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Marcus Thuram a rendu hommage à l’icône NBA Kobe Bryant après le sacre de l’Inter en Serie A
L'Inter s'adjuge le titre grâce à une victoire écrasante
L'Inter a été sacré champion de Serie A avec trois journées d'avance, grâce à sa victoire 2-0 sur Parme au stade Giuseppe Meazza. Ce succès a officialisé le titre de l'équipe entraînée par Cristian Chivu et offert au club son 21e Scudetto. Thuram a ouvert le score pour donner l'avantage aux Nerazzurri, avant qu'Henrikh Mkhitaryan ne scelle la victoire en fin de match. L'assurance de ces trois points a déclenché des célébrations dans tout Milan, l'Inter terminant une nouvelle fois en tête du championnat italien.
Thuram s'inspire de la « Mamba Mentality » de Bryant
Après cette victoire décisive qui lui a offert le titre, Thuram a rendu hommage à Kobe sur Instagram en reproduisant la célèbre photo de l’icône du basket-ball prise lors d’un sacre. La photo originale de Bryant avait été capturée après la victoire des Lakers de Los Angeles face aux 76ers de Philadelphie lors de la finale de la NBA en 2001. En légende de cette reproduction, Thuram a écrit : « Le drapeau tricolore est de retour chez lui et ne nous quittera plus jamais. »
La domination sous Chivu
Depuis son arrivée à l’Inter en 2023, Thuram s’est imposé comme une véritable révélation, et sa contribution à ce nouveau titre ne doit pas être sous-évaluée. Cette saison, l’attaquant de 28 ans a déjà marqué 13 buts en 28 matchs de Serie A, pointant à seulement trois unités de son coéquipier Lautaro Martinez au classement des meilleurs buteurs du championnat. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 51 buts en 138 rencontres depuis son arrivée chez les Nerazzurri.
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L'accent est désormais mis sur une fin de saison en beauté
Bien que le Scudetto soit déjà dans la poche, l'Inter doit encore disputer trois journées de Serie A avant la clôture du championnat. Les Nerazzurri prépareront ensuite la finale de la Coppa Italia face à la Lazio, programmée le 13 mai, avant de se tourner vers le mercato estival pour recruter les renforts capables d'étoffer l'effectif.