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Mbappé contre Messi… Le duel de la dernière danse et la revanche reportée

FEATURES
L. Messi
Kylian Mbappé
France
Argentine
Coupe du monde
Argentine
France

Le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde se dispute entre le recordman des buts en équipe de France et le virtuose argentin.

Chaque Coupe du monde offre son récit phare, et l’édition 2026 pourrait bien rouvrir l’un des dossiers les plus captivants du football contemporain.

Lionel Messi et Kylian Mbappé : deux hommes séparés par une génération entière, mais qui se retrouvent à nouveau sur la plus grande scène du monde, dans une édition qui pourrait bien être la dernière pour la légende argentine et la plus importante à ce jour pour la star française.

Il y a quatre ans, Messi lui a subtilisé le trophée lors d’une finale historique, laissant le Français, alors meilleur buteur du tournoi, avec un goût d’inachevé.

Aujourd’hui, le duo revient sur la même scène, mais dans des circonstances radicalement différentes : Messi cherche à savourer une dernière danse qui pourrait l’inscrire encore davantage dans l’histoire, tandis que Mbappé aborde la compétition avec un seul objectif en tête : répondre à ses détracteurs et prouver qu’il est bien le numéro un du football mondial.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Coupe du monde 2022 : une plaie toujours ouverte

    Évoquer la rivalité actuelle entre Messi et Mbappé conduit inévitablement à se replonger dans la nuit historique de Doha, capitale du Qatar, il y a quatre ans, lorsque le duo a offert l’une des plus grandes performances individuelles de l’histoire des finales de Coupe du monde.

    Au cours de cette finale folle, on assistait en direct à un passage de flambeau générationnel : Messi partait à la conquête du seul titre qui manquait à son palmarès, tandis que Mbappé cherchait à s’imposer comme la future star appelée à régner sur le football mondial.

    Malgré un triplé historique et probablement la meilleure performance individuelle de sa carrière internationale, le Français a dû se contenter de la deuxième place.

    Le coup de sifflet final n’a pas clos ce chapitre : son écho a traversé les années. Depuis, la comparaison entre les deux stars s’inscrit dans l’histoire de la Coupe du monde.

    La Coupe du monde 2026 n’est donc pas perçue comme un simple nouveau tournoi, mais comme le prochain chapitre d’une saga commencée au Qatar et toujours en cours.

    Pour Mbappé, ce sera l’occasion idéale de prendre sa revanche et de récupérer ce qu’il a perdu il y a quatre ans, tandis que Messi cherchera à prouver que son sacre de 2022 n’était pas un simple éclat isolé, mais bien la confirmation d’une supériorité historique.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Le Soulier d'or… Une nouvelle bataille s'engage

    Au-delà de la course au titre collectif, la rivalité individuelle entre Messi et Mbappé devrait alimenter les Unes des journaux jusqu’à la fin du tournoi.

    Pour l’instant, Messi occupe la première place du classement des buteurs avec 5 réalisations, tandis que Mbappé, avec 4 buts, talonne l’Argentin, à égalité avec Vinicius Junior et Erling Haaland. Mais pour qui suit le tournoi, ces statistiques ne sont peut-être que le début d’une bataille plus grande.

    Messi demeure le cœur battant de l’Albiceleste et la plupart des offensives argentines passent par ses pieds. Malgré son âge, il continue d’être décisif, comme le monde le constate depuis deux décennies.

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    De son côté, Mbappé brille une nouvelle fois sous le maillot bleu. Sa vitesse, son efficacité devant le but et sa capacité à frapper dans les petits espaces en font l’arme la plus redoutable des Bleus.

    Si les deux sélections franchissent les tours à élimination directe, la probabilité d’une confrontation finale entre les deux hommes est élevée. Le scénario le plus captivant serait une répétition du duel qatari, où le titre de meilleur buteur s’est joué jusqu’aux derniers instants, avec toutefois une intensité peut-être supérieure tant leurs niveaux et leurs statistiques sont proches.

    Au-delà de cette édition, Messi a déjà pris la tête du classement historique des buteurs de la Coupe du monde avec 18 réalisations, juste devant Mbappé, auteur de 16 buts, soit le total de l’Allemand Miroslav Klose.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi pour le plaisir… Mbappé pour la revanche

    La principale différence entre les deux stars de cette édition réside avant tout dans leur état d’esprit.

    Messi aborde ainsi la compétition dans un état d’esprit nouveau : il a déjà soulevé la Coupe du monde, décroché le Ballon d’or et battu presque tous les records qui comptent. Il semble donc jouer sans pression, savourant chaque instant sous le maillot albiceleste.

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    Cette sérénité se voit sur le terrain : il ne cherche plus rien à prouver, il savoure simplement les derniers actes de sa carrière et vise une conclusion digne des plus grands.

    À l’inverse, Mbappé aborde chaque rencontre avec une motivation différente : il sait que le monde attend de lui bien plus que des buts ou des statistiques individuelles. Tout le monde veut savoir s’il peut mener sa génération, à l’image de ce que ont réalisé Messi et Cristiano Ronaldo.

    En outre, les derniers mois ont été ponctués par une forte pression et de nombreuses critiques, aussi bien en équipe de France qu’après son transfert au Real Madrid, ce qui l’incite à aborder la Coupe du monde avec la ferme intention de répondre présent sur le terrain.

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