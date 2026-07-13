Roberto Mancini, l’un des candidats à la fonction de sélectionneur de l’équipe nationale, s’est exprimé auprès de l’ANSA : « Moi, sélectionneur ? Interrogez Malagò. Je n’en ai aucune idée, c’est lui qui décide, demandez-lui. »
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Mancini : « Moi, sélectionneur de l’équipe nationale ? Demandez à Malagò »
Mancini s'exprime en marge du « Match du Cœur » qui se déroule actuellement à L'Aquila au sujet de l'hypothèse selon laquelle le président de la FIGC pourrait annoncer de manière inattendue sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Le président lui-même est présent dans la capitale des Abruzzes, où il a donné le coup d'envoi du match qui oppose l'équipe nationale des chanteurs et des journalistes, entraînée par Mancini.
Interrogé sur le prochain Mondial, Mancini a livré son pronostic : « Je vois l’Angleterre remporter la Coupe du monde. »
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