Mercato, Lille fonce sur une machine à buts croate

Auteur d’une saison impressionnante, Dion Beljo s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques de son championnat. Avec 20 réalisations en championnat et 5 buts en Ligue Europa, l’international croate affiche des statistiques qui témoignent de sa régularité et de son efficacité devant le but.

Au-delà des chiffres, c’est surtout son profil qui intrigue. Du haut de son mètre 95, Dion Beljo combine puissance physique, domination dans le jeu aérien et qualité technique, un mélange rare qui lui vaut déjà des comparaisons flatteuses avec certains grands attaquants européens. Un registre qui correspond parfaitement aux besoins identifiés par le LOSC.