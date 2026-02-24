Getty
Matheus Cunha affirme qu'il « n'oubliera jamais » comment Michael Carrick a orchestré la remontée victorieuse de Manchester United à Arsenal
L'expérience de Carrick propulse Manchester United vers une série impressionnante
Le but de Cunha est venu après un autre tir spectaculaire de Patrick Dorgu, mais l'attaquant a souligné à quel point l'ancien milieu de terrain de United, Carrick, avait inspiré l'équipe ce jour-là.
Carrick a remporté cinq des six matchs disputés depuis qu'il a succédé à Ruben Amorim au poste d'entraîneur principal de United en janvier jusqu'à la fin de la saison. La victoire 1-0 contre Everton lundi a permis aux Red Devils de reprendre la quatrième place de la Premier League, avec trois points d'avance sur leurs plus proches rivaux, Chelsea et Liverpool.
Carrick a joué pour United pendant 12 ans, remportant cinq titres de Premier League et une Ligue des champions parmi un total de 18 trophées. Et Cunha estime que la carrière de joueur de l'entraîneur l'a aidé à détecter ce qu'il faut faire dans les moments clés.
Cunha estime que Carrick « sait ce qu'il faut pour gagner ».
Cunha a déclaré à Globo Esporte : « C'est quelqu'un qui a remporté plusieurs titres avec Manchester United en tant que joueur. Il a remporté plusieurs fois la Premier League. Il a été entraîné par Alex Ferguson, qui est une légende de ce sport. Il sait ce qu'il faut pour gagner ici. Je pense que, plus que sur le plan tactique, Carrick apporte beaucoup en tant que personne qui connaît bien le club. »
Le « courage », clé pour battre Arsenal
Arsenal vise à remporter les quatre trophées cette saison et s'est montré particulièrement performant à l'Emirates Stadium, remportant 18 de ses 21 matchs à domicile toutes compétitions confondues, notamment en battant les géants européens de l'Atlético Madrid et du Bayern Munich en Ligue des champions. Manchester United est la seule équipe à être repartie avec une victoire et Cunha a déclaré que son équipe avait gagné grâce à son courage.
Il a ajouté : « C'est une équipe très forte, mais nous avons joué avec beaucoup de courage à l'Emirates Stadium. Même lorsque nous étions menés au score, nous n'avons à aucun moment baissé les bras ou abandonné notre plan de jeu. Il s'agit d'avoir une mentalité de gagnant, de croire en ce que l'entraîneur a préparé pendant la semaine. Nous avons besoin de cela, de croire que nous pouvons affronter n'importe qui. C'était l'un de ces matchs qui marquent une carrière. Je ne l'oublierai jamais. »
Cunha espère faire partie de l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde
Cunha a contribué à la victoire de United à Everton en adressant une passe transversale à Bryan Mbeumo, qui a ensuite servi Benjamin Sesko pour marquer le seul but du match. Cunha compte six buts et deux passes décisives pour United depuis son transfert de 62,5 millions de livres sterling en provenance des Wolves cet été.
Carrick a félicité le Brésilien pour son jeu combiné avec Mbeumo et Sesko et a souligné son travail défensif alors que United s'accrochait pour remporter sa première victoire au Hill Dickinson Stadium.
« Matheus a dû défendre en deuxième mi-temps, et il l'a très bien fait », a déclaré le manager de United. « C'était une passe en profondeur. Nous avions besoin d'une performance collective pour contrer la pression exercée par Everton, et les garçons l'ont fait. Si vous faites cela, vous êtes récompensés, car nous avons des joueurs dangereux. »
En plus d'aider United à terminer dans le top 4 pour se qualifier pour la Ligue des champions, Cunha vise la Coupe du monde avec le Brésil. Il a été appelé dans la dernière sélection en novembre et attend avec impatience un nouvel appel pour les matchs amicaux de mars contre la France et la Croatie.
« Bien sûr, mon objectif principal est d'aider Manchester United, mais je ne peux pas cacher ma motivation à défendre l'équipe nationale brésilienne, surtout lors d'une Coupe du monde », a ajouté Cunha. « Je ferai tout pour faire partie de ce groupe, pour représenter ce maillot. C'est le rêve de tout joueur. La concurrence est rude, tout le monde connaît la qualité des attaquants brésiliens, mais j'ai confiance en moi et en mon travail. Je vis un bon moment ici à United et je vais continuer à travailler au maximum pour maintenir ce niveau de forme et même l'améliorer. »
