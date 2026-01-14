Maroc 0-0 Nigeria (3-2 tab) : Bounou offre la finale aux Lions !

Le peuple marocain a retenu son souffle pendant cent-vingt minutes interminables avant de laisser exploser une joie contenue depuis des décennies. Au bout de la nuit et de l'angoisse, le Maroc a arraché son billet pour la finale de la CAN 2025 en écartant le Nigeria aux tirs au but (0-0, 3-2 t.a.b.). Dans un complexe Prince Moulay Abdallah en fusion, les Lions de l'Atlas ont souffert de leur inefficacité avant d'être sauvés par leur ange gardien, Yassine Bounou. Vingt-et-un ans après 2004, le Maroc retrouve les sommets et n'est plus qu'à une marche de briser cinquante ans de malédiction continentale.