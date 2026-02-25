« Mangez de la merde ! » - Des supporters furieux du Torino déversent un tas de fumier devant le terrain d'entraînement en signe de protestation

Le moment choisi pour cette manifestation n'est pas une coïncidence, puisqu'il fait suite à un week-end où l'équipe s'est effondrée sur le terrain. Turin occupe la 15e place de la Serie A, trois points au-dessus de la zone de relégation, une position qui fait craindre aux fidèles du Stadio Olimpico Grande Torino de perdre leur place dans l'élite. Le manque d'investissement et la mauvaise gestion perçue du projet sportif sont depuis longtemps des points de friction pour les ultras, mais la récente descente vers les trois dernières places du classement a finalement fait déborder le vase et a donné lieu à une manifestation physique, bien que peu conventionnelle.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup a été la performance embarrassante de dimanche à l'extérieur. L'équipe s'est inclinée 3-0 dimanche face à Gênes, 14e au classement. Brooke Norton-Cuffy, issu du centre de formation d'Arsenal, et l'ancien attaquant de Leeds United Caleb Ekuban ont marqué, tandis qu'Emirhan Ilkhan a été expulsé pour Turin. Cette défaite cuisante face à un rival direct a servi de signal d'alarme pour les supporters, qui estiment clairement que la trajectoire actuelle du club est insoutenable et qu'il se dirige vers un retour en deuxième division.