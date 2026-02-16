Manchester United prépare un transfert surprise pour la star de Liverpool afin de résoudre ses problèmes au milieu de terrain

Mac Allister reste un élément central de l'équipe d'Arne Slot, avec 21 titularisations cette saison, mais ses performances ont considérablement baissé, puisqu'il n'a marqué aucun but et n'a enregistré que deux passes décisives au cours d'une saison principalement marquée par la déception.

Cependant, s'exprimant au début du mois, le milieu de terrain a insisté sur le fait que la forme de l'équipe s'améliorait, déclarant sur le site web du club: « Nous avons le sentiment d'être dans une bonne passe, bien meilleure qu'au début de la saison. Nous progressons en tant qu'équipe, ce qui est le plus important, et nous attendons maintenant avec impatience ce match exceptionnel.

Le manager a organisé une très bonne réunion au cours de laquelle il a déclaré que nous devions nous améliorer dans les deux surfaces. C'est ce que nous voulions et je pense que nous l'avons montré lors des deux derniers matchs.

Mais nous avons été plus agressifs, nous avons mis un peu plus de pression. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous voulons obtenir et maintenir. Je pense que cela va être déterminant.

Nous avons beaucoup de joueurs blessés, ce n'est donc pas facile, mais nous y arrivons. Je pense que nous sommes tous satisfaits de nos deux dernières performances.

Nous avons joué contre deux équipes qui étaient un peu plus agressives et qui ont essayé de construire depuis l'arrière, ce qui est peut-être mieux pour nous. Nous sommes dans une bonne passe, mais nous devons continuer à travailler et à nous améliorer. »