Marc Guehi peut-il vraiment être le sauveur de Manchester City ?

Le début d'année 2026 de Manchester City ressemble à un cauchemar. Le club a perdu deux matchs et en a concédé trois nuls sur ses sept dernières rencontres. La défaite sans saveur dans le derby a été suivie d'une humiliation encore plus grande en Norvège, face à une équipe qui n'avait jamais gagné en Ligue des Champions. Une équipe dont la valeur totale de l'effectif est quatre fois inférieure à celle d'Erling Haaland seul. Les problèmes de City vont bien au-delà des blessures. Le plus inquiétant, c'est que l'équipe ne semble pas plus forte que celle qui a connu sa pire saison sous Guardiola l'an dernier. Contre Tottenham et Brighton, les mêmes erreurs défensives se sont répétées. Comme l'a analysé l'ancien de la maison, Gaël Clichy, « City a toujours les mêmes difficultés. Le fait de ne pas être capable de gérer les transitions, match après match, est préoccupant ».