Getty/GOAL
Manchester United pourrait débaucher Vinicius Junior du Real Madrid si Michael Carrick obtient le poste d'entraîneur permanent, affirme Louis Saha.
Les patrons intérimaires prennent les décisions à Madrid et Manchester
La superstar brésilienne Vinicius semble actuellement plus heureux dans la capitale espagnole qu'il ne l'était sous Xabi Alonso, avec lequel il était en désaccord. Alvaro Arbeloa supervise désormais les affaires de l'équipe première à titre provisoire.
Manchester United a également un entraîneur intérimaire à sa tête, en la personne de Carrick, et s'est relancé dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Un retour dans l'élite européenne permettrait aux Red Devils d'attirer plus facilement les meilleurs talents, tout en donnant un coup de pouce opportun à leur budget de recrutement.
- Getty
Manchester United pourrait-il débaucher Vinicius Jr du Real Madrid ?
Alors que l'on parle du départ potentiel de Vinicius - qui pourrait également rejoindre la Saudi Pro League - de Madrid, l'ancien attaquant de Manchester United, Saha, a déclaré à aceodds.com que le Sud-Américain pourrait rejoindre la Premier League : « Rien n'est trop grand quand Manchester United joue comme il le fait actuellement. Le club peut attirer n'importe quelle grande star.
Vinicius est évidemment un candidat au Ballon d'Or, quelqu'un qui cherche à briller, à jouer en Ligue des champions. Je le sais parce qu'il veut remporter des trophées individuels. Qui sait, cela pourrait être une combinaison très intéressante : l'équipe que nous voyons chaque semaine avec Carrick, qui pratique un football très attractif. Cela pourrait donc offrir une nouvelle plateforme à un joueur comme Vinicius Jr. »
Prochain entraîneur de Manchester United : Carrick revendique sa place
Manchester United n'a pas encore décidé à qui sera confié le prochain budget transfert, Carrick ayant été nommé pour une courte durée jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Il a supervisé quatre victoires consécutives contre Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham.
Saha, qui a joué aux côtés de Carrick à Old Trafford, estime que son ancien coéquipier devrait être considéré pour le poste de manière permanente, même si Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane sont également dans la course.
Saha a ajouté : « J'aimerais beaucoup que Michael ait sa chance. Il a très bien travaillé. C'est un homme très travailleur, mais aussi très humble. Les résultats lui sont favorables pour le moment, mais ce ne sont pas seulement les résultats, c'est aussi la façon dont l'équipe joue et performe, nous pouvons tous voir le changement immédiatement. Il a eu le plus grand impact depuis Sir Alex Ferguson.
Il apporte une réponse à la question du prochain entraîneur. Je pense vraiment qu'ils doivent envisager Carrick très, très sérieusement.
Nous savons que les attentes sont très élevées et que parfois, les clubs ont ce genre de discussions et veulent voir un plan à long terme. Considèrent-ils que Carrick traverse actuellement une période où tout lui réussit ? Qui sait comment il réagirait s'il était soumis à une pression plus forte ? Il faudrait peut-être le mettre au défi dans ce sens pour qu'il soit pris en considération pour le poste à plein temps. Je ne sais pas.
Ce que je vois, c'est qu'il comprend l'ADN du club, il a été sous pression, peut-être pas en tant qu'entraîneur mais en tant que joueur, il comprend comment ces entraîneurs ont réagi auparavant puisqu'il faisait partie du staff technique. Donc il comprend. Ce n'est pas un débutant. Je pense donc qu'il mérite son poste, mais quand des noms comme Ancelotti ou Zidane entrent en jeu, c'est une autre paire de manches. »
- (C)Getty Images
Course au top 4 : Manchester United vise une cinquième victoire consécutive
Saha est agréablement surpris de voir Carrick se lancer dans le métier d'entraîneur, car il avait du mal à imaginer que l'ancien international anglais s'engagerait dans cette voie lorsqu'ils travaillaient ensemble en tant que joueurs.
Il a toutefois passé du temps dans l'équipe technique de José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer avant de se lancer seul à Middlesbrough. Le poste le plus exigeant de la Premier League est désormais pourvu, et Manchester United sera de retour sur le terrain mardi pour affronter West Ham, menacé de relégation.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité