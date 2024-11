Les Bretons n'avaient jamais joué en compétition continentale, mais ont déjà presque assuré leur place en phase à élimination directe cette saison.

Brest a été battu 3-2 par Monaco vendredi soir. C'était sa troisième défaite consécutive en Ligue 1 et cela a rélégués les Finistériens à la 12ème place, à trois points seulement de la zone de relégation. L'entraîneur Eric Roy a admis par la suite qu'il était tout à fait possible que son équipe soit concernée par une lutte pour le maintien cette saison : "Je pense qu'il nous faudra regarder derrière nous plutôt que devant nous dans les semaines à venir."

Cependant, si le classement du championnat est préoccupant pour Brest, le classement de la Ligue des Champions raconte une toute autre histoire. À l'heure actuelle, seules trois équipes sont au-dessus d'eux, et seuls les leaders, Liverpool (12), ont accumulé plus de points que les Bretons (10). Et ce qui est encore plus saisissant, c'est que les prochains adversaires de Brest, les géants de Barcelone, la meilleure équipe d'Espagne du moment, sont derrière l'équipe de Roy avant le match de mardi au Montjuic.

Alors, que se passe-t-il ? Comment un petit club du nord-ouest de la France parvient-il à surpasser certaines des meilleures écuries européennes? Et les novices de la Ligue des Champions pourraient-ils réellement accéder directement aux huitièmes de finale tout en luttant pour éviter la relégation sur la scène domestique ?