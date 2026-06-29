Les douze derniers mois ont été extrêmement difficiles pour Valverde. Il s'est brouillé avec l'ancien entraîneur Xabi Alonso et, après une saison 2025-2026 au cours de laquelle le Real Madrid n'a remporté aucun titre, il a figuré parmi les joueurs les plus critiqués, tant par les supporters que par la presse.
Pour ne rien arranger, il n’a pas réussi à obtenir les résultats escomptés lors de la Coupe du monde 2026, où l’Uruguay a été éliminé dès la phase de poules. En conséquence, la pression sur lui s’est accrue, d’autant plus qu’il s’est engagé dans ce qui s’apparente à une rébellion contre l’entraîneur Marcelo Bielsa.
Un bon départ lors de la saison 2026-2027 s’impose pour lui pour inverser la tendance.
Reste à savoir si Florentino Pérez remettra en cause la hiérarchie interne ; en l’état actuel des choses, rien n’indique que Valverde soit proche de perdre le brassard de capitaine du Real Madrid.