Manchester United informé du montant astronomique que Chelsea exigerait pour Cole Palmer, l'ancienne star des Blues admettant qu'il ne serait pas surpris par un transfert surprise
Hausse des prix : Palmer a rejoint Chelsea pour 40 millions de livres sterling.
Palmer a gravi les échelons de l'académie de Manchester City, remportant la Premier League et la Ligue des champions à l'Etihad Stadium. Il n'a toutefois disputé que 41 matchs avec l'équipe première et a sauté sur l'occasion de revêtir un maillot bleu différent lorsque Chelsea l'a contacté en 2023.
Une première saison époustouflante dans l'ouest de Londres lui a valu 25 buts et le titre de Jeune joueur de l'année de la PFA. Palmer a ensuite remporté la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, avec un retour sur investissement considérable sur un investissement initial de 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars).
Chelsea pourrait désormais exiger plus de trois fois ce montant pour tout transfert, son numéro 10 mercuriel étant lié par un contrat jusqu'en 2033. Certains suggèrent que leur détermination pourrait être mise à l'épreuve, des informations affirmant que Palmer souffre un peu du mal du pays. Il a répondu à ces rumeurs en déclarant : « Tout le monde aime raconter des bêtises, n'est-ce pas ? Je n'y prête pas trop attention. On voit des choses. Mais j'ai l'impression de venir d'un endroit solide, donc je n'y prête pas attention. »
Palmer pourrait-il revenir à ses racines mancuniennes à United ?
Des personnalités éminentes du camp de Chelsea ont également minimisé les rumeurs de départ. L'ancien défenseur des Blues Sinclair, interrogé par bbccharterreview.org.uk, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé s'il craignait que Palmer fasse ses valises pour Manchester, dont il est supporter depuis son enfance : « Je ne m'inquiète pas trop des rumeurs, à moins que Cole Palmer ne dise lui-même qu'il a le mal du pays. Liam Rosenior semble avoir une bonne relation avec lui et semble convaincu que Cole Palmer est heureux au sein du club et qu'il n'a pas entendu parler de ces rumeurs. C'est un homme bien, de toute façon.
Si vous devez vous installer dans une ville, je pense que Londres est l'une des meilleures, sans que je sois partial. Mais je ne pense pas que cela affecte son football. Je pense que les principaux problèmes qu'il a rencontrés cette saison sont liés à sa capacité à rester en forme ou à gérer ses blessures, et au fait qu'il n'a pas enchaîné les matchs, ce qui est nécessaire pour être au niveau où il joue. Il sera donc intéressant de voir ce qui va se passer.
« Avec le football, on ne sait jamais. On ne sait jamais et on n'est jamais surpris si Cole Palmer débarque à Manchester United ou quelque chose comme ça, ou s'il revient à City ou à Liverpool, on n'est jamais surpris avec le football. Mais personnellement, en tant que fan de Chelsea, je serais surpris s'il quittait un club qui, selon moi, est sur le point de redevenir une véritable force dans la Premier League dans les prochaines années. »
Contrat record : combien coûterait le transfert de Palmer à Manchester United ?
Pressé davantage de questions pour savoir s'il faudrait une offre historique de plus de 150 millions de livres sterling pour inciter Chelsea à entamer des discussions sur un transfert, Sinclair, qui a disputé plus de 200 matchs pour les Blues pendant sa carrière de joueur, a ajouté : « Oui, on peut l'imaginer. Dans un certain sens, vous achetez aussi du potentiel, car je ne pense pas qu'il soit encore au sommet de son art, c'est encore un très jeune joueur, qui n'est pas dans la fleur de l'âge, et vous achetez un joueur qui a le potentiel de jouer au plus haut niveau pendant les 10 prochaines années. Donc, oui, cela va coûter beaucoup d'argent. »
L'avenir de Palmer : Coupe du monde avec l'Angleterre et rumeurs de transfert
Au cours de la saison 2025-2026, Palmer a dépassé les 100 apparitions et les 50 buts pour Chelsea. Il est devenu un titulaire régulier de l'équipe nationale anglaise senior, en route pour la phase finale de la Coupe du monde cet été, et a laissé entendre qu'il avait trouvé une stabilité sur et en dehors du terrain qui rendrait un autre transfert à gros budget inutile et risqué, susceptible de compromettre la carrière la plus prometteuse.
