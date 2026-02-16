Getty Images Sport
Manchester United prépare un transfert surprise pour la star de Liverpool afin de résoudre ses problèmes au milieu de terrain
Manchester United envisage un coup de théâtre
Selon le MEN, Manchester United surveille de près Mac Allister au cas où il deviendrait disponible cet été. Les Red Devils dressent une liste de milieux de terrain potentiels, même si l'on ne sait pas encore qui sera sur le banc, Michael Carrick assurant actuellement l'intérim. L'international argentin de 27 ans est sous contrat avec le club d'Anfield jusqu'en 2028, mais il a connu une saison difficile après une grave blessure à l'aine la saison dernière.
Attirer Mac Allister loin du club de Merseyside serait un défi de taille ; certains joueurs ont évolué dans les deux clubs au cours de leur carrière, comme Paul Ince et Michael Owen, mais aucun joueur n'a changé de club depuis 1964, lorsque Paul Chisnall a rejoint Liverpool en provenance de United. Cela remonte à 62 ans, donc Mac Allister serait en quelque sorte un pionnier s'il décidait de faire le transfert. United serait également intéressé par Carlos Baleba de Brighton, Adam Wharton de Crystal Palace et Elliot Anderson de Nottingham Forest.
Les ambitions de Mac Allister
Mac Allister reste un élément central de l'équipe d'Arne Slot, avec 21 titularisations cette saison, mais ses performances ont considérablement baissé, puisqu'il n'a marqué aucun but et n'a enregistré que deux passes décisives au cours d'une saison principalement marquée par la déception.
Cependant, s'exprimant au début du mois, le milieu de terrain a insisté sur le fait que la forme de l'équipe s'améliorait, déclarant sur le site web du club: « Nous avons le sentiment d'être dans une bonne passe, bien meilleure qu'au début de la saison. Nous progressons en tant qu'équipe, ce qui est le plus important, et nous attendons maintenant avec impatience ce match exceptionnel.
Le manager a organisé une très bonne réunion au cours de laquelle il a déclaré que nous devions nous améliorer dans les deux surfaces. C'est ce que nous voulions et je pense que nous l'avons montré lors des deux derniers matchs.
Mais nous avons été plus agressifs, nous avons mis un peu plus de pression. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous voulons obtenir et maintenir. Je pense que cela va être déterminant.
Nous avons beaucoup de joueurs blessés, ce n'est donc pas facile, mais nous y arrivons. Je pense que nous sommes tous satisfaits de nos deux dernières performances.
Nous avons joué contre deux équipes qui étaient un peu plus agressives et qui ont essayé de construire depuis l'arrière, ce qui est peut-être mieux pour nous. Nous sommes dans une bonne passe, mais nous devons continuer à travailler et à nous améliorer. »
Éloges pour les recrues estivales
Mac Allister a également été impressionné par l'impact d'Hugo Ekitike et de Florian Wirtz depuis leur arrivée respective cet été.
Il a ajouté : « Je pense qu'ils se complètent très bien. Ils sont tous deux très talentueux et je pense que tout le monde peut voir leur qualité.
On remarque qu'ils adorent jouer en une-deux et ce genre de choses, ce qui est vraiment bien car ils peuvent générer des buts et des passes décisives en un clin d'œil [claque des doigts].
Je suis donc très heureux pour eux. Je pense qu'ils montrent à quel point ils sont bons. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'en tant qu'équipe, nous devons encore nous améliorer et c'est ce que nous voulons. »
Et ensuite ?
Liverpool occupe actuellement la sixième place de la Premier League, à trois points derrière Manchester United, quatrième. Une qualification pour la Ligue des champions donnerait à l'un ou l'autre club un avantage dans les négociations, mais il n'est pas certain que Liverpool soit disposé à accepter le départ de Mac Allister, en particulier vers un rival aussi acharné.
