Manchester United prend une décision définitive concernant l'avenir de Jadon Sancho après un prêt décevant à Aston Villa

Emery a félicité Sancho pour ses récentes performances et a laissé entendre que le club pourrait envisager de le recruter définitivement. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait envisagé de recruter Sancho, il a répondu aux journalistes : « Pas encore, mais c'est un joueur fantastique. J'espère qu'il pourra nous aider en améliorant ses qualités au sein de notre structure, comme il le fait actuellement. Il aura besoin d'un nouveau contrat, et peut-être que ce sera ici. S'il joue son meilleur football, nous le voudrons. Mais d'autres équipes pourraient également s'intéresser à lui. La première partie de la saison n'était pas suffisante. Il travaillait et essayait, mais n'atteignait pas les performances dont nous avions besoin. Maintenant, il s'améliore. Il relève le défi pour lui et pour nous. »