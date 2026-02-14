Mercato, la Ligue 1 s'arrache une pépite de l'ASSE

Formé à l’AS Saint-Étienne, Kévin Pedro a signé son premier contrat professionnel durant l’été 2025 avant de prolonger en janvier 2026 jusqu’en 2030, signe clair de la confiance placée en lui par les dirigeants. Cette prolongation longue durée s’inscrit dans une volonté affirmée de sécuriser l’un des éléments les plus prometteurs du centre de formation. Déjà aperçu à plusieurs reprises avec l’équipe première, notamment en Ligue 2 et en Coupe de France, le défenseur poursuit son intégration progressive dans la rotation professionnelle.

La progression constante du jeune joueur renforce sa crédibilité sportive et nourrit les attentes autour de son avenir. Le principal intéressé a d’ailleurs exprimé sa satisfaction après sa prolongation, se disant fier de continuer l’aventure avec son club formateur et déterminé à gagner davantage de temps de jeu. Cette trajectoire ascendante alimente désormais les projections économiques du club, qui voit en lui un potentiel actif majeur pour les prochaines saisons.