Mercato, la Premier League veut dépouiller la Ligue 1 de ses gardiens

Auteur de 24 rencontres de Ligue 1 cette saison, Robin Risser s’est imposé comme l’un des artisans du parcours ambitieux du RC Lens. À seulement 21 ans, le dernier rempart artésien combine envergure, explosivité sur sa ligne et qualité de relance, des critères particulièrement recherchés en Premier League. Déjà cité du côté de Tottenham, il serait désormais dans le viseur de Newcastle United, selon TeamTalk.

Dans le nord de l’Angleterre, la réflexion s’est intensifiée autour de la succession de Nick Pope, en fin de contrat en juin et parfois en difficulté ces derniers mois. Robin Risser représenterait une option crédible pour incarner un nouveau cycle à St James’ Park. Tottenham, de son côté, envisagerait aussi une évolution au poste, ce qui pourrait ouvrir un duel entre Spurs et Magpies lors du mercato.