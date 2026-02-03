Guéhi, Endrick, Dro Fernández : les vraies bonnes affaires de janvier

Ces dernières années, le marché hivernal a pris une nouvelle dimension, avec plusieurs transferts majeurs conclus dès le mois de janvier. La cuvée actuelle s’est montrée plus calme, sans folie généralisée, mais elle a tout de même offert son lot de coups intelligents.

Un candidat au titre en Premier League a investi lourdement pour renforcer ses ambitions, les tensions entre grands clubs européens se sont encore invitées dans les négociations, et plusieurs jeunes talents ont profité de ce mercato pour enfin s’exprimer dans un environnement plus favorable.

GOAL dresse le classement des 10 recrues au meilleur rapport qualité-prix du mercato d’hiver.