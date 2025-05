Mercato, la Premier League s’arrache Matteo Guendouzi

Brighton vs Newcastle

Cadre de La Lazio Rome, Matteo Guendouzi fait l’objet de nombreuses convoitises en Premier League pour l’été prochain.

Il est devenu l’un des hommes forts de la Lazio Rome, mais son avenir dans la capitale italienne semble s’écrire en pointillés. Matteo Guendouzi, véritable métronome du milieu romain, attise les convoitises en Premier League. Et pour cause : plusieurs clubs anglais sont prêts à dégainer pour s’attacher les services du Français dès cet été. Entre ambitions européennes incertaines pour la Lazio et appétit grandissant outre-Manche, le mercato de Guendouzi s’annonce aussi brûlant qu’indécis.