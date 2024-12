Marcus Rashford, écarté du derby, semble en dehors des plans d'Amorim à Man Utd. Un transfert en janvier s'annonce comme une solution inévitable.

Avec des performances en berne et une mise à l’écart retentissante lors du derby mancunien, Marcus Rashford semble plus que jamais en dehors des plans de Ruben Amorim. Un transfert dès janvier pourrait s’avérer inéluctable. Pour un joueur autrefois adulé, cette chute illustre la transition brutale en cours à Old Trafford, où discipline et engagement sont devenus non négociables sous la houlette du coach portugais. Rashford, autrefois symbole de l’académie, est désormais un obstacle à la révolution Amorim.