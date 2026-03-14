Matic : « Je quitte la Roma uniquement à cause du manque de respect des dirigeants »

Nemanja Matic, milieu de terrain serbe né en 1988, qui évolue actuellement à Sassuolo et qui a notamment brillé à Chelsea, Manchester United et à la Roma, se confie dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, dont nous reproduisons ici les passages les plus intéressants.

Vous avez joué dans de nombreuses équipes. Y en a-t-il une qui vous tient particulièrement à cœur ?

« Je garde en moi quelque chose de chaque expérience, de chaque ville, de chaque club. J’ai passé cinq ans à United et il est naturel de penser davantage à cette équipe, mais elles sont toutes importantes pour moi. »

La Roma aussi, donc

« J’adore les supporters giallorossi. Et ils méritent bien mieux. Le stade est toujours plein, on sent leur passion. Ils devraient avoir la possibilité de se battre pour le titre chaque année, mais cela ne se produit plus depuis trop longtemps. C’est comme si quelque chose empêchait l’équipe de progresser. Je suis parti uniquement à cause du manque de respect des dirigeants qui m’avaient fait des promesses qui ne se sont pas concrétisées. Trop de reports au moment de renouveler mon contrat. C’était une question de principe, je n’étais plus un gamin. À Rome, on ne pensait qu’en termes de contrats annuels et j’ai choisi d’autres projets. »