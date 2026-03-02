Getty Images Sport
Manchester United prêt à dépenser plus de 170 millions de livres sterling pour recruter TROIS remplaçants de Casemiro, alors que le Brésilien conseille aux Red Devils de signer la star de Newcastle
À la recherche d'un remplaçant adéquat pour Casemiro
Ce départ marque la fin d'une époque pour le Brésilien, qui a été une figure centrale de l'histoire récente du club, mais qui est désormais à la recherche d'une nouvelle aventure. La direction est consciente que l'équipe traverse une période de transition, avec ce qui pourrait être les dernières saisons de plusieurs légendes, dont l'ancien joueur du Real Madrid. Remplacer un joueur de son envergure et de son expérience ne sera pas facile, et les dirigeants du club sont pleinement conscients que la qualité a un prix élevé sur le marché actuel. Afin d'assurer une transition en douceur, le club serait prêt à investir plus de 170 millions de livres sterling (230 millions de dollars) pour trouver les successeurs de Casemiro, ce qui pourrait lui permettre de recruter jusqu'à trois joueurs.
Le duo de Newcastle en tête de la liste des candidats pour Old Trafford
Selon AS, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, piliers de Newcastle United, figurent en tête de la liste ambitieuse des souhaits de Manchester United. Guimaraes reste une cible prioritaire malgré ses récents problèmes de blessure, des sources au sein du club indiquant apparemment qu'il est considéré comme un joueur fondamental pour l'avenir. Il est intéressant de noter que Casemiro lui-même aurait joué un rôle dans le processus de recrutement en recommandant son compatriote à la direction de Manchester United. Cependant, le transfert reste complexe, car les Magpies sont actuellement en négociations pour prolonger le séjour du Brésilien à St. James' Park.
Guimaraes est accompagné sur la liste par son coéquipier de Newcastle, Sandro Tonali. Bien que l'international italien ait été associé à un retour en Serie A via la Juventus, les contraintes financières des Bianconeri rendent un transfert à Turin peu probable. Cela a ouvert la voie à United pour se positionner comme une destination de choix. Les négociations avec Newcastle ne seront toutefois pas faciles, car le club de Tyneside reste ferme sur une évaluation élevée.
L'ascension d'Elliot Anderson et les alternatives nationales
Au-delà des stars confirmées de Newcastle, Elliot Anderson, de Nottingham Forest, s'est imposé comme un candidat sérieux pour un transfert à Manchester. United suit ce milieu de terrain créatif depuis l'été dernier, et sa cote a considérablement augmenté depuis son arrivée à City Ground. Selon certaines sources à Old Trafford, Anderson serait désormais considéré comme un pilier potentiel pour le présent et l'avenir, sa réputation lui ayant même permis de dépasser Jude Bellingham dans certains classements nationaux cette saison.
La poursuite d'Anderson pourrait dépendre du statut de Nottingham Forest en Premier League, mais United semble déterminé à ajouter ses compétences techniques à son effectif. Cet intérêt s'inscrit dans l'objectif plus large du club de recruter des joueurs qui comprennent les rigueurs du football anglais et peuvent avoir un impact immédiat dans le système tactique de Carrick. Bien que des contacts informels aient été pris avec des représentants, le club garde plusieurs options sur la table alors qu'il se prépare à passer à l'action.
Wharton et Joao Gomes également dans le viseur de Manchester United
Plus bas dans la liste des recrues potentielles figurent Adam Wharton, de Crystal Palace, et Joao Gomes, milieu de terrain des Wolves. Wharton a vu sa cote monter en flèche à Londres et devrait quitter les Eagles après la Coupe du monde, ayant déjà suscité l'intérêt de grands clubs européens tels que le Real Madrid, Arsenal, Liverpool et Manchester City. Manchester United le considère comme une option intéressante pour renforcer son milieu de terrain, capable de dicter le jeu comme l'a fait Casemiro tout au long de sa carrière couronnée de succès.
Enfin, Joao Gomes reste un joueur intéressant, d'autant plus que les Wolves sont actuellement engagés dans une lutte contre la relégation. Le milieu de terrain attendrait un appel d'Old Trafford et, comme Guimaraes, il bénéficierait du soutien total de Casemiro. L'influence du milieu de terrain vétéran sur les futures recrues du club reste importante, même s'il se prépare à quitter le club.
