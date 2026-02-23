Manuel Neuer vise un retour sensationnel pour le match contre le Borussia Dortmund, malgré la décision du Bayern Munich d'écarter le gardien blessé de cette confrontation très médiatisée

Neuer est sorti des vestiaires peu après 11 heures lundi matin, accompagné de l'entraîneur des gardiens Michael Rechner et du spécialiste en rééducation Simon Martinello, selon un article du journal BILD. Ce fut un moment important pour les fidèles supporters du Bayern, car le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a participé à une séance personnalisée de 30 minutes. Bien qu'il n'ait pas encore effectué de parades acrobatiques, l'accent a été mis sur des exercices au sol et des manipulations de balle initiales, marquant une avancée considérable dans son processus de rétablissement après une blessure musculaire aussi grave.

La participation de Martinello est particulièrement remarquable. Cet expert en rééducation a accompagné Neuer tout au long de son rétablissement difficile après une fracture de la jambe en décembre 2022. Lundi, il a observé avec une intensité féroce Neuer commencer à tester sa jambe gauche avec des exercices légers de réception à partir de 11h39. Bien que les plongeons à pleine intensité et à fort impact restent hors de question pour l'instant, le fait qu'il manipule déjà le ballon sur le terrain a envoyé un message clair au staff technique.