Manchester United reçoit une bonne nouvelle concernant la blessure de Patrick Dorgu, le sélectionneur danois dévoilant la date potentielle de son retour

Dorgu est absent depuis la victoire 3-2 contre Arsenal fin janvier. Il a subi une grave blessure aux ischio-jambiers et les premiers rapports suggéraient qu'il pourrait être absent jusqu'en avril. Le Danemark a toutefois besoin que son arrière latéral soit remis sur pied avant cette date, compte tenu du match de barrage pour la Coupe du monde qui l'attend le 26 mars contre la Macédoine du Nord. S'il remporte ce match, il affrontera soit la République d'Irlande, soit la Tchéquie en finale des barrages le 31 mars. Et Riemer refuse d'écarter la possibilité que Dorgu participe à ces rencontres.

Il a déclaré : « Pour l'instant, Manchester United a signalé qu'il était blessé et qu'il serait indisponible jusqu'en avril.

Je sais que Patrick rêve d'être prêt. Je pense que sa plus grande motivation en ce moment, alors qu'il court dans cette salle d'entraînement, est qu'il veut se battre contre tout le monde et être prêt pour ce match. Je l'aiderai à garder ce rêve vivant tant qu'il y aura une chance. »