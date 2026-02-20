Getty Images Sport
Traduit par
Mauricio Pochettino pourrait quitter l'équipe nationale américaine pour revenir en Europe après la Coupe du monde 2026, tandis que Christian Pulisic et ses coéquipiers sont mis en garde contre l'étiquette de « génération dorée »
- Getty/GOAL
Le contrat de Pochettino arrive à expiration alors que l'on parle d'un retour à Tottenham
L'ancien entraîneur de Chelsea et du Paris Saint-Germain, Pochettino, n'est lié par un contrat aux États-Unis que jusqu'à la fin d'un grand tournoi international cet été. Aucune prolongation n'est prévue, et un retour à la direction d'un club est envisagé.
Le technicien de 53 ans a déjà fait l'objet de spéculations sur un retour émouvant à Tottenham, alors que les Spurs cherchent un successeur permanent à Thomas Frank, limogé récemment, et Ramos pense qu'un accord pourrait être conclu quelque part.
Interrogé par GOAL sur la question de savoir s'il s'attendait à ce que Pochettino parte même en cas de bons résultats lors du tournoi phare de la FIFA, la légende de l'USMNT, s'exprimant en association avec Ozoon, a répondu : « Oui, je m'y attends. Je pense que Pochettino va partir. D'après ce que je sais, il vit toujours à Barcelone. Je pense qu'il restera en Europe après la Coupe du monde. »
La « génération dorée » américaine sera-t-elle à la hauteur de sa réputation ?
Pochettino a pris les rênes de l'équipe nationale masculine des États-Unis en septembre 2024 et subit une forte pression pour répondre aux attentes lors d'une Coupe du monde à domicile. Il dispose d'un vivier de talents, avec des joueurs tels que Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Tyler Adams et Brenden Aaronson qui évoluent au plus haut niveau européen dans leurs clubs respectifs.
Interrogé sur la pertinence du qualificatif de « génération dorée », Ramos a ajouté : « Malheureusement, le terme « génération dorée » a été attribué à cette équipe beaucoup trop tôt, vraiment très tôt. Cela a commencé vers 2019/2020, alors qu'elle tentait de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. D'ailleurs, elle l'a fait de justesse, puisqu'elle a terminé à égalité avec l'équipe classée quatrième pour se qualifier pour cette Coupe du monde au Qatar.
« Cela s'accompagnait de l'idée que c'était la « génération dorée » et que nous visions simplement 2026. C'est peut-être parce que je pense un peu différemment, mais l'équipe nationale consiste toujours à réunir les 11 meilleurs joueurs disponibles aujourd'hui et à battre quelqu'un. C'est de cela qu'il s'agit, et non pas vraiment de se projeter six ou sept ans dans l'avenir, ce que nous avons fait.
« De ce fait, il régnait un sentiment de calme autour de l'équipe et il n'y avait aucune urgence ces dernières années. Puis, Pochettino a pris les rênes de l'équipe et nous avons pensé, du moins ceux qui suivaient vraiment cette équipe nationale, que « quand Pochettino entrera dans le vestiaire, il y aura une réaction immédiate et les gars se diront qu'il est temps de se mettre au travail ». Mais cela ne s'est pas produit.
Il a fallu environ 14 mois, cet automne, lors des dates FIFA d'octobre/novembre, pour que l'équipe change vraiment de cap et commence à jouer, non seulement aussi bien qu'elle le peut, mais aussi avec cette envie et cette mentalité d'outsider que l'on retrouve généralement chez les équipes américaines. »
- Getty
À quoi ressemble le succès en Coupe du monde pour l'équipe nationale américaine de football masculin ?
Une autre ancienne star de l'équipe nationale américaine, l'ancien gardien Brad Friedel, a déjà déclaré à GOAL ce que serait pour lui un succès pour les États-Unis lors d'une Coupe du monde à domicile : « Je m'attends à ce que nous passions le cap des poules. Je pense que dépasser les attentes, ce serait aller au-delà des quarts de finale. Il est vraiment difficile de dire ce que je considère comme un succès ou un échec, les éliminatoires, etc., tant que l'on n'a pas vu le tirage au sort et les matchs à élimination directe. Il n'y a aucune honte à être éliminé par le Brésil ou l'Angleterre. Cela arrive, c'est tout. Pour moi, c'est la manière dont cela se passerait qui compte.
Je dirais que l'équipe est tout à fait capable, avec le talent dont elle dispose et connaissant la façon de travailler de Mauricio, d'atteindre les quarts de finale. Nous verrons ensuite, car cela devient alors vraiment difficile.
Parfois, il faut de la chance, des penalties, des expulsions, ou autre chose. Regardez toutes les grandes équipes anglaises qui ont été si près du but. En termes de talent, pour avoir joué avec elles et contre elles, elles avaient le talent nécessaire pour remporter une Coupe du monde. Pour une raison ou une autre, elles n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. »
Calendrier des matchs de l'équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde 2026
Les États-Unis ont été placés dans le groupe C de la Coupe du monde 2026. Ils débuteront leur campagne contre le Paraguay au SoFi Stadium en Californie, avant d'affronter l'Australie à Seattle et de revenir à Inglewood pour rencontrer le vainqueur d'un match de barrage de l'UEFA.
Publicité