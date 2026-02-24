Matheus Cunha affirme qu'il « n'oubliera jamais » comment Michael Carrick a orchestré la remontée victorieuse de Manchester United à Arsenal

Cunha a contribué à la victoire de United à Everton en adressant une passe transversale à Bryan Mbeumo, qui a ensuite servi Benjamin Sesko pour marquer le seul but du match. Cunha compte six buts et deux passes décisives pour United depuis son transfert de 62,5 millions de livres sterling en provenance des Wolves cet été.

Carrick a félicité le Brésilien pour son jeu combiné avec Mbeumo et Sesko et a souligné son travail défensif alors que United s'accrochait pour remporter sa première victoire au Hill Dickinson Stadium.

« Matheus a dû défendre en deuxième mi-temps, et il l'a très bien fait », a déclaré le manager de United. « C'était une passe en profondeur. Nous avions besoin d'une performance collective pour contrer la pression exercée par Everton, et les garçons l'ont fait. Si vous faites cela, vous êtes récompensés, car nous avons des joueurs dangereux. »

En plus d'aider United à terminer dans le top 4 pour se qualifier pour la Ligue des champions, Cunha vise la Coupe du monde avec le Brésil. Il a été appelé dans la dernière sélection en novembre et attend avec impatience un nouvel appel pour les matchs amicaux de mars contre la France et la Croatie.

« Bien sûr, mon objectif principal est d'aider Manchester United, mais je ne peux pas cacher ma motivation à défendre l'équipe nationale brésilienne, surtout lors d'une Coupe du monde », a ajouté Cunha. « Je ferai tout pour faire partie de ce groupe, pour représenter ce maillot. C'est le rêve de tout joueur. La concurrence est rude, tout le monde connaît la qualité des attaquants brésiliens, mais j'ai confiance en moi et en mon travail. Je vis un bon moment ici à United et je vais continuer à travailler au maximum pour maintenir ce niveau de forme et même l'améliorer. »