Matic : « Je quitte la Roma uniquement à cause du manque de respect des dirigeants »

Mourinho a été son entraîneur à Chelsea, à Manchester United et à la Roma. Était-ce toujours le même José ?
« Non, à Rome, il était plus calme. Mourinho est un personnage exceptionnel et il a compris que les nouvelles générations sont différentes de la nôtre. »
Qu'est-ce qui a changé ?
« Les pressions et la façon dont on les gère. Les réseaux sociaux ont tout changé. C’est plus difficile aujourd’hui pour les jeunes footballeurs : n’importe qui pense pouvoir donner des informations et ouvre une chaîne YouTube pour émettre des jugements, parfois sans en avoir les compétences. Ce n’est pas facile de se concentrer sur son travail et d’être serein. Quand j’avais vingt ans, je lisais le journal et je cherchais les notes. Une, deux ou trois personnes parlaient de moi. C'est tout. Aujourd'hui, chacun dit et écrit ce qu'il veut, mais le problème, c'est que les jeunes lisent tout ça. Du coup, sur un site, tu as une bonne note, sur un autre, une mauvaise, et tu ne comprends pas comment c'est possible. »
Comment vous êtes-vous entendu avec Conte ?
« Très bien : c’est un grand entraîneur et un grand homme. Il a fallu une période d’adaptation car il voulait faire des entraînements doubles, ce qui n’est pas courant en Angleterre. Mais il a compris la situation, on s’est mis d’accord et on a remporté la Premier League. »