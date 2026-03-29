À l’approche du mercato estival 2026, Lille s’active déjà en coulisses pour renforcer son secteur offensif. Le club nordiste aurait ciblé un profil bien précis : un avant-centre puissant, capable de peser sur les défenses et d’apporter une réelle efficacité devant le but. Dans cette optique, une révélation croate attire particulièrement l’attention des dirigeants. Dion Beljo, en pleine explosion cette saison, s’impose comme l’une des pistes les plus sérieuses pour les Dogues.
Mercato, Lille fonce sur une machine à buts croate
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Lille séduit par Dion Beljo
Auteur d’une saison impressionnante, Dion Beljo s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques de son championnat. Avec 20 réalisations en championnat et 5 buts en Ligue Europa, l’international croate affiche des statistiques qui témoignent de sa régularité et de son efficacité devant le but.
Au-delà des chiffres, c’est surtout son profil qui intrigue. Du haut de son mètre 95, Dion Beljo combine puissance physique, domination dans le jeu aérien et qualité technique, un mélange rare qui lui vaut déjà des comparaisons flatteuses avec certains grands attaquants européens. Un registre qui correspond parfaitement aux besoins identifiés par le LOSC.
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Le LOSC a déjà de la concurrence pour Dion Beljo
Cependant, le dossier s’annonce loin d’être simple pour les dirigeants lillois. Plusieurs clubs se positionnent déjà sur ce profil très convoité. Selon les informations rapportées par Jeunes Footeux, Dion Beljo attire notamment l’intérêt du RC Strasbourg, toujours attentif aux jeunes talents à fort potentiel, mais également d’autres formations européennes en quête d’un buteur fiable.
Dans ce contexte, Lille devra faire valoir ses arguments pour convaincre. Dion Beljo pourrait être sensible à un projet sportif structuré, avec la perspective de disputer des compétitions européennes, un élément souvent déterminant dans ce type de négociations.
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Un investissement stratégique pour Lille
Lié à son club jusqu’en 2030, l’attaquant croate représente un investissement conséquent. Néanmoins, son profil de véritable numéro 9, capable de fixer les défenses et de conclure avec sang-froid, correspond exactement aux attentes du club nordiste pour franchir un nouveau cap.
Reste désormais à savoir si la direction menée par Olivier Létang fera de Dion Beljo une priorité absolue lors du prochain mercato. Une chose est sûre : ce dossier devrait rapidement s’animer dans les semaines à venir, alors que la concurrence ne cesse de s’intensifier autour de ce talent en pleine ascension.