Marco Silva refuse d'assumer la responsabilité de l'élimination surprise de Fulham en FA Cup face à Southampton, malgré les neuf changements qu'il a effectués dans son onze de départ

Face à un calendrier chargé, Silva a choisi d'effectuer neuf changements importants par rapport à l'équipe qui venait de s'incliner face à West Ham en Premier League. Défendant sa rotation, il a déclaré : « Quand vous effectuez neuf changements, c'est ma décision, je vais l'assumer. Je suis le manager. Nous jouons dimanche, mercredi, dimanche. Si nous estimons que ces joueurs ne sont pas assez bons pour remporter un match de coupe, nous devons envisager les choses différemment. » Il a également refusé d'imputer l'élimination à un but controversé refusé en première mi-temps, insistant : « Je ne vais pas dans cette direction. Parler de ce moment reviendrait pour moi à chercher des excuses. »

Pour Silva et Fulham, cette déception de dernière minute a couronné un après-midi profondément frustrant. Le manager a ouvertement admis que la performance globale de son équipe était bien en deçà des attentes et manquait de précision. Il a dû accepter les critiques virulentes de l'extérieur concernant ses changements radicaux dans la composition de l'équipe, tout en exigeant en interne une réévaluation sérieuse de l'esprit combatif global de son équipe et de sa capacité à performer sous pression.