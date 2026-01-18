Mercato, la nouvelle destination lunaire de Layvin Kurzawa

Libre depuis la fin de son contrat avec Boavista en juin dernier, Layvin Kurzawa est aujourd’hui à l’aube d’un tournant majeur. Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien international français (13 sélections) est en discussions avancées pour rejoindre le Persib Bandung, club phare d’Indonésie. À 33 ans, Layvin Kurzawa semble prêt à accepter un défi radicalement différent, loin des projecteurs de la Ligue 1 et des grandes scènes européennes qu’il a longtemps fréquentées avec l’AS Monaco puis le PSG.

Ce choix de Layvin Kurzawa, s’il peut surprendre, répond à une logique sportive précise. Le Persib Bandung est actuellement leader de la Liga 1 indonésienne et cherche à renforcer son effectif avec des profils expérimentés pour consolider sa domination nationale. Pour Layvin Kurzawa, cette opportunité représente la possibilité de retrouver un rôle central dans un projet compétitif, après plusieurs saisons marquées par l’irrégularité et un temps de jeu limité en Europe.