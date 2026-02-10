Manchester United pourrait débaucher Vinicius Junior du Real Madrid si Michael Carrick obtient le poste d'entraîneur permanent, affirme Louis Saha.

Manchester United n'a pas encore décidé à qui sera confié le prochain budget transfert, Carrick ayant été nommé pour une courte durée jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Il a supervisé quatre victoires consécutives contre Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham.

Saha, qui a joué aux côtés de Carrick à Old Trafford, estime que son ancien coéquipier devrait être considéré pour le poste de manière permanente, même si Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane sont également dans la course.

Saha a ajouté : « J'aimerais beaucoup que Michael ait sa chance. Il a très bien travaillé. C'est un homme très travailleur, mais aussi très humble. Les résultats lui sont favorables pour le moment, mais ce ne sont pas seulement les résultats, c'est aussi la façon dont l'équipe joue et performe, nous pouvons tous voir le changement immédiatement. Il a eu le plus grand impact depuis Sir Alex Ferguson.

Il apporte une réponse à la question du prochain entraîneur. Je pense vraiment qu'ils doivent envisager Carrick très, très sérieusement.

Nous savons que les attentes sont très élevées et que parfois, les clubs ont ce genre de discussions et veulent voir un plan à long terme. Considèrent-ils que Carrick traverse actuellement une période où tout lui réussit ? Qui sait comment il réagirait s'il était soumis à une pression plus forte ? Il faudrait peut-être le mettre au défi dans ce sens pour qu'il soit pris en considération pour le poste à plein temps. Je ne sais pas.

Ce que je vois, c'est qu'il comprend l'ADN du club, il a été sous pression, peut-être pas en tant qu'entraîneur mais en tant que joueur, il comprend comment ces entraîneurs ont réagi auparavant puisqu'il faisait partie du staff technique. Donc il comprend. Ce n'est pas un débutant. Je pense donc qu'il mérite son poste, mais quand des noms comme Ancelotti ou Zidane entrent en jeu, c'est une autre paire de manches. »