Les dessous du dossier Rashford : comment le Barça, sans argent, pourrait quand même le recruter

L'attaquant rêve du Camp Nou. Paradoxalement, les difficultés financières du Barça pourraient rendre ce transfert plus probable qu'il n'y paraît.

« Marcus Rashford est dans un état de grâce ». C'est ainsi que Rio Ferdinand avait réagi, la dernière fois que l'attaquant avait foulé la pelouse du Camp Nou. « Il est à un autre niveau, un niveau qu'il n'avait jamais atteint. Un Rashford affûté, concentré, direct, confiant et létal est tout simplement inarrêtable. »

Même le taciturne Paul Scholes s'était laissé emporter après ce match nul 2-2 de Manchester United à Barcelone, en février 2023. « Il est quasiment injouable en ce moment », avait analysé la légende des Red Devils. « Personne ne peut le contenir. »

Ce soir-là, Rashford avait été le grand artisan de la révolte de United. Menés au score, les Anglais avaient repris l'avantage grâce à lui, d'abord sur une frappe dans un angle fermé, puis en provoquant un but contre son camp de Jules Koundé au terme d'une course folle. C'était l'une de ses plus belles performances sous le maillot de United, au sommet de sa forme, au cœur d'une série incroyable de 18 buts en 19 matchs.

Hélas pour les fans de United, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Moins de deux ans après son récital au Camp Nou, le "golden boy" du club est passé du statut de favori à celui de persona non grata. Poussé vers la sortie par Ruben Amorim, il n'est aujourd'hui autorisé à se rendre au centre d'entraînement que le soir, par la porte de service, une fois que tout le monde est parti.

Alors, comment expliquer qu'après une telle chute, Rashford puisse encore rêver de Barcelone ? Et surtout, que faudrait-il pour que ce rêve, à première vue insensé, devienne réalité ?