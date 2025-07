Révélation estivale du Real Madrid, Gonzalo Garcia n'était pas encore fixé sur son avenir. Mais le club vient de trancher pour le dossier.

L’heure des grandes manœuvres a sonné à Madrid. Entre ambitions de renouveau et limites réglementaires, la direction du Real est contrainte à des choix audacieux. Et dans la liste des potentiels partants, un nom surprend : celui de Gonzalo Garcia, pourtant l’une des rares satisfactions de la saison merengue. La révélation du Mondial des Clubs, diffusée en intégralité et gratuitement sur DAZN, pourrait être poussée vers la sortie.