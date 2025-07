Des poids lourds de la Premier League s’intéressent à Randal Kolo Muani, prêté par le PSG à la Juventus la saison écoulée.

Il ne se passe pas un jour sans que son nom ne soit évoqué dans les couloirs des plus grands clubs européens. Précieux en club comme en sélection, déterminant dans les zones décisives, et redoutable par sa mobilité, Randal Kolo Muani est devenu l’un des visages incontournables de ce mercato estival. À quelques semaines de la reprise, son avenir alimente les spéculations, et plusieurs géants de la Premier League s’activent en coulisses pour rafler la mise.