une compensation financière et le temps nécessaire pour lui trouver un remplaçant. Des discussions seraient néanmoins en cours afin de faciliter une sortie anticipée et permettre à Lutsharel Geertruida de rejoindre Liverpool sous la forme d’un prêt.
Ce regain d’intérêt pour Lutsharel Geertruida ne surprend pas totalement. L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait sérieusement étudié son profil pour renforcer sa défense. Le dossier n’avait finalement pas abouti, mais le nom de Lutsharel Geertruida était resté dans les petits papiers de plusieurs clubs européens.