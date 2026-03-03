Palmer a gravi les échelons de l'académie de Manchester City, remportant la Premier League et la Ligue des champions à l'Etihad Stadium. Il n'a toutefois disputé que 41 matchs avec l'équipe première et a sauté sur l'occasion de revêtir un maillot bleu différent lorsque Chelsea l'a contacté en 2023.

Une première saison époustouflante dans l'ouest de Londres lui a valu 25 buts et le titre de Jeune joueur de l'année de la PFA. Palmer a ensuite remporté la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, avec un retour sur investissement considérable sur un investissement initial de 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars).

Chelsea pourrait désormais exiger plus de trois fois ce montant pour tout transfert, son numéro 10 mercuriel étant lié par un contrat jusqu'en 2033. Certains suggèrent que leur détermination pourrait être mise à l'épreuve, des informations affirmant que Palmer souffre un peu du mal du pays. Il a répondu à ces rumeurs en déclarant : « Tout le monde aime raconter des bêtises, n'est-ce pas ? Je n'y prête pas trop attention. On voit des choses. Mais j'ai l'impression de venir d'un endroit solide, donc je n'y prête pas attention. »