Mauricio Pochettino pourrait quitter l'équipe nationale américaine pour revenir en Europe après la Coupe du monde 2026, tandis que Christian Pulisic et ses coéquipiers sont mis en garde contre l'étiquette de « génération dorée »

Pochettino a pris les rênes de l'équipe nationale masculine des États-Unis en septembre 2024 et subit une forte pression pour répondre aux attentes lors d'une Coupe du monde à domicile. Il dispose d'un vivier de talents, avec des joueurs tels que Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Tyler Adams et Brenden Aaronson qui évoluent au plus haut niveau européen dans leurs clubs respectifs.

Interrogé sur la pertinence du qualificatif de « génération dorée », Ramos a ajouté : « Malheureusement, le terme « génération dorée » a été attribué à cette équipe beaucoup trop tôt, vraiment très tôt. Cela a commencé vers 2019/2020, alors qu'elle tentait de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. D'ailleurs, elle l'a fait de justesse, puisqu'elle a terminé à égalité avec l'équipe classée quatrième pour se qualifier pour cette Coupe du monde au Qatar.

« Cela s'accompagnait de l'idée que c'était la « génération dorée » et que nous visions simplement 2026. C'est peut-être parce que je pense un peu différemment, mais l'équipe nationale consiste toujours à réunir les 11 meilleurs joueurs disponibles aujourd'hui et à battre quelqu'un. C'est de cela qu'il s'agit, et non pas vraiment de se projeter six ou sept ans dans l'avenir, ce que nous avons fait.

« De ce fait, il régnait un sentiment de calme autour de l'équipe et il n'y avait aucune urgence ces dernières années. Puis, Pochettino a pris les rênes de l'équipe et nous avons pensé, du moins ceux qui suivaient vraiment cette équipe nationale, que « quand Pochettino entrera dans le vestiaire, il y aura une réaction immédiate et les gars se diront qu'il est temps de se mettre au travail ». Mais cela ne s'est pas produit.

Il a fallu environ 14 mois, cet automne, lors des dates FIFA d'octobre/novembre, pour que l'équipe change vraiment de cap et commence à jouer, non seulement aussi bien qu'elle le peut, mais aussi avec cette envie et cette mentalité d'outsider que l'on retrouve généralement chez les équipes américaines. »