Marcus Rashford, Douglas Luiz, Ansu Fati et ces stars qui attendent encore un transfert à une semaine de la fin du mercato hivernal

C. Nkunku

Le temps presse pour plusieurs grands noms espérant changer de club avant la fermeture du mercato hivernal lundi prochain.

Le compte à rebours est lancé ! La dernière semaine du mercato hivernal débute, et si cette période excite certains supporters, elle est souvent source de stress et de nervosité pour certains joueurs et leurs agents.

Le marché hivernal n'est pas celui des opportunités. Il est notoirement difficile de réaliser de bonnes affaires en milieu de saison, car peu de clubs acceptent de se séparer de leurs cadres, compliquant ainsi les plans des stars en quête de nouveaux horizons.

C'est pourquoi, dans les jours précédant la clôture, on voit souvent des joueurs de renom tout tenter pour forcer un transfert, espérant relancer ou donner un nouveau souffle à leur carrière.

L'article continue ci-dessous

Dans ce contexte, GOAL vous présente 15 grands noms qui ont désespérément besoin de changer d'air avant la fermeture du mercato, prévue pour le lundi 3 février.