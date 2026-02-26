Getty Images Sport
Manchester United reçoit une bonne nouvelle concernant la blessure de Patrick Dorgu, le sélectionneur danois dévoilant la date potentielle de son retour
La blessure de Dorgu donne un coup de pouce
Dorgu est absent depuis la victoire 3-2 contre Arsenal fin janvier. Il a subi une grave blessure aux ischio-jambiers et les premiers rapports suggéraient qu'il pourrait être absent jusqu'en avril. Le Danemark a toutefois besoin que son arrière latéral soit remis sur pied avant cette date, compte tenu du match de barrage pour la Coupe du monde qui l'attend le 26 mars contre la Macédoine du Nord. S'il remporte ce match, il affrontera soit la République d'Irlande, soit la Tchéquie en finale des barrages le 31 mars. Et Riemer refuse d'écarter la possibilité que Dorgu participe à ces rencontres.
Il a déclaré : « Pour l'instant, Manchester United a signalé qu'il était blessé et qu'il serait indisponible jusqu'en avril.
Je sais que Patrick rêve d'être prêt. Je pense que sa plus grande motivation en ce moment, alors qu'il court dans cette salle d'entraînement, est qu'il veut se battre contre tout le monde et être prêt pour ce match. Je l'aiderai à garder ce rêve vivant tant qu'il y aura une chance. »
Le sombre pronostic de Carrick
Le manager de Manchester United, Michael Carrick, s'est montré pessimiste quant aux perspectives de Dorgu à la fin du mois de janvier, alors que Manchester United essayait encore de déterminer la durée de son indisponibilité.
Il a déclaré : « Pat, malheureusement, va être absent pendant un certain temps. Nous essayons encore de déterminer combien de temps cela va durer.
Nous verrons bien, c'est décevant, Pat a connu deux semaines formidables. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'une petite crampe ou de quelque chose de plus grave, et pour l'instant, cela semble être plutôt grave.
Il sera donc absent pendant quelques semaines. Combien de semaines ? Nous devrons attendre pour le savoir. C'est vraiment décevant pour nous tous, et pour Pat, qui était en très bonne forme, mais malheureusement, cela fait partie du football et nous devons faire avec et le faire revenir dès que possible. »
L'inspiration de Dorgu
Dorgu a évoqué sa principale source d'inspiration à United, saluant l'influence de l'ancienne star des Red Devils Patrice Evra après avoir marqué un but spectaculaire contre les Gunners.
Le Français a publié sur X, à côté d'une vidéo le montrant en train de célébrer le but spectaculaire de Dorgu : « Qu'est-ce que tu me fais, mon pote ? » Le Danois a répondu : « J'ai appris auprès du meilleur. J'ai vu ton but contre le Bayern. »
Carrick a déclaré : « Pat a été un joueur important pour nous lors des derniers matchs. À bien des égards. Sur le plan offensif, il a évidemment marqué deux buts, mais je pense qu'en termes de menace et d'athlétisme, la qualité est également au rendez-vous, tout comme les connexions. Mais défensivement, il a également été immense sur le côté avec Luke, en doublant la mise. Contre deux équipes qui posent beaucoup de problèmes sur les côtés. C'est un travail énorme pour lui.
Je suis ravi pour lui. Les deux buts qu'il a marqués sont très différents, mais c'est normal car il s'est beaucoup investi dans ses performances. C'est agréable de le voir sourire et heureux. Il est sorti du terrain avec, espérons-le, une petite crampe, rien de plus grave. Cela montre simplement à quel point il s'est investi dans la performance. Je suis absolument ravi pour lui, j'espère que ce n'est pas trop grave. »
Et ensuite ?
Manchester United affrontera Crystal Palace et Newcastle lors de ses deux prochains matchs. L'équipe de Carrick occupe actuellement la quatrième place du classement de la Premier League, avec trois points d'avance sur son plus proche poursuivant, Chelsea, cinquième. Les Red Devils ne devraient pas pouvoir compter sur Dorgu dans leur équipe avant la fin de la saison.
