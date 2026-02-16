Getty Images Sport
Manuel Neuer indisponible pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure musculaire. Le gardien du Bayern Munich manquera le choc au sommet contre le Borussia Dortmund
Le verdict médical
Le géant bavarois a confirmé l'étendue des dégâts après une série de tests approfondis, révélant que le joueur de 39 ans souffrait d'un problème musculaire important. Le club a publié un communiqué officiel annonçant la nouvelle que personne à Munich ne voulait entendre : « Le FC Bayern devra se passer de son capitaine Manuel Neuer pour le moment. Le gardien a subi une déchirure musculaire au mollet gauche lors du match de Bundesliga samedi contre le Werder Brême. Cela a été confirmé par un examen approfondi réalisé par le service médical du FC Bayern. »
Une catastrophe classique pour Kompany
Le moment ne pouvait guère être pire pour l'équipe de Kompany, qui se prépare actuellement à un affrontement décisif au sommet du classement contre son rival acharné, le Borussia Dortmund. Neuer a été un pilier de stabilité pour le leader de la Bundesliga cette saison, mais son absence laisse un vide béant dans le onze de départ pour un match qui pourrait définir la saison.
Malgré la panique initiale lorsque Neuer n'est pas revenu sur le terrain en deuxième mi-temps du match remporté 3-0 contre Brême, le directeur sportif Max Eberl a d'abord tenté de rassurer les supporters. S'exprimant immédiatement après le coup de sifflet final, il a déclaré : « Ce n'est rien de grave. [Il a ressenti] une gêne au mollet. Nous verrons bien. Après tout, nous avons de bons gardiens de but en réserve. » Cependant, le diagnostic médical qui a suivi s'est avéré beaucoup plus grave que ne le laissait entendre l'évaluation initiale optimiste d'Eberl.
Questions sur l'avenir ignorées par Kompany
Cette blessure survient également à un moment où l'avenir à long terme de Neuer à l'Allianz Arena fait l'objet d'intenses spéculations, son contrat actuel expirant à la fin de la saison 2025-26. Malgré l'échéance imminente et l'âge avancé du gardien, l'entraîneur Kompany a rejeté les suggestions selon lesquelles le club se précipiterait pour prendre une décision concernant son numéro un.
Interrogé sur la situation contractuelle avant la blessure, Kompany a insisté sur le fait que la priorité restait le succès sur le terrain. « Dans ce genre de situation, et c'est la même chose pour tous les joueurs, surtout quand on a une carrière comme celle de Manu, on ne parle pas de la saison prochaine », a déclaré Kompany. « On parle et on profite de ce qu'on a. Pour l'instant, j'ai le meilleur gardien de but d'Allemagne. Nous sommes toujours en lice dans trois compétitions et nous ne voulons pas gaspiller trop d'énergie à parler de la saison prochaine. »
Urbig et Ulreich prêts à prendre la relève
Le capitaine étant officiellement forfait pour le match crucial contre Dortmund et les suivants, tous les regards se tournent désormais vers Jonas Urbig, 22 ans, et le vétéran Sven Ulreich. Urbig, qui a remplacé Neuer à la mi-temps contre Brême pour préserver le score, est largement considéré comme l'héritier présomptif du trône du Bayern.
Le directeur sportif Christoph Freund a déjà exprimé sa totale confiance dans la profondeur de l'effectif des gardiens, suggérant que l'environnement est parfaitement adapté pour gérer l'absence temporaire de leur titulaire. « La configuration avec nos gardiens est vraiment spéciale, avec Jonas Urbig et Sven Ulreich. Il y a une énergie particulière. Nous ne sommes pas stressés. Manu a une excellente perception de son corps », a noté Freund. Cette confiance va maintenant être mise à rude épreuve alors que le Bayern traverse une période difficile sans son leader.
