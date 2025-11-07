Le feuilleton Joel Ordonez refait surface à Marseille. Après un été marqué par des négociations infructueuses avec Bruges, le défenseur équatorien reste au centre de toutes les convoitises. Si Pablo Longoria espère toujours concrétiser cette piste prioritaire pour renforcer la défense marseillaise, la concurrence s’annonce désormais redoutable. De nouveaux prétendants de poids sont entrés dans la danse, compliquant sérieusement la tâche de l’Olympique de Marseille.
Mercato : Grosse menace pour l'OM dans le dossier Joel Ordonez
- AFP
L’OM ne lâche pas la piste Joel Ordonez
L’été dernier, le dossier Joel Ordonez avait agité la fin du mercato olympien. Pablo Longoria et Mehdi Benatia avaient fait du défenseur central de Bruges leur priorité absolue, convaincus de son potentiel et de sa capacité à stabiliser une défense en reconstruction. Malgré plusieurs offres et des tentatives répétées, le Club Bruges avait tenu bon, refusant catégoriquement de céder son jeune international équatorien. Le joueur lui-même, désireux de franchir un cap, avait envisagé un bras de fer avec ses dirigeants avant de se résoudre à rester en Belgique.
Cette déception avait finalement été atténuée par l’arrivée de Benjamin Pavard, transfert phare de la fin de mercato. Mais depuis, la situation a bien évolué. Pavard, en difficulté ces dernières semaines, ne parvient pas à convaincre sur la durée, relançant ainsi la réflexion du staff phocéen. Dans les coulisses, le nom de Joel Ordonez revient avec insistance. Titulaire face au FC Barcelone en Ligue des champions (3-3), le défenseur de 21 ans a une nouvelle fois attiré l’attention des recruteurs européens malgré la défaite de son équipe.
- Getty Images Sport
L’Inter Milan débarque pour Joel Ordonez, l’OM en danger
L’Olympique de Marseille n’est toutefois plus seul sur le dossier. Selon les informations de TuttoMercatoWeb relayées par le journaliste italien Dimitri Conti, l’Inter Milan suit de très près la situation de Joel Ordonez. Le club lombard, finaliste de la dernière Ligue des champions, verrait en lui un renfort d’avenir pour sa charnière défensive. Un symbole fort, d’autant plus que l’Inter est le club que Benjamin Pavard a quitté pour rejoindre l’OM, rendant le dossier encore plus piquant.
Le club belge reste ferme pour le moment : un départ cet hiver est exclu. Toutefois, un transfert l’été prochain paraît plausible, notamment si la pression monte sur les dirigeants brugeois. L’intérêt de l’Inter pourrait bien précipiter les choses. D’autant que d’autres géants européens surveillent la situation. La presse équatorienne évoque en effet la présence d’un émissaire de Chelsea dans les tribunes du stade Jan Breydel lors de la rencontre face au Barça, preuve que Joel Ordonez ne laisse personne indifférent sur la scène internationale.
- AFP
Joel Ordonez, un talent promis à l’élite
Malgré une soirée compliquée contre Barcelone, Joel Ordonez a confirmé tout son potentiel. Sa lecture du jeu, sa puissance dans les duels et sa relance propre en font l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. À 21 ans, il affiche déjà une maturité qui rappelle celle de son compatriote Piero Hincapié (Arsenal), ou encore celle de Willian Pacho, désormais titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Les observateurs s’accordent à dire que l’Équatorien possède toutes les qualités pour s’imposer au plus haut niveau européen.
Pour l’OM, cette montée en puissance représente autant une opportunité qu’une menace. Si Pablo Longoria souhaite réellement relancer les discussions, il devra agir vite. L’ouverture d’un nouveau cycle à Bruges ou un départ programmé l’été prochain pourrait redistribuer les cartes. Mais face à l’intérêt d’équipes mieux armées financièrement comme l’Inter ou Chelsea, Marseille devra convaincre sur le plan sportif avant tout.
- AFP
L’OM sous pression avant un été décisif
Bruges a récemment prolongé Joel Ordonez jusqu’en 2029, assortissant ce nouveau contrat d’une revalorisation salariale significative. Un signal fort envoyé aux prétendants, mais qui n’a pas suffi à calmer l’agitation autour du joueur. Les dirigeants belges savent qu’ils détiennent une pépite dont la valeur marchande ne cesse de grimper. Pour Marseille, la fenêtre de tir se rétrécit : attendre l’été prochain pourrait signifier voir le joueur s’envoler vers un autre grand d’Europe.
Le défi s’annonce de taille pour Pablo Longoria, qui devra faire preuve de créativité financière pour maintenir l’OM dans la course. Une chose est sûre : Joel Ordonez est devenu bien plus qu’une simple cible, il symbolise le type de profil que Marseille veut attirer pour se réinstaller durablement parmi les grandes équipes européennes.