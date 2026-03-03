Le marché des transferts s’anime déjà en coulisses et un secteur précis attire l’attention des recruteurs anglais : les gardiens de Ligue 1. Réputé pour sa formation et sa capacité à valoriser de jeunes talents, le championnat français voit plusieurs de ses portiers courtisés outre-Manche. À quelques mois du mercato estival, les clubs de Premier League avancent leurs pions, prêts à frapper fort pour sécuriser l’avenir de leurs cages.
Mercato, la Premier League veut dépouiller la Ligue 1 de ses gardiens
Robin Risser, la nouvelle cible prioritaire en Angleterre
Auteur de 24 rencontres de Ligue 1 cette saison, Robin Risser s’est imposé comme l’un des artisans du parcours ambitieux du RC Lens. À seulement 21 ans, le dernier rempart artésien combine envergure, explosivité sur sa ligne et qualité de relance, des critères particulièrement recherchés en Premier League. Déjà cité du côté de Tottenham, il serait désormais dans le viseur de Newcastle United, selon TeamTalk.
Dans le nord de l’Angleterre, la réflexion s’est intensifiée autour de la succession de Nick Pope, en fin de contrat en juin et parfois en difficulté ces derniers mois. Robin Risser représenterait une option crédible pour incarner un nouveau cycle à St James’ Park. Tottenham, de son côté, envisagerait aussi une évolution au poste, ce qui pourrait ouvrir un duel entre Spurs et Magpies lors du mercato.
Mike Penders, l’autre piste scrutée par Newcastle
Signe que la filière française séduit durablement, Mike Penders figure également dans les petits papiers de Newcastle. Actuellement prêté au RC Strasbourg par Chelsea FC, le portier de 20 ans est perçu comme l’un des grands espoirs belges à son poste. D’après les informations relayées par Jeunes Footeux, il complète la shortlist étudiée par les Magpies.
Cette double piste illustre la stratégie anglaise : anticiper l’avenir en misant sur des profils jeunes, déjà aguerris au haut niveau. Mike Penders, réputé pour son jeu au pied et sa lecture des trajectoires, s’inscrit dans cette logique. Newcastle multiplie ainsi les évaluations afin d’éviter toute précipitation au moment de trancher.
Lens sous pression, Strasbourg attentif
Sous contrat jusqu’en 2030, Robin Risser dispose d’une position contractuelle solide dans l’Artois. Valorisé autour de 10 millions d’euros par Transfermarkt, il pourrait néanmoins faire l’objet d’une offre nettement supérieure. En interne, la direction lensoise ne souhaiterait pas négocier en dessous d’un seuil avoisinant les 25 millions d’euros, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.
Du côté alsacien, la situation de Mike Penders dépendra également des intentions de Chelsea à l’issue de son prêt. La montée en puissance de ces deux profils confirme l’attractivité de la Ligue 1 pour les recruteurs britanniques. La Premier League surveille attentivement le marché français des gardiens, laissant présager un été animé sur ce secteur stratégique.