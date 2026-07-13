Mancini : « Moi, sélectionneur de l’équipe nationale ? Demandez à Malagò »

Mancini s'exprime en marge du « Match du Cœur » qui se déroule actuellement à L'Aquila au sujet de l'hypothèse selon laquelle le président de la FIGC pourrait annoncer de manière inattendue sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Le président lui-même est présent dans la capitale des Abruzzes, où il a donné le coup d'envoi du match qui oppose l'équipe nationale des chanteurs et des journalistes, entraînée par Mancini.





Interrogé sur le prochain Mondial, Mancini a livré son pronostic : « Je vois l’Angleterre remporter la Coupe du monde. »



