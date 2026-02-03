Guéhi, Endrick, Dro Fernández : les vraies bonnes affaires de janvier

Le FC Barcelone traverse déjà une période financière suffisamment délicate pour se passer d’un nouveau symbole de fragilité. Le départ surprise de Dro Fernández, pur produit de La Masia, pour une somme très inférieure à sa valeur potentielle n’avait clairement rien de souhaitable au Camp Nou. Le seul maigre lot de consolation réside dans le fait que le Barça a tout de même obtenu un montant légèrement supérieur à la clause libératoire du joueur.
« Le départ de Dro m’a surpris. Nous avions un accord pour prolonger son contrat à ses 18 ans, puis son agent nous a informés qu’il avait changé d’avis. Cela a été une situation désagréable », a reconnu Joan Laporta, un dossier qui pèsera forcément dans un contexte électoral déjà tendu pour le président blaugrana.
Brillant durant la préparation estivale et utilisé avec parcimonie en début de saison 2025-2026, l’ailier a rapidement fait savoir qu’il souhaitait partir dès l’ouverture du mercato hivernal, déclenchant l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Paris Saint-Germain a finalement remporté la course, acceptant de payer un peu plus que la clause afin de préserver de bonnes relations institutionnelles avec Barcelone.
Pour le Barça, la perte est amère. Pour le PSG, c’est un coup d’opportunisme assumé. Lors de la signature, Luis Enrique aurait glissé avec le sourire : « Signe ici, 50 buts et 50 passes décisives ». Une phrase qui résume assez bien les attentes immenses placées dans ce pari à faible coût, mais à très haut plafond.