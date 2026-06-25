Mbappé contre Messi… Le duel de la dernière danse et la revanche reportée

Chaque Coupe du monde offre son récit phare, et l’édition 2026 pourrait bien rouvrir l’un des dossiers les plus captivants du football contemporain.

Lionel Messi et Kylian Mbappé : deux hommes séparés par une génération entière, mais qui se retrouvent à nouveau sur la plus grande scène du monde, dans une édition qui pourrait bien être la dernière pour la légende argentine et la plus importante à ce jour pour la star française.

Il y a quatre ans, Messi lui a subtilisé le trophée lors d’une finale historique, laissant le Français, alors meilleur buteur du tournoi, avec un goût d’inachevé.

Aujourd’hui, le duo revient sur la même scène, mais dans des circonstances radicalement différentes : Messi cherche à savourer une dernière danse qui pourrait l’inscrire encore davantage dans l’histoire, tandis que Mbappé aborde la compétition avec un seul objectif en tête : répondre à ses détracteurs et prouver qu’il est bien le numéro un du football mondial.