Mercato, la nouvelle piste inattendue de l'OL

Le premier axe de réflexion repose sur la situation économique délicate de l’OL. Selon le dernier bilan financier d'Eagle Football, la gestion contestée de John Textor a creusé un déficit dépassant les 200 millions d’euros, contraignant le club à revoir ses ambitions. Cette réalité pousse l’Olympique Lyonnais à cibler des talents encore abordables plutôt que des recrues confirmées. Dans cette logique, le club scrute attentivement des profils prometteurs capables de renforcer l’équipe sans déséquilibrer les comptes. C’est dans cet environnement précis que surgit l’intérêt pour Loun Srdanovic, jeune défenseur suisse en pleine émergence.

Loun Srdanovic, actuellement au Servette Genève, représente un type de joueur qui correspond aux moyens financiers limités de l’OL. Selon les informations d'Ekrem Konur, le club rhodanien considère ce défenseur de 19 ans comme un potentiel renfort pour stabiliser un secteur défensif qui manque encore de garanties. Même si le Servette n’a pas initialement l’intention de vendre un élément formé chez lui et passé par les sélections de jeunes, la formation suisse serait néanmoins prête à écouter des offres au prochain mercato. Cette ouverture entretient naturellement l'intérêt lyonnais.