Manchester United prêt à dépenser plus de 170 millions de livres sterling pour recruter TROIS remplaçants de Casemiro, alors que le Brésilien conseille aux Red Devils de signer la star de Newcastle

Selon AS, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, piliers de Newcastle United, figurent en tête de la liste ambitieuse des souhaits de Manchester United. Guimaraes reste une cible prioritaire malgré ses récents problèmes de blessure, des sources au sein du club indiquant apparemment qu'il est considéré comme un joueur fondamental pour l'avenir. Il est intéressant de noter que Casemiro lui-même aurait joué un rôle dans le processus de recrutement en recommandant son compatriote à la direction de Manchester United. Cependant, le transfert reste complexe, car les Magpies sont actuellement en négociations pour prolonger le séjour du Brésilien à St. James' Park.

Guimaraes est accompagné sur la liste par son coéquipier de Newcastle, Sandro Tonali. Bien que l'international italien ait été associé à un retour en Serie A via la Juventus, les contraintes financières des Bianconeri rendent un transfert à Turin peu probable. Cela a ouvert la voie à United pour se positionner comme une destination de choix. Les négociations avec Newcastle ne seront toutefois pas faciles, car le club de Tyneside reste ferme sur une évaluation élevée.