Dans les couloirs du football français, un nom circule avec insistance depuis plusieurs semaines. À seulement 19 ans, un jeune défenseur formé dans le Forez attire déjà les regards et pourrait devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival. L’AS Saint-Etienne, engagé dans une phase stratégique de reconstruction, tente de verrouiller son avenir, mais l’intérêt grandissant de formations de l’élite pourrait rapidement rebattre les cartes.
Mercato, la Ligue 1 s'arrache une pépite de l'ASSE
Kévin Pedro, le nouveau joyau de Saint-Etienne
Formé à l’AS Saint-Étienne, Kévin Pedro a signé son premier contrat professionnel durant l’été 2025 avant de prolonger en janvier 2026 jusqu’en 2030, signe clair de la confiance placée en lui par les dirigeants. Cette prolongation longue durée s’inscrit dans une volonté affirmée de sécuriser l’un des éléments les plus prometteurs du centre de formation. Déjà aperçu à plusieurs reprises avec l’équipe première, notamment en Ligue 2 et en Coupe de France, le défenseur poursuit son intégration progressive dans la rotation professionnelle.
La progression constante du jeune joueur renforce sa crédibilité sportive et nourrit les attentes autour de son avenir. Le principal intéressé a d’ailleurs exprimé sa satisfaction après sa prolongation, se disant fier de continuer l’aventure avec son club formateur et déterminé à gagner davantage de temps de jeu. Cette trajectoire ascendante alimente désormais les projections économiques du club, qui voit en lui un potentiel actif majeur pour les prochaines saisons.
Plusieurs clubs de Ligue 1 déjà à l’affût pour Kévin Pedro
Selon les informations relayées par Foot Mercato et confirmées par Jeunes Footeux, plusieurs formations de Ligue 1 surveillent attentivement la situation contractuelle de Kévin Pedro. Parmi elles figurent notamment le LOSC Lille, le RC Strasbourg et le Stade Rennais, qui auraient inscrit le nom du jeune talent en tête de leurs priorités pour le prochain mercato estival. Cette concurrence potentielle pourrait rapidement faire monter les enchères si ses performances continuent de progresser.
Pour les dirigeants stéphanois, l’équation reste étroitement liée aux ambitions sportives de la saison en cours. Une éventuelle montée dans l’élite renforcerait la capacité du club à conserver ses jeunes éléments, tandis qu’un scénario inverse ouvrirait la porte à des négociations difficiles face à l’intérêt grandissant du marché. Dans ce contexte, la situation de Kévin Pedro pourrait bien devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été, illustrant une nouvelle fois la capacité du centre de formation stéphanois à produire des profils très convoités, à l’image des joueurs comme William Saliba (Arsenal) et Wesley Fofana (Chelsea).