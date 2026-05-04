Marcus Thuram a rendu hommage à l’icône NBA Kobe Bryant après le sacre de l’Inter en Serie A

Après cette victoire décisive qui lui a offert le titre, Thuram a rendu hommage à Kobe sur Instagram en reproduisant la célèbre photo de l’icône du basket-ball prise lors d’un sacre. La photo originale de Bryant avait été capturée après la victoire des Lakers de Los Angeles face aux 76ers de Philadelphie lors de la finale de la NBA en 2001. En légende de cette reproduction, Thuram a écrit : « Le drapeau tricolore est de retour chez lui et ne nous quittera plus jamais. »



