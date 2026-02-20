Matheus Cunha rend hommage à Ruben Amorim, une « personne incroyable », après la renaissance de Manchester United

La star des Red Devils, Cunha, a offert un aperçu fascinant de la récente renaissance du club, choisissant de mettre en lumière l'ancien entraîneur Amorim malgré l'amélioration des résultats de l'équipe depuis son départ. Amorim, qui était arrivé avec de grandes attentes en provenance du Sporting CP, a été démis de ses fonctions à Old Trafford début janvier après une période difficile qui n'a donné lieu qu'à deux victoires en sept matchs de Premier League.

Cependant, depuis que Carrick a pris les rênes à titre intérimaire, les Red Devils semblent métamorphosés, entamant une formidable série de cinq matchs sans défaite qui a relancé leur saison. Le revirement sous Carrick a été tout simplement spectaculaire, avec quatre victoires consécutives, dont des succès retentissants contre Manchester City et le leader du championnat, Arsenal.

Cunha, qui s'est particulièrement illustré pendant cette période, a notamment inscrit le but de la victoire à la dernière minute à l'Emirates Stadium, stupéfiant les Gunners. S'adressant à DAZN, l'attaquant brésilien a déclaré : « J'ai toujours été très reconnaissant pour tout ce que Ruben a fait. Je pense qu'il est très facile, lorsque les choses changent, de ne voir que les problèmes du passé, mais c'est tout le contraire : c'était une personne incroyable. »