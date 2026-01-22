Pep Guardiola n'a jamais été du genre à mâcher ses mots, mais son ton après la déroute de Manchester City face au modeste club de Bodø/Glimt, mardi, était presque apocalyptique. « Tout ce qui pouvait mal tourner est en train de mal tourner », a-t-il déclaré. Heureusement pour City, Marc Guehi vient de débarquer pour tenter de remettre de l'ordre dans une équipe en pleine dérive.
Marc Guehi peut-il vraiment être le sauveur de Manchester City ?
- Getty Images Sport
"Tout ce qui pouvait mal tourner..."
Le début d'année 2026 de Manchester City ressemble à un cauchemar. Le club a perdu deux matchs et en a concédé trois nuls sur ses sept dernières rencontres. La défaite sans saveur dans le derby a été suivie d'une humiliation encore plus grande en Norvège, face à une équipe qui n'avait jamais gagné en Ligue des Champions. Une équipe dont la valeur totale de l'effectif est quatre fois inférieure à celle d'Erling Haaland seul. Les problèmes de City vont bien au-delà des blessures. Le plus inquiétant, c'est que l'équipe ne semble pas plus forte que celle qui a connu sa pire saison sous Guardiola l'an dernier. Contre Tottenham et Brighton, les mêmes erreurs défensives se sont répétées. Comme l'a analysé l'ancien de la maison, Gaël Clichy, « City a toujours les mêmes difficultés. Le fait de ne pas être capable de gérer les transitions, match après match, est préoccupant ».
- Getty Images
Une reconstruction étrange
Cette crise intervient au milieu d'une étrange transition. Le club s'est séparé de près de la moitié des cadres du triplé de 2023, dépensant plus de 420 millions d'euros sur les deux derniers mercatos sans pour autant renforcer significativement l'équipe. Pep Guardiola a lui-même prévenu qu'une telle refonte prendrait du temps. « Quand vous changez 10 joueurs en cinq mois, tout doit se mettre en place », a-t-il déclaré. Le transfert le plus intrigant reste celui de Gianluigi Donnarumma. Un gardien au profil radicalement différent d'Ederson, qui ne ressemble pas à un "joueur de Guardiola". Mais c'est peut-être le signe que le coach, face à un marché pauvre, a choisi de revenir aux fondamentaux.
- Manchester City
Une affaire à 23 millions d'euros
Dans ce marasme, le recrutement de Marc Guehi pour 23 millions d'euros est une véritable aubaine. City aurait pu l'avoir gratuitement en fin de saison, mais a intelligemment accéléré pour coiffer au poteau le Bayern Munich et Liverpool. Les Reds étaient d'ailleurs tout proches de le signer l'été dernier, avant que Crystal Palace ne fasse capoter l'affaire à la dernière minute. Obtenir l'un des défenseurs les plus convoités de Premier League à ce prix est un coup de maître, surtout quand on se souvient que le club a dépensé près de 35 millions pour des paris comme Abdukodir Khusanov et Vitor Reis l'an dernier.
- Getty Images Sport
Un leader né
Si Khusanov et Reis sont des espoirs, Guehi, lui, est un leader prêt à l'emploi. Capitaine de Crystal Palace, il a été le joueur le plus régulier de l'Angleterre lors de l'Euro 2024. Ce n'est pas seulement en défense que City manque de leaders. Les départs successifs d'Ederson, Gündoğan ou De Bruyne ont laissé un vide. Guehi, que son "grand frère" John Stones a adoubé, arrive pour combler ce manque de caractère et s'inscrire dans la durée. Son objectif personnel, a-t-il confié, est de jouer jusqu'à 40 ans.
- Getty Images Sport
Des cadres méconnaissables
L'expérience de Guehi est exactement ce dont City a besoin, après avoir été transpercé par United et Bodø/Glimt. Lors de ces deux matchs, Guardiola a dû s'appuyer sur des jeunes inexpérimentés qui ont commis des erreurs coûteuses. Mais le problème est plus profond. Les cadres sont méconnaissables. Erling Haaland n'a plus marqué dans le jeu depuis huit matchs et semble usé. Phil Foden est retombé dans ses travers. Et que dire de Rodri ? Le Ballon d'Or 2024, autrefois le baromètre de l'équipe, est devenu un problème. Les statistiques le prouvent : City gagne plus souvent sans lui.
- Getty Images Sport
Plus que de simples excuses
Guardiola ne peut pas être dédouané. Il continue d'aligner son système de jeu habituel, malgré une cascade de blessures qui le rend de plus en plus vulnérable. « Nous sommes Man City. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas gagner des matchs. C'est embarrassant », a déclaré Haaland après la défaite en Norvège. Les joueurs ont d'ailleurs décidé de rembourser les billets des 374 supporters qui ont fait le déplacement. Un beau geste, mais ce que les fans veulent savoir, c'est s'ils doivent se préparer à d'autres spectacles d'horreur. L'arrivée de Marc Guehi devrait aider à stopper l'hémorragie. Mais il faudra une profonde remise en question de tout le groupe pour que City sorte de sa crise de janvier.