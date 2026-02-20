Getty Images Sport
Traduit par
Matheus Cunha rend hommage à Ruben Amorim, une « personne incroyable », après la renaissance de Manchester United
Cunha rend hommage aux fondements posés par Amorim
La star des Red Devils, Cunha, a offert un aperçu fascinant de la récente renaissance du club, choisissant de mettre en lumière l'ancien entraîneur Amorim malgré l'amélioration des résultats de l'équipe depuis son départ. Amorim, qui était arrivé avec de grandes attentes en provenance du Sporting CP, a été démis de ses fonctions à Old Trafford début janvier après une période difficile qui n'a donné lieu qu'à deux victoires en sept matchs de Premier League.
Cependant, depuis que Carrick a pris les rênes à titre intérimaire, les Red Devils semblent métamorphosés, entamant une formidable série de cinq matchs sans défaite qui a relancé leur saison. Le revirement sous Carrick a été tout simplement spectaculaire, avec quatre victoires consécutives, dont des succès retentissants contre Manchester City et le leader du championnat, Arsenal.
Cunha, qui s'est particulièrement illustré pendant cette période, a notamment inscrit le but de la victoire à la dernière minute à l'Emirates Stadium, stupéfiant les Gunners. S'adressant à DAZN, l'attaquant brésilien a déclaré : « J'ai toujours été très reconnaissant pour tout ce que Ruben a fait. Je pense qu'il est très facile, lorsque les choses changent, de ne voir que les problèmes du passé, mais c'est tout le contraire : c'était une personne incroyable. »
- Getty Images Sport
L'élément humain derrière le recrutement
La relation entre Cunha et Amorim semble être restée solide malgré le changement d'entraîneur, l'attaquant n'hésitant pas à souligner l'aspect humain du leadership d'Amorim et son rôle dans la constitution de l'équipe actuelle. Ce sentiment fait suite à un mandat de 14 mois pour Amorim, marqué par une grande irrégularité et la pire saison statistique de United depuis plus d'un demi-siècle.
Si son départ a été considéré par beaucoup comme une mesure nécessaire pour mettre fin à la dégringolade, les commentaires de Cunha suggèrent que l'ambiance dans les vestiaires restait favorable à l'entraîneur. Le Brésilien est clairement convaincu que les talents qu'Amorim a apportés au club commencent seulement à révéler leur véritable potentiel sous la nouvelle direction de Carrick.
« Beaucoup de nouveaux joueurs sont venus grâce à lui, donc je pense qu'il joue également un rôle important dans le succès que nous connaissons actuellement », a expliqué Cunha. Il a refusé de se joindre au chœur des critiques qui se sont concentrés uniquement sur les difficultés du régime précédent, affirmant avec force que les bases de ce succès avaient été posées par son ancien patron.
Démystifier les mythes tactiques
Amorim a subi des pressions pour trouver un compromis concernant son système tactique préféré, mais le joueur de 26 ans a rejeté les affirmations selon lesquelles sa rigidité était le problème, arguant que le changement sous Carrick n'était pas aussi radical que beaucoup le pensaient.
« La pression pour que cette tactique fonctionne était si forte que nous avons oublié à quel point le contexte général était simple et nous nous sommes trop concentrés sur les aspects négatifs », a ajouté Cunha. « Mais, pour être tout à fait honnête, je pense que la numérologie du football est très trompeuse. Nous attaquons de différentes manières et finissons par défendre avec la formation que tout le monde attribue à Ruben. »
- Getty Images Sport
Maintenir l'élan sous Carrick
Le défi pour Manchester United consiste désormais à maintenir cette dynamique alors que le club cherche à nommer un entraîneur permanent. Pour l'instant, les joueurs semblent satisfaits de concilier les enseignements tirés sous Amorim et les ajustements tactiques introduits par Carrick, et semblent plus soudés qu'à aucun autre moment de la saison.
La victoire contre Arsenal a prouvé que les Red Devils ne sont plus l'équipe facile à battre qu'ils semblaient être auparavant. L'équipe de Carrick occupe actuellement la quatrième place du classement avec 45 points en 26 matchs. Manchester United cherchera à prolonger sa série d'invincibilité en Premier League lorsqu'il se rendra lundi au Hill Dickinson Stadium pour affronter Everton.
Publicité