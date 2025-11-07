Mercato : Grosse menace pour l'OM dans le dossier Joel Ordonez

L’été dernier, le dossier Joel Ordonez avait agité la fin du mercato olympien. Pablo Longoria et Mehdi Benatia avaient fait du défenseur central de Bruges leur priorité absolue, convaincus de son potentiel et de sa capacité à stabiliser une défense en reconstruction. Malgré plusieurs offres et des tentatives répétées, le Club Bruges avait tenu bon, refusant catégoriquement de céder son jeune international équatorien. Le joueur lui-même, désireux de franchir un cap, avait envisagé un bras de fer avec ses dirigeants avant de se résoudre à rester en Belgique.

Cette déception avait finalement été atténuée par l’arrivée de Benjamin Pavard, transfert phare de la fin de mercato. Mais depuis, la situation a bien évolué. Pavard, en difficulté ces dernières semaines, ne parvient pas à convaincre sur la durée, relançant ainsi la réflexion du staff phocéen. Dans les coulisses, le nom de Joel Ordonez revient avec insistance. Titulaire face au FC Barcelone en Ligue des champions (3-3), le défenseur de 21 ans a une nouvelle fois attiré l’attention des recruteurs européens malgré la défaite de son équipe.