Traduit par
Marco Silva refuse d'assumer la responsabilité de l'élimination surprise de Fulham en FA Cup face à Southampton, malgré les neuf changements qu'il a effectués dans son onze de départ
Une pénalité tardive scelle le sort de Fulham
Un match très intrigant de la FA Cup semblait se diriger vers une prolongation épuisante avant qu'un énorme bouleversement ne se produise. Fulham a subi une humiliante défaite 1-0 à Craven Cottage contre Southampton, qui évolue actuellement en Championship.
Le rebondissement dramatique s'est produit à la 90e minute. Le milieu de terrain de Southampton, Finn Azaz, a intelligemment retenu sa course offensive pour rester parfaitement en position de jeu avant d'être maladroitement renversé dans la surface de réparation par le tacle tardif du défenseur de Fulham, Joachim Andersen. L'attaquant Ross Stewart s'est présenté avec assurance pour tirer le penalty et a envoyé un tir puissant et bas qui a battu le gardien Benjamin Lecomte, déclenchant une explosion de joie parmi les supporters visiteurs.
Silva défend la rotation intensive de son effectif
Face à un calendrier chargé, Silva a choisi d'effectuer neuf changements importants par rapport à l'équipe qui venait de s'incliner face à West Ham en Premier League. Défendant sa rotation, il a déclaré : « Quand vous effectuez neuf changements, c'est ma décision, je vais l'assumer. Je suis le manager. Nous jouons dimanche, mercredi, dimanche. Si nous estimons que ces joueurs ne sont pas assez bons pour remporter un match de coupe, nous devons envisager les choses différemment. » Il a également refusé d'imputer l'élimination à un but controversé refusé en première mi-temps, insistant : « Je ne vais pas dans cette direction. Parler de ce moment reviendrait pour moi à chercher des excuses. »
Pour Silva et Fulham, cette déception de dernière minute a couronné un après-midi profondément frustrant. Le manager a ouvertement admis que la performance globale de son équipe était bien en deçà des attentes et manquait de précision. Il a dû accepter les critiques virulentes de l'extérieur concernant ses changements radicaux dans la composition de l'équipe, tout en exigeant en interne une réévaluation sérieuse de l'esprit combatif global de son équipe et de sa capacité à performer sous pression.
Le manager de Southampton vise un retour à Wembley
De l'autre côté du banc de Craven Cottage, l'entraîneur principal de Southampton, Tonda Eckert, était aux anges après avoir remporté une victoire monumentale. Le manager ambitieux a immédiatement mis ses joueurs triomphants au défi de maintenir leur élan et de tout faire pour revenir à Wembley. « Il est important, quand on a goûté à la victoire dans un match de football, de continuer sur sa lancée et de ne pas s'arrêter », a insisté Eckert.
Eckert a également souligné la profonde signification historique de leur parcours actuel en coupe, notant que les Saints portent des maillots commémoratifs spéciaux pour marquer le 50e anniversaire de leur victoire en finale de la FA Cup en 1976. Louant le soutien massif des supporters à l'extérieur, il a ajouté : « Vous voyez à quel point cela compte pour le club. Cela fait 50 ans que nous avons remporté ce titre pour la dernière fois. Lorsque nous arrivons en bus et que vous voyez que toute la rue est remplie de supporters de Southampton, vous pouvez vraiment dire que nous ressentons l'importance de cet événement. »
Fulham doit recoller les morceaux
Pour Fulham, l'accent doit désormais être remis sur le championnat, alors que cette saison prometteuse vient de subir un coup dur. Silva a reconnu l'ampleur de la déception et le travail nécessaire pour éviter une baisse de forme après une telle défaite en coupe.
« C'est notre devoir, nous devons comprendre que nous avons vécu un très, très mauvais après-midi. Nous savons que tout peut arriver sur un terrain de football, mais c'est plus que cela. Nous devons aller plus loin, car ce n'était pas suffisant, et cela commence par moi-même », a conclu Silva, qui cherche des réponses avant le prochain match de Premier League de son équipe, à l'extérieur contre Nottingham Forest.
