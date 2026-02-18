AFP
Manchester United prend une décision définitive concernant l'avenir de Jadon Sancho après un prêt décevant à Aston Villa
Les difficultés de Sancho à Aston Villa
Sancho a signé à Aston Villa lors du mercato estival, une décision qui a offert à l'ailier une nouvelle chance de relancer sa carrière. Cependant, le joueur de 25 ans a du mal à s'imposer à Villa Park. Il n'a disputé que six matches de Premier League en tant que titulaire et n'a encore inscrit aucun but dans l'élite anglaise cette saison. Il n'a réussi à trouver le chemin des filets que pour les Villans en Ligue Europa, et son total d'un but en 25 matches toutes compétitions confondues est décevant. Sancho a été associé au Borussia Dortmund et à des clubs turcs lors du mercato de janvier, mais il restera finalement dans l'équipe d'Emery jusqu'à la fin de la saison.
Manchester United prend une décision finale concernant Sancho
Sancho est également dans la dernière année de son contrat avec Manchester United, mais les Red Devils ont la possibilité de prolonger celui-ci de 12 mois. Selon The Sun, le club aurait déjà décidé de ne pas garder Sancho pour une année supplémentaire et d'essayer de le vendre. United souhaite se débarrasser de son salaire hebdomadaire de 200 000 livres sterling cet été et est désormais prêt à le laisser partir gratuitement. S'il quitte le club à la fin de la saison comme prévu, Sancho restera dans les annales comme l'un des plus gros flops de Manchester United en matière de transfert. Les Red Devils ont déboursé 73 millions de livres sterling pour signer Sancho en 2021, mais celui-ci n'a disputé que 83 matches pour le club depuis son arrivée, marquant 12 buts.
Emery évoque l'avenir de Sancho
Emery a félicité Sancho pour ses récentes performances et a laissé entendre que le club pourrait envisager de le recruter définitivement. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait envisagé de recruter Sancho, il a répondu aux journalistes : « Pas encore, mais c'est un joueur fantastique. J'espère qu'il pourra nous aider en améliorant ses qualités au sein de notre structure, comme il le fait actuellement. Il aura besoin d'un nouveau contrat, et peut-être que ce sera ici. S'il joue son meilleur football, nous le voudrons. Mais d'autres équipes pourraient également s'intéresser à lui. La première partie de la saison n'était pas suffisante. Il travaillait et essayait, mais n'atteignait pas les performances dont nous avions besoin. Maintenant, il s'améliore. Il relève le défi pour lui et pour nous. »
Et ensuite ?
Sancho dispose désormais du reste de la saison pour tenter de convaincre Villa de le garder au club. L'équipe d'Emery reste à la troisième place de la Premier League et reprendra la compétition samedi contre Leeds United à Villa Park.
