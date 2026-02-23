Getty
Manuel Neuer vise un retour sensationnel pour le match contre le Borussia Dortmund, malgré la décision du Bayern Munich d'écarter le gardien blessé de cette confrontation très médiatisée
La course contre la montre de Neuer
Le gardien vétéran a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps lors de la victoire 3-0 du Bayern à Brême il y a seulement neuf jours. Le diagnostic a révélé une déchirure des fibres musculaires du mollet gauche, une blessure qui nécessite généralement une période de convalescence de trois semaines. Le match décisif contre Dortmund étant prévu seulement deux semaines après la blessure, beaucoup avaient déjà écarté toute chance pour le capitaine de mener son équipe contre son plus grand rival. Cependant, la présence de Neuer sur le terrain d'entraînement suggère que le scénario n'est pas encore écrit.
Le retour commence en Bavière
Neuer est sorti des vestiaires peu après 11 heures lundi matin, accompagné de l'entraîneur des gardiens Michael Rechner et du spécialiste en rééducation Simon Martinello, selon un article du journal BILD. Ce fut un moment important pour les fidèles supporters du Bayern, car le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a participé à une séance personnalisée de 30 minutes. Bien qu'il n'ait pas encore effectué de parades acrobatiques, l'accent a été mis sur des exercices au sol et des manipulations de balle initiales, marquant une avancée considérable dans son processus de rétablissement après une blessure musculaire aussi grave.
La participation de Martinello est particulièrement remarquable. Cet expert en rééducation a accompagné Neuer tout au long de son rétablissement difficile après une fracture de la jambe en décembre 2022. Lundi, il a observé avec une intensité féroce Neuer commencer à tester sa jambe gauche avec des exercices légers de réception à partir de 11h39. Bien que les plongeons à pleine intensité et à fort impact restent hors de question pour l'instant, le fait qu'il manipule déjà le ballon sur le terrain a envoyé un message clair au staff technique.
Max Eberl attise le feu d'un retour surprise
Alors que la ligne officielle restait prudente la semaine dernière, les dirigeants du club commencent à se montrer plus optimistes quant à leur numéro un. Après la récente victoire 3-2 contre Francfort, le directeur du Bayern, Max Eberl, a été interrogé sur la possibilité que son capitaine revienne pour affronter le BVB. Avec un sourire entendu, Eberl a laissé entendre que la porte était grande ouverte. « Ce n'est pas exclu ! », a-t-il déclaré aux journalistes, reconnaissant les capacités de récupération légendaires du gardien et son désir de jouer dans les plus grands matchs du championnat.
Cependant, le club est bien conscient que précipiter le retour de Neuer comporte un risque important. À l'approche de la fin de la saison et avec des titres en jeu, le Bayern doit décider si un match vaut la peine de prendre le risque d'une rechute à long terme. Jonas Urbig, le protégé de 22 ans qui a brillamment remplacé Neuer pendant son absence, est prêt à prendre la relève. Urbig, recruté pour 7 millions d'euros à Cologne à l'hiver 2025, a déjà disputé 21 matches pour le géant bavarois en deux saisons et est largement considéré comme l'héritier du trône.
Dernière danse à Dortmund pour l'icône du Bayern ?
L'urgence entourant le retour de Neuer est amplifiée par l'incertitude qui plane sur son avenir. À l'approche de son 40e anniversaire, le 27 mars, des discussions concernant la prolongation de son contrat devraient avoir lieu à la fin du mois prochain. Si aucun accord n'est trouvé, ce week-end pourrait marquer la dernière apparition de Neuer au Westfalenstadion sous le maillot du Bayern. C'est une scène qu'il domine depuis plus d'une décennie, et la perspective de manquer un dernier combat contre Dortmund motive clairement ses efforts de rééducation.
Autre bonne nouvelle pour l'équipe de Vincent Kompany, Konrad Laimer devrait être disponible pour le choc du Der Klassiker. Le polyvalent Autrichien s'est remis d'une blessure au mollet contractée en janvier et, selon certaines informations, il a repris l'entraînement avec l'équipe lundi. Alors que le statut de Neuer reste incertain, l'ambiance au sein du club est en train de changer. Le capitaine fait tout ce qui est en son pouvoir pour être dans les buts samedi soir, au coup d'envoi du match.
