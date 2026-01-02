Mercato, le PSG fonce sur la doublure d’Achraf Hakimi

Le PSG a dû composer avec une situation délicate ces dernières semaines. Blessé au genou le 4 novembre lors de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions (1-2), Achraf Hakimi a longtemps été éloigné des terrains. Un contretemps majeur pour le PSG, privé d’un titulaire indiscutable et contraint de bricoler en l’absence de véritable doublure au poste de latéral droit. Luis Enrique a ainsi multiplié les solutions alternatives, sans disposer d’un profil naturel capable d’assurer la continuité du jeu parisien. Le retour d’Achraf Hakimi à la compétition, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, n’efface pas pour autant les interrogations du PSG sur la nécessité de renforcer ce secteur.

Le PSG envisage donc d’agir dès cet hiver pour éviter de revivre un tel scénario. Selon les informations relayées par L’Équipe, la direction parisienne a identifié Alberto Costa comme une cible potentielle pour concurrencer Achraf Hakimi. Âgé de 22 ans, Alberto Costa évolue actuellement au FC Porto, qu’il a rejoint l’été dernier après un passage de six mois à la Juventus. Recruté initialement en provenance de Vitoria Guimarães, Alberto Costa s’est rapidement imposé comme un joueur polyvalent, capable d’occuper le couloir droit mais aussi d’évoluer plus haut sur le terrain, une qualité particulièrement appréciée par le PSG.