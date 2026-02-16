Manuel Neuer indisponible pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure musculaire. Le gardien du Bayern Munich manquera le choc au sommet contre le Borussia Dortmund

Le moment ne pouvait guère être pire pour l'équipe de Kompany, qui se prépare actuellement à un affrontement décisif au sommet du classement contre son rival acharné, le Borussia Dortmund. Neuer a été un pilier de stabilité pour le leader de la Bundesliga cette saison, mais son absence laisse un vide béant dans le onze de départ pour un match qui pourrait définir la saison.

Malgré la panique initiale lorsque Neuer n'est pas revenu sur le terrain en deuxième mi-temps du match remporté 3-0 contre Brême, le directeur sportif Max Eberl a d'abord tenté de rassurer les supporters. S'exprimant immédiatement après le coup de sifflet final, il a déclaré : « Ce n'est rien de grave. [Il a ressenti] une gêne au mollet. Nous verrons bien. Après tout, nous avons de bons gardiens de but en réserve. » Cependant, le diagnostic médical qui a suivi s'est avéré beaucoup plus grave que ne le laissait entendre l'évaluation initiale optimiste d'Eberl.