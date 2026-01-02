Alors que la saison entre dans une phase décisive, le Paris Saint-Germain réfléchit déjà aux ajustements nécessaires pour consolider son effectif. L’absence prolongée d’Achraf Hakimi, revenu sur le devant de la scène à l’occasion de la CAN 2025, a mis en lumière un déséquilibre structurel au sein de l’effectif parisien. En interne, la question n’est plus seulement celle du court terme, mais bien de la profondeur de banc sur un poste clé. Dans ce contexte, le PSG explore une option précise sur le marché afin d’anticiper les échéances à venir et sécuriser son couloir droit.
Mercato, le PSG fonce sur la doublure d’Achraf Hakimi
- Getty Images
Alberto Costa, la trouvaille du PSG pour concurrencer Hakimi
Le PSG a dû composer avec une situation délicate ces dernières semaines. Blessé au genou le 4 novembre lors de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions (1-2), Achraf Hakimi a longtemps été éloigné des terrains. Un contretemps majeur pour le PSG, privé d’un titulaire indiscutable et contraint de bricoler en l’absence de véritable doublure au poste de latéral droit. Luis Enrique a ainsi multiplié les solutions alternatives, sans disposer d’un profil naturel capable d’assurer la continuité du jeu parisien. Le retour d’Achraf Hakimi à la compétition, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, n’efface pas pour autant les interrogations du PSG sur la nécessité de renforcer ce secteur.
Le PSG envisage donc d’agir dès cet hiver pour éviter de revivre un tel scénario. Selon les informations relayées par L’Équipe, la direction parisienne a identifié Alberto Costa comme une cible potentielle pour concurrencer Achraf Hakimi. Âgé de 22 ans, Alberto Costa évolue actuellement au FC Porto, qu’il a rejoint l’été dernier après un passage de six mois à la Juventus. Recruté initialement en provenance de Vitoria Guimarães, Alberto Costa s’est rapidement imposé comme un joueur polyvalent, capable d’occuper le couloir droit mais aussi d’évoluer plus haut sur le terrain, une qualité particulièrement appréciée par le PSG.
- AFP
Un premier couac pour le PSG dans le dossier Alberto Costa
Sous contrat jusqu’en juin 2030, Alberto Costa représente un investissement conséquent pour le PSG. Sa clause libératoire, fixée à 65 millions d’euros, constitue un frein évident à toute opération rapide. André Villas-Boas, président du FC Porto, a d’ailleurs fait savoir qu’un départ d’Alberto Costa ne serait envisagé qu’à ce prix. Sur le plan sportif, le latéral portugais affiche des statistiques intéressantes avec six passes décisives depuis le début de la saison, renforçant l’intérêt du PSG pour un profil capable d’apporter offensivement tout en soulageant Achraf Hakimi sur la durée.
Toutefois, la faisabilité de ce dossier reste incertaine à court terme. D’aprèsA Bola cité par Le 10Sport, Alberto Costa ne se projette pas vers un départ immédiat et se montre pleinement concentré sur la deuxième partie de saison avec le FC Porto, où il vise un titre de champion et une intégration future en sélection portugaise en vue de la Coupe du monde. Le PSG, de son côté, poursuit sa réflexion stratégique, conscient que l’arrivée d’Alberto Costa permettrait non seulement de sécuriser le poste de doublure d’Achraf Hakimi, mais aussi d’installer une concurrence saine sur un couloir devenu essentiel dans le projet parisien.