« Mangez de la merde ! » - Des supporters furieux du Torino déversent un tas de fumier devant le terrain d'entraînement en signe de protestation
Des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux montrant un véhicule arrivant au terrain d'entraînement, des hommes en descendant et pelletant ce que les médias locaux ont décrit comme du « fumier » pour former un tas à l'entrée. Cette action calculée était une attaque directe contre l'homme au sommet de la pyramide du club. Au-dessus du tas de fumier se trouvait une banderole sur laquelle on pouvait lire « Mange de la merde, Cairo », une déclaration visant le propriétaire Urbano Cairo. Âgé de 68 ans, à la tête du club depuis plus de deux décennies, il traverse aujourd'hui la période la plus sombre de sa présidence.
Une atmosphère toxique à Turin
Le moment choisi pour cette manifestation n'est pas une coïncidence, puisqu'il fait suite à un week-end où l'équipe s'est effondrée sur le terrain. Turin occupe la 15e place de la Serie A, trois points au-dessus de la zone de relégation, une position qui fait craindre aux fidèles du Stadio Olimpico Grande Torino de perdre leur place dans l'élite. Le manque d'investissement et la mauvaise gestion perçue du projet sportif sont depuis longtemps des points de friction pour les ultras, mais la récente descente vers les trois dernières places du classement a finalement fait déborder le vase et a donné lieu à une manifestation physique, bien que peu conventionnelle.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup a été la performance embarrassante de dimanche à l'extérieur. L'équipe s'est inclinée 3-0 dimanche face à Gênes, 14e au classement. Brooke Norton-Cuffy, issu du centre de formation d'Arsenal, et l'ancien attaquant de Leeds United Caleb Ekuban ont marqué, tandis qu'Emirhan Ilkhan a été expulsé pour Turin. Cette défaite cuisante face à un rival direct a servi de signal d'alarme pour les supporters, qui estiment clairement que la trajectoire actuelle du club est insoutenable et qu'il se dirige vers un retour en deuxième division.
La porte tournante de la Filadelfia
La situation désespérée a conduit à des mesures désespérées dans les vestiaires et dans les bureaux, alors que Cairo tente d'enrayer la dégringolade. Marco Baroni a été limogé de son poste d'entraîneur de Turin après la dernière humiliation subie par l'équipe et remplacé par Roberto D'Aversa. Ce changement d'entraîneur n'est que le dernier d'une série de bouleversements destinés à susciter une réaction de la part d'une équipe qui semble manquer de confiance et d'identité. D'Aversa est désormais confronté à la tâche peu enviable de motiver un groupe de joueurs qui travaillent sous le poids d'une intense hostilité de la part des supporters.
Le staff technique n'est pas le seul domaine à avoir connu des changements majeurs ces derniers mois, alors que le club cherche une formule gagnante. Davide Vagnati a été limogé de son poste de directeur sportif en décembre et remplacé par Gianluca Petrachi, qui faisait son retour au club. Si le retour de Petrachi visait à apporter un sentiment de stabilité et à renouer avec l'histoire dans la stratégie de recrutement du club, les résultats sur le terrain ne se sont pas améliorés, ce qui a conduit les supporters à ignorer les employés et à s'en prendre à celui qui signe les chèques.
Le long règne du Caire sous le feu des critiques
Malgré les critiques acerbes actuelles, les relations entre Cairo et les supporters n'ont pas toujours été aussi tendues. Âgé de 68 ans, Cairo est propriétaire du Torino depuis 21 ans et a permis au club de remonter dans l'élite italienne après avoir évolué dans les divisions inférieures. Son arrivée avait initialement apporté un sentiment d'espoir et de solvabilité à un club qui avait connu d'importantes difficultés financières par le passé. Cependant, la bonne volonté accumulée au cours de ces premières années s'est largement évaporée, les supporters exigeant davantage qu'un simple maintien dans l'élite et des classements moyens.
Mais aujourd'hui, alors que son équipe est en difficulté et oscille au-dessus de la zone de relégation, une partie des supporters a clairement exprimé son mécontentement en laissant un cadeau éloquent à l'entrée du terrain d'entraînement. Il semble que les supporters frustrés qui se sont rendus au centre d'entraînement mardi souhaitent faire part de leur mécontentement au propriétaire et président. Reste à voir si cette protestation « merdique » forcera Cairo à changer d'approche ou précipitera son départ, mais le message des fidèles supporters de Turin est fort, clair et incroyablement difficile à ignorer.
